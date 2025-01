Google Cloud Next 2023: Duet AI sẽ hiện diện trên cả Google Workspace và Google Cloud

Theo đó, Duet AI sẽ được nâng cấp mới trên cả Google Chat, Duet AI trên Google Meet và phụ đề dịch tự động cho 18 ngôn ngữ, bao gồm tiếng Trung giản thể, tiếng Trung phồn thể, tiếng Indonesia, tiếng Thái và tiếng Việt.

Trong khi đó, trên Google Cloud, Duet AI sẽ cung cấp sức mạnh trên nhiều phương diện hơn để hỗ trợ phát triển phần mềm, vận hành, quản lý cơ sở dữ liệu, phân tích và trực quan hóa dữ liệu, và an ninh mạng.

Duet AI trên Google Workspace có thể giảm thiểu gánh nặng công việc bằng cách tạo tóm tắt từ các nguồn tài liệu sẵn có của bạn và tự động tạo bản thuyết trình trên Slides

Những thay đổi này sẽ giúp AI mở rộng phạm vi hoạt động trên các sản phẩm và dịch vụ của Google Cloud dành cho những người làm việc với cloud, bao gồm các nhân viên công ty, nhà phát triển phần mềm, nhân viên vận hành CNTT, chuyên viên xử lý dữ liệu và chuyên gia an ninh mạng.

Duet AI là một cộng tác viên AI hoạt động liên tục (always-on) được tích hợp sâu vào Google Workspace và Google Cloud. Duet AI trên Google Workspace hiện đã được tích hợp sẵn, cung cấp cho mỗi người dùng một trợ lý ảo có thể tham gia viết lách, làm bảng tính, quản lý dự án, ghi chép cho các cuộc họp hay thiết kế đồ họa. Duet AI trên Google Cloud có khả năng hỗ trợ như một coder chuyên nghiệp, kỹ sư phần mềm đáng tin cậy, chuyên gia cơ sở dữ liệu, chuyên gia phân tích dữ liệu và cố vấn an ninh mạng - và giờ đây đang mở rộng thử nghiệm khả năng xử lý của nó, dự kiến được ra mắt rộng rãi vào cuối năm nay.

Chia sẻ về vấn đề này, ông Thomas Kurian, Giám đốc điều hành Google Cloud cho biết:“Năm nay là một năm tuyệt vời đối với Google Cloud. Chúng tôi đã đạt được một số cột mốc đáng chú ý trong quý 2 năm 2023, đạt được mức doanh thu hàng năm 32 tỷ USD với quý thứ hai liên tiếp có lãi, tất cả đều nhờ vào thành công của khách hàng của chúng tôi trong mọi lĩnh vực. Chúng tôi đã ra mắt Duet AI tại sự kiện Google I/O vào tháng 5, giới thiệu các tính năng mới được tích hợp trên Workspace và hiển thị các tính năng dành cho nhà phát triển như hỗ trợ code và chat trên Google Cloud.

Kể từ đó, các chuyên viên thử nghiệm phần mềm (tester) đáng tin cậy trên toàn thế giới đã thử nghiệm sức mạnh của Duet AI, trong khi chúng tôi tiếp tục mở rộng khả năng xử lý và tích hợp nó trong một loạt sản phẩm và dịch vụ trên Workspace và Google Cloud. Hôm nay, chúng tôi tự hào thông báo về những cách thức mới mà chúng tôi đang hỗ trợ cho mọi doanh nghiệp, chính phủ và người dùng được hưởng lợi từ AI tạo sinh và các công nghệ điện toán đám mây hàng đầu”.

Cụ thể, Google Workspace là công cụ năng suất phổ biến nhất thế giới, với hơn 3 tỷ người dùng và hơn 10 triệu khách hàng trả phí sử dụng mỗi ngày để hoàn thành công việc. Kể từ khi Duet AI được tích hợp trên Google Workspace, Google Cloud đã cung cấp một số tính năng để nó có thể hoạt động như một người hướng dẫn, là nguồn cảm hứng và là công cụ gia tăng năng suất cho người dùng.

