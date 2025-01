Hôm nay IFA 2024 chính thức khai mạc

Trong xu thế công nghệ trí tuệ nhân tạo AI hiện diện ở khắp mọi năm, IFAa 2024 được dự báo sẽ là nơi mà các nhà sản xuất sẽ mang đến trình diễn những sản phẩm được ứng dụng AI đột phá nhất của họ. AI sẽ được ứng dụng vào trong đời sống như thế nào thông qua các sản phẩm tiêu dùng, tầm nhìn của các ông lớn trong ngành công nghệ cũng sẽ được thể hiện qua các sản phẩm, các công nghệ, các bài diễn thuyết tại các hội thảo chuyên đề.

Là một ông lớn trong ngành công nghệ, Samsung đã có buổi giới thiệu và trình diễn sản phẩm công nghệ mới, tại đây Samsung tiếp tục trình diễn sức mạnh của công nghệ AI nhằm tạo ra thế giới kết nối mới. Đó là những cải tiến mới nhất, tôn vinh tiềm năng mà AI có thể mang lại cho mọi người. Thông qua các sản phẩm mới nhất được công bố tại IFA lần này là laptop Galaxy Book PC, loa khung tranh Music Frame phiên bản giới hạn được hợp tác sản xuất cùng Wicked của Universal Picture. Tại đây khách tham quan triển lãm cũng sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng chiếc máy giặt sấy bơm nhiệt Bespoke AI Laundry Combo™ dành cho thị trường Châu Âu.

Với tầm nhìn “AI cho mọi người”, bài trình bày của đại diện Samsung cũng nhấn mạnh cam kết mạnh mẽ của hãng trong việc giúp người dùng làm chủ AI, tối ưu hóa những lợi ích mà công nghệ này mang lại.

Hướng đến việc mở rộng tầm nhìn AI cho mọi người, buổi họp báo với bao gồm các phần “AI Meets the World” (AI đến thế giới) và “AI Meets You” (AI đến với bạn), là nơi để các diễn giả đến từ Samsung và các đối tác của họ minh họa vai trò quan trọng của AI trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống, trang bị cho người dùng những công cụ để cuộc sống trở nên phong phú hơn.

“Với bài thuyết trình của chúng tôi tại IFA năm ngoái, các cuộc thảo luận về AI và vai trò của nó trong cuộc sống của chúng ta ngày càng trở nên sôi nổi hơn. Tại Samsung, chúng tôi tự hào khi mang đến một AI dễ tiếp cận và dễ hiểu hơn, cho thấy cách công nghệ này có thể đơn giản hóa cuộc sống thay vì mang lại sự phức tạp. Chúng tôi tin rằng AI nên hoạt động như một người trợ thủ đắc lực, không chỉ đáp ứng nhu cầu của bạn mà còn mở rộng tầm ảnh hưởng ra toàn thế giới. Các sản phẩm hỗ trợ AI của chúng tôi giúp mọi người có nhiều thời gian hơn để tập trung vào những điều họ yêu thích”. Benjamin Braun, Giám đốc Tiếp thị của Samsung Châu Âu cho biết.

Ở tầm nhìn “AI for All” Samsung mở ra loạt sản phẩm tích hợp AI, từ thiết bị di động, thiết bị gia dụng đến hệ thống giải trí tại nhà. Dự kiến đến cuối năm nay, Samsung sẽ có 200 triệu thiết bị Galaxy hỗ trợ AI đến tay người dùng. Như vậy, Samsung càng hiểu rõ rằng, các tính năng AI cần phải thích ứng với lối sống của người dùng và đáp ứng các nhu cầu về bảo vệ môi trường.

Một trong những yếu tố quan trọng là mở rộng hệ sinh thái SmartThings với hơn 500 triệu thiết bị được kết nối, cung cấp khả năng điều khiển từ xa liền mạch cho tất cả các sản phẩm hỗ trợ AI của Samsung, từ bật hoặc tắt hệ thống sưởi, quản lý mọi thiết bị trong nhà khi người dùng ở nhà hay đi vắng và thậm chí là điều hướng TV Samsung. Qua đó mà người dùng cũng có thể dễ dàng kiểm soát môi trường sống của mình. Nhờ vào sức mạnh của AI, các sản phẩm hỗ trợ AI sẽ trao quyền cho người dùng, giúp họ quản lý mọi trải nghiệm hằng ngày. Bất kể là nỗ lực cho một lối sống bền vững hơn, mở rộng khả năng sáng tạo, hay kết nối với những người thân yêu.

Tuy nhiên, vẫn có đến 66% người dùng đang tìm cách tiết kiệm thêm thời gian, đây là một con số rất lớn so với 15% người dùng được hỏi cho biết, họ hiểu đầy đủ cách sử dụng AI trong cuộc sống hằng ngày. Nhưng chính con số 66% này cũng sẽ là cơ hội để Samsung AI đáp ứng nhu cầu của mọi người và cũng là lý do để Samsung cam kết mang AI đến với tất cả mọi người.

