Hacker bị phạt 10 năm tù vì hack tài khoản chứng khoán, chiếm đoạt 3,4 tỉ đồng

Bị cáo Hòa nghe tòa tuyên án ngày 7-7. Ảnh: NHẪN NAM

Ngày 7-7, TAND TP Cần Thơ đã tuyên án cho Nguyễn Trần Minh Hoà (28 tuổi) 10 năm tù về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông và phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản.

Theo tòa, bị cáo đã chiếm quyền quản lý tài khoản chứng khoán của nạn nhân và sử dụng giấy tờ giả để mở tài khoản ngân hàng liên kết với tài khoản chứng khoán của nạn nhân, sau đó bán chứng khoán với số tiền hơn 3,4 tỷ đồng. Tuy nhiên, do hạn mức giao dịch ngân hàng, bị cáo chỉ rút được 100 triệu đồng. Việc không rút được toàn bộ số tiền là một yếu tố bất lợi không nằm trong dự đoán của bị cáo...

Theo tòa, bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ như tỏ ra thành khẩn khi khai báo, thể hiện sự hối cải và gia đình bị cáo đã bồi thường cho nạn nhân. Nạn nhân đã nhận lại toàn bộ tài sản và đã yêu cầu giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Mẹ bị cáo từng có nhiều thành tựu trong công việc... Do đó, tòa quyết định áp dụng mức phạt thấp hơn khung hình phạt cho bị cáo.

Theo cáo trạng, Hoà tốt nghiệp đại học chuyên ngành kỹ sư khoa học máy tính vào năm 2009. Vào đầu năm 2022, do vấn đề tài chính và nợ nần, Hoà đã quyết định sử dụng phần mềm trên mạng Internet để xâm nhập vào các diễn đàn chứng khoán trên các trang web. Mục đích của Hoà là thu thập thông tin đăng nhập, lấy mật khẩu cá nhân và chiếm quyền truy cập trái phép để chiếm đoạt tài sản trong các tài khoản chứng khoán của người khác.

Cụ thể, Hoà đã phát hiện một diễn đàn trao đổi thông tin về chứng khoán có lỗ hổng bảo mật trong cơ sở dữ liệu, sau đó sử dụng phần mềm máy tính để thu thập được 156.994 tài khoản, bao gồm email, số điện thoại và mật khẩu chưa được mã hóa của những người tham gia diễn đàn.

Sau đó, Hoà đã thành công trong việc xác định được 45.000 tài khoản với tên đăng nhập và mật khẩu có thể sử dụng. Hoà nhận định các tài khoản của thành viên trong diễn đàn chứng khoán có thể sử dụng cùng tên đăng nhập và mật khẩu để đăng nhập vào các tài khoản chứng khoán mở tại một công ty chứng khoán ở Hà Nội. Do đó, Hoà tiếp tục sử dụng phần mềm máy tính để tự động điền tên đăng nhập và thành công đăng nhập vào 72 tài khoản.

Trong số này, có tài khoản chứng khoán của anh TNQ ở Hà Nội, với tổng số tiền và giá trị cổ phiếu trong tài khoản là 5 tỷ đồng. Để lấy tiền từ anh Q, Hoà đã mở hai tài khoản ngân hàng trực tuyến. Một tài khoản liên kết với tài khoản chứng khoán của anh Q để rút tiền. Sau đó, số tiền này đã được chuyển sang tài khoản ngân hàng thứ hai để mua và bán tiền điện tử, nhằm che giấu hoạt động chiếm đoạt và tránh bị phát hiện.

Hoà đã rút ra hơn 3,4 tỷ đồng từ tài khoản chứng khoán của anh Q. Hoà cũng thực hiện lệnh bán cổ phiếu trong tài khoản chứng khoán của anh Q, nhưng chưa nhận được tiền từ các giao dịch này thì bị anh Q phát hiện và thay đổi mật khẩu tài khoản chứng khoán.

Sau khi có số tiền, Hoà đã thực hiện giao dịch chuyển 100 triệu đồng sang tài khoản thứ hai. Hoà cũng đã mua và bán tiền điện tử trên mạng để chuyển trở lại gần 100 triệu đồng vào tài khoản chính của mình...

Phát hiện sự việc, anh Q đã yêu cầu công ty chứng khoán tạm ngừng hoạt động tài khoản và báo cáo với cơ quan công an. Ngày 16-3-2022, công ty chứng khoán đã báo cáo sự việc cho Công an TP Hà Nội. Ba ngày sau đó, Hoà đã bị Công an Hà Nội bắt giữ ngay lập tức.