Các tính năng này bao gồm hỗ trợ viết và biên tập nội dung trong Gmail và Google Docs, tạo hình ảnh gốc trên Google Slides, triển khai ý tưởng và biến dữ liệu thành insight với Google Sheets, và thúc đẩy nhiều mối quan hệ hợp tác quan trọng hơn với Google Meet. Tất cả đều được thực hiện để đảm bảo rằng mỗi người dùng và tổ chức đều có quyền kiểm soát dữ liệu của họ. Các tổ chức hiện có thể sử dụng Duet AI trên Google Workspace với bản dùng thử miễn phí.

Bà Aparna Pappu, Tổng Giám đốc và Phó chủ tịch Google Workspace chia sẻ: “Đôi khi bạn sẽ cảm thấy thời gian trong một ngày không bao giờ là đủ - với rất nhiều email, cuộc họp và vô số tác vụ cần theo dõi, công việc có thể dần khiến chúng ta nản chí. Còn nếu như bạn có một cộng sự thông minh và cộng tác theo thời gian thực giúp bạn cắt giảm đáng kể gánh nặng đó thì sao? Với Duet AI, bạn có thể tập trung vào những việc thực sự quan trọng trong khi nó có thể xử lý phần còn lại”.

“Hãy tưởng tượng bạn là một nhà phân tích tài chính và bạn nhận được email từ sếp của bạn lúc 5 giờ chiều, yêu cầu bạn trình bày về kết quả kinh doanh quý 3 trước 8 giờ sáng ngày mai. Thay vì phải thu thập các dự báo trong Sheets, tài liệu P&L, slide đánh giá kinh doanh hàng tháng và đọc lại email từ các trưởng phòng kinh doanh khu vực, bạn sẽ sớm có thể yêu cầu Duet AI thực hiện các phần việc nặng nhọc này với một câu lệnh như ‘tạo bản tóm tắt kết quả kinh doanh của quý 3’. Duet AI có thể tạo một bài thuyết trình hoàn toàn mới, bao gồm văn bản, biểu đồ và hình ảnh, dựa trên nội dung sẵn có của bạn trên Drive và Gmail. Một yêu cầu phút chót khiến chúng ta trước đây phải thức trắng cả đêm, giờ đây có thể được hoàn thành trước giờ ăn tối”, bà Pappu nói.

Duet AI trong Google Workspace có thể giúp những cuộc họp tiếp theo của bạn hiệu quả hơn nhờ tự động tạo tóm tắt cuộc họp và các mục hành động để bạn gửi đến người tham dự

Tương tự, ở Google Cloud, Duet AI cũng mang đến những cải tiến mới, mà cụ thể là Duet AI trong Google Meet và Duet AI trong Google Chat.

Để giúp nhân viên tương tác tốt hơn trong các cuộc họp, Duet AI trong Google Meet sẽ giảm bớt gánh nặng trong việc ghi chú và gửi biên bản cuộc họp với tính năng “ghi chú cho tôi” (take notes for me), một tính năng giúp ghi chú, mục hành động và các đoạn video theo thời gian thực. Sau cuộc họp, Duet AI sẽ gửi biên bản cuộc họp cho những người đã tham dự.

Duet AI thậm chí có thể hỗ trợ người vào họp sau bắt kịp tiến độ với tính năng “tóm tắt đến hiện tại” (summary so far), cung cấp nhanh cho họ những thông tin đã đề cập trước đó. Với những người dùng không thể tham gia cuộc họp nhưng có thông tin cần chia sẻ, tính năng “tham dự thay tôi” cho phép Duet AI thay mặt họ tham gia cuộc họp, truyền tải thông điệp của họ và đảm bảo họ nhận được bản tóm tắt của cuộc họp.

