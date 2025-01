HISENSE tưng bừng chào đón UEFA Euro 2024

Tại Việt Nam, Hisense cũng đã đánh dấu thêm một cột mốc mới thông qua hợp tác với Ứng dụng truyền hình TV360 của Viettel - đơn vị độc quyền phát sóng và truyền thông Giải đấu UEFA Euro 2024™ trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam. Qua đó Hisense sẽ trở thành Nhà tài trợ phát sóng cho giải đấu này trên ứng dụng TV360.

Đồng thời Hisense cũng ra mắt chương trình ưu đãi hấp dẫn dành cho khách hàng khi mua TV Hisense để trải nghiệm một mùa bóng đá trọn vẹn hơn.

Được biết, đây là lần thứ 3 liên tiếp Hisense tham gia vào chương trình đồng hành cùng UEFA Euro 2024™. Hành trình hợp tác giữa Hisense và UEFA là một phần quan trọng trong chiến lược toàn cầu hóa, nhằm tăng cường sự hiện diện của Hisense tại các sự kiện thể thao quốc tế và tạo ảnh hưởng trên phạm vi toàn cầu.

Và vào tháng 5 vừa qua, Hisense cũng đã công bố Manuel Neuer - thủ môn danh tiếng của Đức và Bayern Munich trở thành đại diện chính thức cho Hisense tại UEFA Euro 2024™. Qua đó Hisense đã một lần nữa khẳng định cam kết trở thành điểm tựa đáng tin cậy cho khách hàng toàn cầu, mang đến sản phẩm công nghệ vượt trội cho người tiêu dùng, đồng thời tạo ra kết nối mạnh mẽ hơn với khách hàng và người hâm mộ bóng đá khắp thế giới.

Cũng trong tháng 05/2024, Hisense đã trở thành Nhà cung cấp màn hình chính thức cho công nghệ Video hỗ trợ trọng tài (VAR) cho Giải UEFA Euro 2024™ tại Hội thảo Tiếp thị Thể thao 2024 tại Thanh Đảo, Trung Quốc. Theo đó, Hisense sẽ cung cấp các giải pháp màn hình tân tiến cho Phòng VAR trung tâm của giải đấu ở Leipzig, Đức. Trong suốt giải đấu, các trọng tài trận đấu sẽ xem lại các trận đấu trên màn hình Hisense, đồng thời thương hiệu Hisense sẽ xuất hiện nổi bật tại địa điểm thi đấu và trên các màn hình khổng lồ của sân vận động.

Lễ ký kết hợp tác giữa Hisense và Viettel cũng đã chính thức diễn ra vào hôm qua, 11/6/2024 tại Tp HCM. Theo đó, Hisense sẽ tài trợ chương trình phát sóng Giải đấu UEFA Euro 2024™ trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam thông qua ứng dụng truyền hình TV360 của Viettel.

Sự hợp tác này sẽ mang lại nhiều lợi ích và trải nghiệm toàn diện cho người dùng. Điển hình là hoạt động quảng bá hình ảnh Hisense trong các trận đấu và các video khoảnh khắc quan trọng của Euro 2024 trên sóng HTV và ứng dụng TV360 cùng các trang mạng xã hội, dự kiến tiếp cận 100% người xem bóng đá và thu hút hơn 200 triệu lượt xem.

Đặc biệt hơn, Hisense sẽ tài trợ các TV màn hình lớn 100inch, để xem lại các cảnh gay cấn trong chương trình bình luận trên sóng HTV và ứng dụng TV360 của Giải đấu UEFA Euro 2024™, giúp người xem có những trải nghiệm bóng đá chân thực và cuồng nhiệt.

Bên cạnh đó, TV360 cũng sẽ tổ chức hoạt động xem chung và tương tác với người dùng tại 5 tỉnh và thành phố lớn khắp cả nước, giúp tăng cường tương tác của TV360 với khách hàng, đồng thời giới thiệu hình ảnh Hisense, mang lại cơ hội trải nghiệm trực tiếp các sản phẩm công nghệ tiên tiến của Hisense.