Sau sự kiện này, ngoài hệ điều hành mới nhất, One UI 6.1.1 được ra mắt với các tính năng AI từ Galaxy Z Fold6 và Z Flip6, cũng như trên Galaxy S24, Z Fold5 và Z Flip5… Phiên bản cập nhật One UI 6.1.1 cũng sẽ mang đến những ứng dụng mới, mang đến nhiều cơ hội sáng tạo và kết nối mới tốt hơn, có thể kể đến như tính năng Phác họa thông minh (Sketch to Image), giúp người dùng biến ý tưởng thành hình ảnh thông qua các tùy chọn được tạo từ những bản phác thảo đơn giản, và Chân dung AI Studio (Portrait Studio) thúc đẩy trí sáng tạo bằng cách giúp người dùng tạo hình đại diện mang phong cách cá nhân để sử dụng trực tuyến.

Ở tầm nhìn AI Meets You, Samsung cũng cho thấy trí tuệ nhân tạo (AI) có thể nâng cao chất lượng cuộc sống hằng ngày bằng cách giúp người dùng cá nhân hóa trải nghiệm giải trí. Cụ thể các sản phẩm liên quan đến lĩnh vực này được Samsung mang đến IFA 2024 có thể kể đén như Máy chiếu Premiere 7 và 9, Galaxy Book5 Pro 360 và Galaxy Book4 Edge 15 inch… Tất cả đều được thiết kế để giúp người dùng tập trung vào những điều họ quan tâm và chia sẻ cùng những người thân yêu.

Chiếc máy chiếu Premiere 9 và Premiere 7 sử dụng công nghệ laser tiên tiến đến với giải trí tại gia, cung cấp độ phân giải 4K xuất sắc và âm thanh sống động trên màn hình lên đến 130 inch. Các sản phẩm được trang bị công nghệ AI thông qua tính năng Upscaling giúp nâng cấp chất lượng nội dung lên 4K, và tính năng Vision Booster, giúp điều chỉnh độ sáng và độ tương phản để tối ưu hóa trải nghiệm xem trong những điều kiện ánh sáng khác nhau. Được thiết kế để biến không gian sống thành rạp chiếu phim tại gia cao cấp, những máy chiếu này mang đến trải nghiệm xem vượt trội với công nghệ tiên tiến nhất.

Hay trên dòng laptop Galaxy Book5 Pro 360, sản phẩm được hợp tác cùng Intel, là sự kết hợp sức mạnh của bộ vi xử lý Intel® Core Ultra mới với vị thế dẫn đầu của Samsung trong lĩnh vực di động, mở ra trải nghiệm AI mới trên laptop. Qua đó, ngoài việc tăng khả năng cá nhân hóa và kết nối liền mạch, Galaxy Book5 Pro 360 còn có thời lượng pin đủ cho cả ngày dài giúp người dùng hoàn thành công việc hiệu quả hơn, trong khi đồ họa và màn hình được cải tiến mang lại trải nghiệm giải trí cao cấp trong hệ sinh thái AI di động rộng lớn của Galaxy.

Một mẫu laptop khác là Galaxy Book4 Edge 15 inch có thiết kế siêu mỏng, là thành quả của sự hợp tác với Qualcomm, được trang bị bộ vi xử lý Snapdragon® X Plus mang lại hiệu suất vượt trội và thời lượng pin dài. Sản phẩm tích hợp công nghệ NPU tiên tiến để cung cấp khả năng AI hàng đầu và kết hợp các tính năng Copilot+ PC với Galaxy AI. Thiết bị di động này nâng cao sự sáng tạo và kết nối trên màn hình 15 inch sống động.

Cũng tại IFA 2024, Samsung còn mang đến những cải tiến mới nhất cho các sản phẩm TV của họ. Theo đó các mẫu TV AI 2024 mới sẽ nhận được bản cập nhật hệ điều hành Tizen OS trong suốt 7 năm khi xem xét thông số kỹ thuật phần cứng. Điều này đảm bảo người dùng luôn được tận hưởng những cải tiến mới nhất và khả năng kết nối nâng cao trên tất cả các thiết bị Samsung.

Tiêu biểu là mẫu TV Neo QLED 8K tích hợp AI sẽ mang lại trải nghiệm xem vượt trội với bộ xử lý NQ8 AI thế hệ 3. Với 512 mạng nơ-ron thần kinh, gấp 8 lần so với thế hệ trước, kết hợp cùng sức mạnh của AI, bộ xử lý này mang lại chất lượng âm thanh và hình ảnh đỉnh cao, tối ưu hóa tùy theo nội dung. Công nghệ này không chỉ nâng cấp hình ảnh trên màn hình mà còn mang lại độ sắc nét và mượt mà tuyệt đối.

Hay với dòng The Frame và Art Store, Samsung cũng công bố một số quan hệ đối tác mới. Theo đó, ngoài việc hợp tác cùng nhà thiết kế Phần Lan Marimekko và nghệ sĩ Jean-Michel Basquiat, Samsung còn giới thiệu BST độc quyền gồm 12 kiệt tác của họa sĩ siêu thực người Bỉ René Magritte. Những hợp tác này mang nghệ thuật đẳng cấp vào không gian sống, tăng thêm tính độc đáo và tinh tế cho mọi ngôi nhà.

