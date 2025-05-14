Hơn 200 doanh nghiệp góp mặt tại AT EXPO 2025

Sự kiện do Hội Tự động hóa Việt Nam (VAA) chủ trì, phối hợp cùng Công ty Cổ phần Hội chợ Triển lãm và Quảng cáo Việt Nam (VIETFAIR) tổ chức, diễn ra trong 3 ngày từ ngày 14 đến 16/5/2025.

Phát biểu khai mạc triển lãm, TS. Nguyễn Quân, Chủ tịch Hội Tự động hóa Việt Nam khẳng định, triển lãm là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, không chỉ đối với cộng đồng kỹ thuật - công nghệ, mà còn đối với sự phát triển của nền kinh tế số và công nghiệp thông minh tại Việt Nam.

Triển lãm Quốc tế về Tự động hóa và Công nghệ – AT EXPO 2025 chính thức khai mạc tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô, Hà Nội.

Trong những năm gần đây, tự động hoá và công nghệ số đã trở thành những động lực then chốt thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đổi mới sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và quốc gia. Việt Nam đang từng bước chuyển mình mạnh mẽ để tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu, và điều đó không thể tách rời khỏi việc làm chủ và ứng dụng hiệu quả các công nghệ tiên tiến.

AT EXPO 2025 là nơi hội tụ của tri thức, công nghệ và kết nối, nơi các doanh nghiệp, nhà khoa học và nhà quản lý có cơ hội gặp gỡ, chia sẻ, và cùng nhau mở ra những hướng đi mới.

" Tại đây, chúng ta không chỉ chứng kiến những sản phẩm, giải pháp hiện đại nhất trong lĩnh vực tự động hoá, AI, IoT, cơ khí, công nghiệp 4.0, mà còn được truyền cảm hứng từ những câu chuyện thành công, những ý tưởng đổi mới, và tầm nhìn chiến lược từ các bên tiên phong". Chủ tịch VAA nhấn mạnh.

Đánh giá cao nỗ lực của BTC, các doanh nghiệp trong và ngoài nước, các đối tác quốc tế và toàn thể chuyên gia đã chung tay làm nên một sự kiện có quy mô như hôm nay. Chủ tịch Hội Tự động hóa Việt Nam tin tưởng rằng Triển lãm là cầu nối thúc đẩy hợp tác, chuyển giao công nghệ, và là nơi khởi nguồn cho những sáng kiến đổi mới sáng tạo, vì một nền công nghiệp thông minh, bền vững và hội nhập.

AT EXPO 2025 quy tụ hơn 200 tổ chức và doanh nghiệp, với hơn 350 gian hàng đến từ hơn 10 quốc gia và vùng lãnh thổ như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Liên bang Nga, Đài Loan (Trung Quốc), Đức... Triển lãm giới thiệu các giải pháp, công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực điều khiển – tự động hóa, cơ khí chính xác, năng lượng tái tạo, AI, IoT công nghiệp, hệ thống robot, UAV, và công nghệ sản xuất thông minh.

Các đại biểu cắt băng khai mạc AT EXPO 2025.

Trong khuôn khổ sự kiện còn có 3 hội thảo chuyên đề được tổ chức bao gồm:Hội nghị kết nối cung cầu thiết bị khai thác – chế biến khoáng sản Việt Nam – Thái An (Trung Quốc); Diễn đàn chuyển đổi số và công nghiệp thông minh; Diễn đàn hợp tác phát triển AI, năng lượng mới và cơ điện tử Trung Quốc – Việt Nam

Mỗi diễn đàn có sự góp mặt của các chuyên gia, nhà quản lý, đại diện doanh nghiệp hàng đầu trong và ngoài nước, cùng phần thảo luận chuyên sâu, tạo cơ hội chia sẻ và giải đáp những thách thức thực tiễn trong sản xuất và quản lý.

Song song đó, khu vực Tọa đàm Doanh nghiệp và Xúc tiến giao thương diễn ra trong hai ngày 14-15/5 với các hoạt động B2B, ký kết hợp tác, trao đổi công nghệ, phát triển thị trường thiết bị, máy móc và sản phẩm công nghiệp.

Đồng hành cùng Triển lãm AT EXPO 2025 còn có Triển lãm quốc tế về Máy móc, Thiết bị, Công nghệ và Sản phẩm Công nghiệp Việt Nam lần thứ 21 - VINAMAC EXPO 2025, Triển lãm quốc tế về Ngũ Kim và Dụng cụ cầm tay lần thứ 3 tại Việt Nam - HMET EXPO VIETNAM 2025.