Hisense cũng phối hợp với Viettel để tổ chức nhiều hoạt động tương tác và hiển thị trên ứng dụng TV360, với nhiều phần thưởng hấp dẫn gồm 01 TV Hisense ULED Mini-LED U7K (65'') trị giá 26.990.000 đồng, 01 tủ lạnh Inverter RQ768N4EW-KU 609L trị giá 28.000.000 đồng và 200 phiếu giảm giá 500.000 đồng cho khách hàng khi mua các sản phẩm Hisense trên Shopee.

Chia sẻ ý nghĩa của cuộc hợp tác này, ông Phạm Công Bằng, Phó Tổng Kinh Doanh, phụ trách kênh MT cho biết: “Bằng việc kết hợp tiềm lực công nghệ của Hisense và dịch vụ truyền hình chất lượng cao TV360 của Viettel, người hâm mộ bóng đá tại Việt Nam sẽ được thưởng thức các trận đấu Euro 2024 một cách sống động và sắc nét nhất.”

Với chiến dịch "Dẫn Đầu Công Nghệ, Bùng Nổ EURO", Hisense mở đầu cho chuỗi hoạt động đầy sôi động cùng người hâm mộ Việt Nam, mang đến không gian giải trí chất lượng và cuộc sống tiện nghi đến gần hơn với người dùng cả nước thông qua TV và các dòng thiết bị gia dụng thông minh.

Đầu tiên là TV ULED 4K U6K: đây là dòng TV mang đến trải nghiệm hình ảnh sống động và sắc nét cho các tín đồ thể thao, cho phép họ thưởng thức mọi trận đấu trong mùa Euro ngay tại nhà một cách chân thực và cuồng nhiệt nhất. Với công nghệ Quantum Dot Colour, sử dụng chấm lượng tử để phát ra các bước sóng ánh sáng chính xác, tạo ra hàng tỷ sắc thái mới với độ sáng ấn tượng.

Đồng thời, bộ vi xử lý Hi-View Engine độc quyền của Hisense có khả năng nhận diện và tư duy như bộ não con người, kết hợp với sức mạnh điện toán 12bit, giúp tạo ra tới 4096 cấp độ sáng tối khác nhau, tăng cường độ sâu, độ tương phản và chi tiết, mang lại hình ảnh sắc nét hơn.

Công nghệ Full Array Local Dimming chia đèn nền phía sau tivi thành nhiều vùng và khống chế độc lập từng vùng đèn, tạo ra sự tương phản tối ưu với độ sáng cực cao và màu đen ấn tượng, giúp người xem nắm bắt từng chi tiết nhỏ trong mọi khoảnh khắc của trận đấu.

Khám phá thêm ULED 4K TV U6K tại: https://hisense.vn/san-pham/tv/uled-4-k-tv-u6-k

Điều hòa Inverter AS-18TW4RGATU00: được đánh giá cao với khả năng làm lạnh nhanh và mạnh mẽ, đem lại không gian mát mẻ và thoải mái cho các tín đồ bóng đá trong mùa giải nồng nhiệt.

Công nghệ Evaporator Self-cleaning độc quyền giúp điều hoà tự làm sạch nhanh chóng, chỉ trong 21 phút, duy trì không khí trong lành và sạch sẽ. Lõi lọc bụi mịn và vi khuẩn 4 trong 1 là sự kết hợp của 4 loại bộ lọc, làm mới không khí trong nhà, tạo điều kiện thuận lợi để tập trung vào các trận đấu kịch tính. Đồng thời công nghệ Fast Cooling được cải tiến với QSD giúp khởi động nhanh và công nghệ Biến Tần Sóng Sin 180° giúp tiết kiệm năng lượng và làm mát chỉ trong vòng 1 phút. Điều khiển Tần Số Cao và quạt đường kính lớn giúp làm mát phòng hiệu quả hơn. Ngoài ra, điều hòa Inverter AS-18TW4RGATU00 còn được trang bị nhiều tính năng thông minh như chế độ siêu yên tĩnh, chế độ phát tán khí lạnh xa, mang lại sự thoải mái và tiện lợi cho người dùng.