Yếu tố quan trọng nhất trong bất kỳ cuộc họp là nghe, nhìn và được ghi nhận ý kiến, nhưng đôi khi sẽ có những yếu tố cản trở như chất lượng camera, âm thanh, kết nối Internet chậm hoặc rào cản ngôn ngữ. Duet AI trong Google Meet sẽ đảm bảo những người tham dự cuộc họp có giao diện và âm thanh tốt nhất với hệ thống giao diện, ánh sáng và âm thanh studio. Với việc ra mắt tính năng dịch phụ đề tự động cho 18 ngôn ngữ, bao gồm tiếng Trung (phồn thể, giản thể), tiếng Indonesia, tiếng Thái và tiếng Việt, Google Meet sẽ tự động phát hiện khi một ngôn ngữ khác được nói và hiển thị bản dịch theo thời gian thực.

Đôi khi việc hợp tác giữa các thành viên trong nhóm có thể diễn ra trong lúc đang di chuyển mà không nhất thiết là trong cuộc họp. Nhân viên có thể chỉ cần trò chuyện nhanh để kết nối với nhóm của mình hoặc giải quyết vấn đề. Thì Google Chat sẽ khiến việc đó trở nên dễ dàng hơn rất nhiều với giao diện mới, những phím tắt mới và tính năng tìm kiếm nâng cao để người dùng luôn được cập nhật với các cuộc trò chuyện. Họ cũng có thể trò chuyện trực tiếp với Duet AI để đặt câu hỏi về nội dung của mình, nhận tóm tắt các tài liệu được chia sẻ trong một nhóm và cập nhật những tin nhắn bị bỏ lỡ.

Và cần thảo luận ý kiến trong thời gian thực, người dùng có thể chuyển sang trao đổi nhanh với tính năng gọi nhóm “huddles” trong Google Chat ngay từ nhóm cộng tác của họ. Trò chuyện nhóm là các cuộc họp ngẫu nhiên tập hợp các nhóm trong thời gian thực mà không cần phải chuyển sang một cuộc họp riêng đã lên lịch. Hơn nữa, các tổ chức có thể dễ dàng xây dựng cộng đồng lớn hơn trên Google Chat với hỗ trợ lên tới 500.000 người tham gia.

Đảm bảo quyền riêng tư và tính bảo mật của người dùng luôn là nguyên tắc nền tảng của Google Workspace. Duet AI tiếp tục giữ vững lời hứa này. Mỗi người dùng có thể yên tâm rằng các tương tác giữa họ với Duet AI là riêng tư. Dựa trên những cam kết này, Google Workspace gần đây đã công bố các khả năng xử lý mới giúp ngăn chặn các mối đe dọa trên mạng, cung cấp môi trường làm việc an toàn hơn nhờ các mô hình kiểm soát zero trust tích hợp, đồng thời hỗ trợ tốt hơn các nhu cầu tuân thủ và chủ quyền kỹ thuật số của các tổ chức.

Giao diện người dùng mới và tính năng gọi nhóm (huddles) trong Google Chat có thể giúp bạn dễ dàng kết nối với nhóm của mình hơn và tập hợp nhanh trong thời gian thực

Bên cạnh Google Workspace, Duet AI hiện đã có thể hoạt động như một trợ lý AI trên nhiều sản phẩm và dịch vụ khác của Google Cloud - ví dụ như đóng vai trò trợ lý mã hóa để giúp nhà phát triển viết code nhanh hơn, cố vấn chuyên môn để giúp đội ngũ vận hành nhanh chóng khắc phục sự cố ứng dụng và cơ sở hạ tầng, đóng vai nhà phân tích dữ liệu để cung cấp thông tin chi tiết nhanh chóng và tốt hơn, hoặc trở thành cố vấn bảo mật để đề xuất các phương án hiệu quả nhất để giúp ngăn chặn các mối đe dọa mạng.