Một sản phẩm đáng chú ý là loa tranh Samsung Music Frame mới, là sản phẩm của sự hợp tác với Wicked của Universal Picture. Music Frame là chiếc loa tranh được ra mắt vào đầu năm nay, mang đến chất lượng âm thanh xuất sắc, lấp đầy mọi không gian bằng âm thanh phong phú và rõ ràng. Với loa trầm tích hợp và công nghệ Dolby Atmos thông minh, Music Frame thích ứng thông minh với âm học của căn nhà, khiến cho mọi âm thanh và nốt nhạc trở nên sống động. Phiên bản giới hạn Wicked Music Frame đi kèm với hai tác phẩm nghệ thuật phim và một hình ảnh độc quyền tuyệt đẹp (chỉ có trong phiên bản giới hạn của Music Frame) của hai nhân vật Glinda và Elphaba được công chúng yêu thích, cùng với chữ ký nhân vật và giấy chứng nhận.

Tiếp đến là BST thiết bị gia dụng Bespoke AI. Năm nay ngoài tích hợp các tính năng điều khiển bằng giọng nói Bixby nâng cao, để người dùng có thể ra nhiều lệnh trong một câu, nhớ lại các tương tác trước đóđể phản hồi chính xác hơn và cung cấp câu trả lời cho các câu hỏi liên quan đến sản phẩm. Bixby cũng mở ra nhiều lợi ích về khả năng kiểm soát và khả năng truy cập cho người dùng, cho phép mọi người sử dụng tính năng Auto Open Door (tự động mở cửa) trên một số mẫu máy giặt và tủ lạnh Samsung chỉ bằng cách nói “Bixby, hãy mở cửa.”

Và AI Meets World. Samsung tin rằng AI là một công cụ mạnh mẽ giúp chúng ta chăm sóc hành tinh và chăm sóc lẫn nhau tốt hơn.

Với cam kết đạt mục tiêu Net Zero vào năm 2050, hiện tại 93% hoạt động của Bộ phận DX của Samsung đã được vận hành bằng năng lượng tái tạo. Samsung cũng tiếp tục ưu tiên hiệu quả năng lượng trong các sản phẩm của mình, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng AI để hiện thực hóa điều này. AI không chỉ được tích hợp trong tủ lạnh, máy giặt, mà còn được sử dụng để tối ưu hóa Hệ sinh thái SmartThings, giúp tiết kiệm điện hiệu quả hơn.

Tủ lạnh AI Hybrid của Samsung được thiết kế với mục tiêu hàng đầu là tiết kiệm điện. Bằng cách kết hợp hai nguồn điện, máy nén và công nghệ làm mát Peltier, giúp tủ lạnh có thể tự động điều chỉnh khi mức tiêu thụ điện cao hơn bình thường. Ví dụ, khi cửa tủ lạnh bị mở quá lâu, công nghệ Peltier sẽ hoạt động như một hệ thống làm mát bổ sung, nâng cao hiệu quả tiết kiệm điện.

Trên sân khấu IFA, Samsung đặc biệt công bố máy giặt sấy bơm nhiệt Bespoke AI Laundry Combo™, sản phẩm dành riêng cho thị trường Châu Âu. Thiết bị giặt sấy tích hợp này không chỉ giúp tiết kiệm không gian mà còn hoàn thành chu trình giặt và sấy trong một lần duy nhất. Chu trình giặt của sản phẩm không chỉ đáp ứng mà còn vượt xa yêu cầu tối thiểu về hiệu suất năng lượng, với khả năng tiết kiệm điện hơn 20% so với tiêu chuẩn hạng A, đồng thời chu trình giặt sấy kết hợp cũng đạt tiêu chuẩn hạng A. Hiệu suất này có được là nhờ công nghệ sấy bơm nhiệt tiên tiến, giúp sấy khô quần áo nhanh chóng, hiệu quả mà không gây hư hại sợi vải ở nhiệt độ thấp.

Hơn tât cả, hệ sinh thái SmartThings vẫn là yếu tố cốt lõi trong khả năng tiên phong về hiệu quả năng lượng của Samsung. Từ chế độ AI Energy có thể tiết kiệm điện đến 70% cho máy giặt, hay Chế độ SmartThings Away giúp người dùng không bao giò phải lo lắng về việc quên tắt đèn hoặc TV khi ra ngoài. Và các cảm biến trong nhiều thiết bị có thể phát hiện khi không có ai trong phòng và sau đó tắt hệ thống để tiết kiệm năng lượng.

Các thiết bị Bespoke AI cũng có thể tiết kiệm tiền điện nhờ tính năng Optimal Scheduling (Lên lịch tối ưu) và Optimal Charging (Sạc tối ưu). Những tính năng này tự động hoãn chu kỳ giặt và sạc vào các khung giờ cao điểm, giúp giảm tiền điện khi kết hợp với các mức tiêu thụ thông minh.

Tất cả về Samsung tại IFA 2024 có thể xem thêm tại đây.