Hội chợ ẩm thực Việt Nam – Italia: Kết nối văn hóa Ý - Việt

Hội chợ với các gian hàng từ các nhà hàng Italy và Việt nức danh Hà Nội; vô vàn món ăn đường phố truyền thống Italy và Việt Nam, là nơi mọi sự khác biệt lẫn tương đồng của hai nền văn hóa được khắc họa và giao thoa.

Ông Francesco Arcuri - Phó Đại sứ Italia tại Việt Nam.

Tại hội chợ, thực khách sẽ được thưởng thức món ăn đến từ các gian hàng từ các nhà hàng Ý và Việt nức danh Hà Nội như Gelato Italia, Luna d’autunno, Fiorentina, Mediterraneo, Caffè italia, Dragoncello, Cugini, Sanzio, Mano, Quán Ăn Ngon.

Những món ăn đường phố truyền thống giữa Ý và Việt Nam được giới thiệu tại hội chợ ẩm thực này rất đa dạng như: Cơm viên chiên, Bánh mỳ kẹp thịt lợn, Bánh mỳ kẹp sốt dạ dày bò, Pizza chiên, Xiên thịt nướng với sốt xanh, Bánh tôm Hà Nội, Bánh bột lọc Huế, Gỏi cuốn thôm thịt, Chè sen nhãn đường thốt nốt,...

Đầu bếp nhà hàng chuẩn bị món ăn tại sự kiện.

Phát biểu tại sự kiện, ông Francesco Arcuri - Phó Đại sứ Italia tại Việt Nam nhấn mạnh mong muốn giao lưu văn hóa, thúc đẩy hợp tác và hướng tới tình bạn sâu sắc hơn giữa hai quốc gia.

“Chúng tôi muốn khám phá điểm chung giữa nền ẩm thực của hai quốc gia, đó là nguồn gốc của cái tên: Từ Cơm nắm chiên tới Bún chả: Chuyến du ngoạn giữa Ý và Việt, ẩm thực đường phố đại diện cho văn hóa ẩm thực của hai quốc gia, khi cả hai bên người dân đều tận hưởng trò chuyện, dành thời gian, đi bộ và thưởng thức món ăn”.

Sự kiện có sự xuất hiện của các khách mời là chuyên gia trong ngành ẩm thực như anh Hoàng Tùng, Người đồng sáng lập, Bếp trưởng nhà hàng Å by TUNG và T.U.N.G dining - lọt Top 100 nhà hàng xuất sắc nhất Châu Á; Madame Bình, Bếp trưởng nhà hàng nằm trong danh sách MICHELIN Selected 2024 - Luk Lak; chị Trâm Trần, Chuyên gia rượu vang Vietnam Best Sommelier 2024 - Quản lý nhà hàng Chapter Dining; anh Ngô Thanh Hoà, Bếp trưởng và chủ nhà hàng East by NGO THANH HOA.

Món ăn tại hội chợ.

Nhận định về sự kiện, anh Ngô Thanh Hoà chia sẻ: “Hội chợ được tổ chức trong ngày cuối tuần với thời tiết mát mẻ, tôi cảm thấy rất ấn tượng với không khí đông vui và nhộn nhịp ngày hôm nay và đã có một trải nghiệm tuyệt vời. Nếu để chọn một món ăn ngon nhất ở đây để gợi ý cho mọi người thì thực sự rất khó, vì món nào cũng có nét riêng. Tôi có ấn tượng với món bánh mì kẹp thịt kiểu Ý, phần thịt kẹp có thêm phần thì là tạo nên một hương vị rất độc đáo".