Một số tính năng mới của Duet AI trong Google Cloud mà có thể bạn chưa biết:

Phát triển phần mềm: Duet AI cung cấp hỗ trợ chuyên môn trong toàn bộ vòng đời phát triển phần mềm, cho phép nhà phát triển duy trì trạng thái "flow" lâu hơn bằng cách giảm thiểu việc chuyển đổi ngữ cảnh để giúp họ có năng suất cao hơn. Ngoài việc hoàn thành mã và tạo mã, nó còn có thể hỗ trợ refactor mã và xây dựng giao diện lập trình ứng dụng (API) bằng cách sử dụng các prompt bằng ngôn ngữ tự nhiên đơn giản. Triển khai ứng dụng và cơ sở hạ tầng: Nhân viên vận hành có thể chat với Duet AI bằng ngôn ngữ tự nhiên trên một số dịch vụ trực tiếp trong Google Cloud Console để nhanh chóng truy xuất thông tin dạng "cách thực hiện" về cấu hình cơ sở hạ tầng, cách triển khai thực tiễn hiệu quả nhất và các đề xuất chuyên môn về tối ưu hóa chi phí và hiệu suất. Phân tích dữ liệu: Duet AI trong BigQuery cung cấp hỗ trợ ngữ cảnh cho việc viết truy vấn SQL cũng như mã Python, tạo ra các hàm và khối mã đầy đủ, tự động đề xuất hoàn thành mã và giải thích các câu lệnh SQL bằng ngôn ngữ tự nhiên, và có thể tạo ra các đề xuất dựa trên lược đồ và siêu dữ liệu của bạn. Duet AI trong Looker cho phép thực hiện các truy vấn hội thoại nhanh chóng và đơn giản, cho phép người dùng không phải kỹ thuật "nói chuyện" với dữ liệu kinh doanh của họ - giống như cách bạn "hỏi Google" một câu hỏi, nhận câu trả lời và tinh chỉnh kết quả thành hình ảnh và báo cáo. Tăng tốc và hiện đại hóa cơ sở dữ liệu: Duet AI trong Cloud Spanner, AlloyDB và Cloud SQL giúp tạo mã để cấu trúc, sửa đổi hoặc truy vấn dữ liệu bằng ngôn ngữ tự nhiên.

Hoạt động bảo mật: Duet AI cũng sẽ được triển khai cho các sản phẩm bảo mật, bao gồm Chronicle Security Operations, Mandiant Threat Intelligence và Security Command Center, giúp các chuyên gia bảo mật ngăn chặn các mối đe dọa hiệu quả hơn, lược giản tác vụ phức tạp trong quy trình bảo mật và nâng cao tay nghề của nhân lực.

“Các khách hàng doanh nghiệp đang dần nhận ra giá trị từ Duet AI trong Google Cloud: L’Oréal có thể đạt được các quyết định kinh doanh tốt hơn và nhanh hơn từ dữ liệu của họ, và trong giai đoạn thử nghiệm ban đầu, Turing đang báo cáo tăng một phần ba năng suất kỹ thuật. Duet AI cung cấp các đề xuất theo ngữ cảnh từ các mô hình ngôn ngữ lớn PaLM 2 (LLM) và hướng dẫn chuyên môn đã được đào tạo và tinh chỉnh với nội dung cụ thể của Google Cloud, chẳng hạn như tài liệu, mã mẫu và các ứng dụng thực tiễn tốt nhất của Google Cloud. Ngoài ra, Duet AI được thiết kế bằng cách sử dụng cách tiếp cận toàn diện của Google để giúp bảo vệ bảo mật và quyền riêng tư của khách hàng, cũng như các nguyên tắc AI của chúng tôi. Với Duet AI, dữ liệu của bạn là dữ liệu của bạn. Mã của bạn, đầu vào của bạn cho Duet AI và các đề xuất do Duet AI tạo ra sẽ không được sử dụng để đào tạo bất kỳ mô hình chung nào và cũng không được sử dụng để phát triển bất kỳ sản phẩm nào”. Ông Kurian cho biết.