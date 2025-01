Giải pháp nào cho sự thiếu hụt nhân sự CNTT tại Đông Nam Á?

Cụ thể, các chuyên gia đã dự báo sự tăng trưởng ổn định của thị trường MSSP ở Đông Nam Á trong những năm tới do sự thúc đẩy chung của khu vực đối với các sáng kiến ​​chuyển đổi số trên quy mô toàn quốc.

Theo Báo cáo Kinh tế Bảo mật CNTT mới nhất của Kaspersky, các doanh nghiệp trong khu vực thuê ngoài các tính năng bảo mật của MSSP chủ yếu để đạt được hiệu quả trong việc cung cấp các giải pháp bảo mật (73,9%), nhằm giải quyết tình trạng thiếu nhân viên CNTT hoặc thiếu nhân sự (57,9%) và nhằm đáp ứng yêu cầu về chuyên môn bảo mật đặc biệt (55,8%).

Báo cáo được thực hiện tại 26 quốc gia trên tất cả các thị trường B2B chính của Kaspersky, với nhiều quy mô khác nhau. Đã có tổng cộng 3.230 cuộc phỏng vấn được thực hiện, trong đó 1.915 cuộc phỏng vấn được thu thập từ các doanh nghiệp có từ 50 đến 999 nhân viên và được hoàn thành vào tháng 9 năm 2022.

Theo ông Yeo Siang Tiong, Tổng Giám đốc Kaspersky khu vực Đông Nam Á: “Đông Nam Á vẫn là khu vực có nền kinh tế số phát triển nhanh nhất ở châu Á Thái Bình Dương. Các chính phủ ở đây đã và đang thực hiện các biện pháp mạnh mẽ để hỗ trợ các nỗ lực số hóa tại địa phương, đồng thời tăng cường khả năng bảo vệ dữ liệu và an ninh mạng của quốc gia. Khi các doanh nghiệp địa phương ở đây nắm bắt quá trình chuyển đổi số, đồng nghĩa với việc cần các giải pháp an ninh mạng toàn diện và nhân tài phù hợp để quản lý hệ thống phòng thủ của họ”.

Báo cáo cũng chỉ ra rằng, sự thiếu hụt 2,1 triệu nhân viên an ninh mạng có chuyên môn tại khu vực Đông Nam Á có thể làm ảnh hưởng đến quá trình chuyển đổi số.

“Chúng tôi đã tích cực hợp tác với các trường đại học địa phương để cung cấp các khóa đào tạo và hội thảo nhằm nâng cao kỹ năng cho sinh viên và đảm bảo chương trình giảng dạy tại trường có thể đáp ứng nhu cầu hiện tại của ngành. Tuy nhiên, sẽ mất nhiều năm để những sinh viên này trở thành chuyên gia an ninh mạng. Đây là lý do tại sao việc hợp tác với MSSP đáng tin cậy có thể đảm bảo rằng các doanh nghiệp sẽ có được nhân tài bảo mật phù hợp và các giải pháp hiệu quả. Đó là một cách hiệu quả để thuê ngoài nếu đối tác của bạn hợp tác với một công ty an ninh mạng có chuyên môn đã được công nhận trong việc phát hiện, ứng phó và thông tin tình báo về mối đe dọa”, ông Yeo cho biết thêm.

Kaspersky với hơn 25 năm kinh nghiệm về thông tin thám báo mối đe dọa chuyên sâu và chuyên môn về bảo mật đã cung cấp chương trình đối tác Managed Service Provider Partnership, bao gồm các công cụ mạnh mẽ và linh hoạt có thể bảo mật, giám sát và quản lý cơ sở hạ tầng của khách hàng ở mọi mức độ phức tạp.

Chi tiết về dịch vụ MSSP của Kaspersky, xem tại https://www.kaspersky.com/partners/managed-service-provider .