Hướng dẫn cách sử dụng chatbot AI Bard của Google mới nhất

Bard là động thái công khai của Google đầu tư vào lĩnh vực chatbot AI, đây được coi như đòn đáp trả Microsoft trong cuộc cạnh tranh nhằm giành vị trí dẫn đầu cuộc đua trong lĩnh vực trí thông minh nhân tạo. Google dự định Bard sẽ cạnh tranh trực tiếp với ChatGPT của OpenAI và sẽ trở thành một "Trợ lý thông minh", mọi người có thể trò chuyện với Bard bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của mình.

Dưới đây là các hướng dẫn giúp bạn cần biết cách sử dụng và khám phá các khả năng của Google Bard.

Google Bard là gì?

Google Bard là một chatbot AI (trí tuệ nhân tạo) do Google phát triển: Sau khi bạn nhập một đoạn văn bản, Bard sẽ tạo ra một phản hồi. Điều quan trọng là, Bard có thể truy cập internet để tận dụng công cụ tìm kiếm Google cho các phản hồi của mình.

Google ra mắt Bard vào đầu năm 2023, nó được mô tả là một dịch vụ AI đối thoại thử nghiệm được phát triển dựa trên nền tảng LaMDA (Mô hình ngôn ngữ cho các ứng dụng đối thoại).

Google Bard hỗ trợ Tiếng Việt không?

Theo thông tin công bố từ Google, Việt Nam là một trong 180 quốc gia và vùng lãnh thổ được Bard cung cấp dịch vụ. Bard hiện hỗ trợ 3 ngôn ngữ: Tiếng Anh - Mỹ, tiếng Nhật và tiếng Hàn Quốc. Bạn có thể xem tại đây.

Google Bard được sử dụng để làm gì?

Bard phục vụ như một "trợ lý" trí tuệ nhân tạo để giúp bạn khám phá các chủ đề, tạo văn bản và viết mã code. Bạn có thể hỏi bất kỳ điều gì, bất kỳ thắc mắc hay gợi ý gì với Bard, và đó chính là những gợi ý giúp cho Bard thông minh hơn khi trả lời cho bạn. Đơn cử, bạn có thể sử dụng Bard để:

Tạo ý tưởng mới hay mở rộng các vấn đề trong ý tưởng của bạn.

Tìm hiểu khái niệm cụ thể về một vấn đề nào đó.

Soạn thảo email.

Tạo một bản tóm tắt nội dung cho một bài viết, một cuốn sách hoặc một đề xuất mới.

Biên tập nội dung bài viết hoặc biên tập sách.

Giúp bạn tạo mã Code hoặc Fix lỗi mã Code.

Bard tối ưu kết quản trình tìm kiếm của bạn.

Hiện ở Việt Nam chưa có quy định cụ thể nào về việc giới hạn sử dụng các công cụ AI như Goog Bard hoặc ChatGPT trong công sở hoặc môi trường giáo dục. Tuy nhiên, cũng cần phải có góc tiếp cận ở mặt tích cực và tiêu cực của các công cụ AI này để các cơ quan, trường học có những hướng dẫn cụ thể gúp cải thiện hiệu suất lao động và bản quyền số.

Cách truy cập vào Google Bard

Bard phù hợp với tất cả các trình duyệt internet phổ biến hiện nay như Chrome, Safari, Edge hoặc Firefox. Để sử dụng Bard, bạn cần phải có tài khoản Google (Gmail), cách truy cập như sau:

Bước 1: Truy cập bard.google.com trong trình duyệt của bạn.

Bước 2: Chọn Đăng nhập (hình dưới)

Chọn một trong hai nút Đăng nhập, sau đó nhập thông tin đăng nhập tài khoản Google của bạn. Ảnh chụp màn hình

Bước 3: Đăng nhập bằng tài khoản Google của bạn.

Bước 4: Chọn Try Bard (Hình dưới).

Bạn hãy chọn nút Dùng thử. Ảnh chụp màn hình

Bước 5: Bạn cần xem lại các điều khoản được trình bày (Hình dưới) và nếu bạn đồng ý, hãy click Đồng ý.

Xem lại Điều khoản dịch vụ. Cuộn xuống dưới cùng, sau đó nếu bạn chấp nhận các điều khoản, hãy chọn nút Tôi đồng ý. Ảnh chụp màn hình

Bước 6: Xem lại ghi chú “Bard Is An Experiment”, sau đó hãy chọn nhận thông tin cập nhật qua email về Bard, sau đó chọn Tiếp tục.

Hệ thống sẽ nhắc bạn rằng Bard là một thử nghiệm. Tích chọn hộp "Opt in to receive email... sau đó click Tiếp tục. Ảnh chụp màn hình.

Bước 7: Để sử dụng, bạn nhập nội dung vào ô gần cuối màn hình (hình dưới)

Để sử dụng Bard, hãy nhập nội dung tiếng Anh, tiếng Nhật hoặc tiếng Hàn Quốc, Bard sẽ phục vụ bạn. Ảnh: Chụp màn hình.