Chi tiết xem thêm tại: https://hisense.vn/san-pham/may-dieu-hoa/may-dieu-hoa-inverter-as-18tw4rgatu00

Tủ lạnh 4 cửa Inverter RQ768N4EW-KU 609L: được phat triển thêm nhiều tính năng tân tiến, giữ vị tươi mát cho những món ăn và đồ uống yêu thích, giúp khách hàng nạp năng lượng để tận hưởng mỗi trận đấu EURO với tinh thần sảng khoái và hứng khởi.

Đặc biệt, tủ lạnh Inverter RQ768N4EW-KU với công nghệ chuyển đổi nhiệt độ My Fresh Choice được đặt ở phía dưới cùng bên tay phải của tủ, cho phép điều chỉnh nhiệt độ linh hoạt từ -18 độ C đến +5 độ C, tạo điều kiện lưu trữ linh hoạt cho các loại thực phẩm khác nhau. Ngăn My Fresh Choice giúp bảo quản thực phẩm mát mẻ mà còn có thể chuyển đổi thành không gian đông mềm chuyên biệt, phù hợp cho việc bảo quản thịt cá và thực phẩm khác mà không cần thời gian rã đông. Chỉ với một thao tác nút nhấn đơn giản, người dùng đã có thể linh hoạt chuyển đổi công năng giữa các ngăn bên trong tủ lạnh Inverter RQ768N4EW-KU, giúp mang lại sự linh hoạt trong việc bảo quản thực phẩm hàng ngày của gia đình.

Chi tiết về sản phẩm xem thêm tại: https://hisense.vn/san-pham/tu-lanh/tu-lanh-4-cua-inverter-rq-768-n4-ew-ku-609-

Máy giặt WFQA1043BT: là một bước tiến mới trong công nghệ giặt giũ, giữ cho quần áo luôn sạch sẽ, mềm mại và tươi mới, giúp tạo cảm hứng và sự thoải mái tối đa để cổ vũ cho đội bóng yêu thích. Theo đó, WFQA1043BT được tích hợp công nghệ Kích Hoạt Phân Tử Nước, một giải pháp tiên tiến để giải quyết vấn đề vi khuẩn trong lồng giặt, giúp bảo vệ sức khoẻ của các thành viên trong gia đình. Công nghệ ion bạc được tích hợp vào máy giặt này khiến khả năng tiêu diệt vi khuẩn hiệu quả lên đến hơn 98% chỉ bằng nước lạnh, không cần sử dụng đến các chương trình giặt hơi nước hay giặt nước nóng, giúp tiết kiệm điện năng và thời gian, đảm bảo an toàn và bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình.

Ngoài ra, nhờ sở hữu bộ lọc Magic Ball, máy giặt WFQA1043BT có thể kích hoạt các phân tử nước để dễ dàng thẩm thấu vào sợi vải, đánh bay các vết bẩn cứng đầu một cách dễ dàng, mang lại sự sạch sẽ vượt trội cho quần áo.

Đồng hành cùng mùa EURO 2024, Hisense giới thiệu chương trình khuyến mãi hấp dẫn với nhiều ưu đãi đặc biệt;

Trả góp 0%,

Giảm giá lên đến 7 triệu đồng tùy dòng sản phẩm,

Nhận gói Hisense VIP miễn phí 2-3 tháng để xem trọn gói EURO 2024 trên nền tảng TV360.

Mua sản phẩm Hisense, khách hàng còn nhận được những phần quà hot như balo, bình nước, sổ tay, và túi xách.

Đặc biệt, Hisense cũng giới thiệu 2 sản phẩm TV giá tốt, cho phép khách hàng tận hưởng EURO 2024 với mức chi phí tối ưu, đó là:

model TV 55'' A6500K với giá 8,790,000 giảm còn 7,990,000 đồng,

Model TV 65'' A6500K, giảm từ 12,990,000 xuống còn 9,990,000 đồng.

Chương trình khuyến mãi kéo dài đến hết ngày 14/07/2024 và áp dụng cho các sản phẩm tại các chuỗi điện máy như Điện Máy Xanh, Điện Máy Chợ Lớn, Nguyễn Kim, FPT Shop, cùng hơn 500 cửa hàng điện máy truyền thống trên toàn quốc.

Khách hàng cũng có thể mua hàng qua các kênh thương mại điện tử Shopee, Lazada, và TikTok Shop.

Thông tin thêm về Hisense xem tại: https://hisense.vn/