Để dễ dàng truy cập vào Bard, bạn có thể thêm Bard vào thanh dấu trang hoặc đặt nó làm trang chủ trình duyệt của bạn. Vì Bard hoạt động trên nhiều trình duyệt khác nhau, nên các phương pháp truy cập nhanh không chỉ áp dụng trên Chrome mà còn trên các hệ thống khác.

Hiện Bard chưa có Ứng dụng trên Android và iOS, nên bạn có thể sử dụng trình duyệt trên thiết bị Mobile, truy cập vào bard.google.com và sau đó chọn "Chia sẻ" và "Thêm vào Màn hình chính" để tạo một liên kết ứng dụng Bard trên điện thoại của bạn.

Cách sử dụng Google Bard

Bạn có thể truy cập Bard từ bất kỳ trình duyệt web trên thiết bị di động hoặc máy tính khi bạn đã đăng nhập vào tài khoản Google trên trình duyệt đó.

Mở bard.google.com trong trình duyệt. Nhập nội dung (câu hỏi hoặc nội dùng nào đó bạn muốn Bard hỗ trợ). Bạn có thể nhập chữ hoặc micrô để Bard phục vụ bạn. Sau đó, nhấn enter để "ra lệnh" cho Bard phục vụ bạn. Xem lại các câu trả lời của Bard.

Google Bard cung cấp khá nhiều chức năng tùy chọn, giúp bạn tương tác hiệu quả với Bard.

Bạn có nhiều tùy chọn cho bất kỳ phản hồi nào của Bard, bao gồm khả năng đeo bám vấn đề đang hỏi bằng câu hỏi bổ sung. Ảnh: Chụp màn hình.

Qua giao diện chat với Bard, Bạn có thể:

Chỉnh sửa nội dung câu hỏi của bạn, từ đó để thấy được những trả lời theo các hướng khác nhau.

Xem lại các câu trả lời khác để đánh giá các câu trả lời có cấu trúc khác nhau.

Tạo các bản nháp để tìm kiếm các phản hồi phù hợp để thay thế.

“Google it” để chuyển sang tìm kiếm từ khóa chuẩn nhất từ câu hỏi của bạn với Bard.

Kết xuất phản hồi sang Gmail hoặc Google Doc.

Sao chép nội dung để dán vào ứng dụng khác.

Báo cáo phản hồi của Bard nếu bạn thấy nội dung phản hồi của Bard gặp vấn đề.

Đánh giá các phản hồi của Bard.

Nhập câu hỏi khác để tiếp tục trò chuyện với Bard.

Google Bard chính xác đến mức nào?

Là một thử nghiệm, Google cố gắng đảm bảo các câu trả lời của Bard là chính xác, nhưng Google cảnh báo "Bard có thể hiển thị thông tin không chính xác hoặc xúc phạm không đại diện cho quan điểm của Google" ("Bard may display inaccurate or offensive information that doesn’t represent Google’s views"). Khi bạn sử dụng Bard, bạn nên xác minh tính chính xác của bất kỳ phản hồi nào được cung cấp.

Cũng giống như ChatGPT, chúng ta cần nhận thức đúng đắn với vai trò của AI trong cuộc sống. Trong thời gian tới, chắc chắn sẽ xuất hiện một số vấn đề mà chúng ta nhận ra và phải giải quyết về các công cụ AI này, ví dụ như: thông tin sai lệch, thông tin trái chiều cần kiểm chứng, các chủ đề gây tranh cãi, hay lỗ hổng tấn công an ninh...

Google Bard so với Google Search như thế nào?

Google Search cung cấp các liên kết liên quan dựa trên từ khóa tìm kiếm. Khi bạn đưa ra một từ khóa hoặc một đoạn nội dung, sử dụng Google Search, Google Search có thể nổi bật thông tin mong muốn bằng một đoạn nội dung liên quan đến từ khóa bạn đã nhập. Ví dụ như: Thời tiết hôm nay thế nào, hay lịch thi đấu thể thao ra sao...

Google Bard cung cấp phản hồi dựa trên lời gợi ý bằng ngôn ngữ tự nhiên. Khác với tìm kiếm, nơi mỗi truy vấn từ khóa trả về một câu trả lời và danh sách liên kết, một phản hồi của Bard có thể chỉ là bắt đầu của một chuỗi tương tác trong một định dạng tương tự cuộc trò chuyện. Bất kỳ lúc nào, bạn có thể yêu cầu Bard mở rộng, làm rõ, diễn đạt lại hoặc tạo lại một phản hồi mới liên quan đến chủ đề bạn đang thảo luận với Bard.

Google Bard so với ChatGPT như thế nào?

ChatGPT là một hệ thống mô hình ngôn ngữ lớn từ OpenAI cung cấp cả phiên bản miễn phí và phiên bản trả phí. OpenAI và Microsoft đã công bố nhiều tích hợp sản phẩm với các đối tác của họ như sự tích hợp giữa ChatGPT và Microsoft Bing. GPT-4 cung cấp cải tiến đáng kể so với các phiên bản trước đó. ChatGPT được dự đoán sẽ tiếp tục phát triển và trở thành một trợ thủ đáng tin cậy cho con người, có thể thay thế một số công việc đơn giản. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng ChatGPT sẽ không thể thay thế được khả năng tư duy và sáng tạo của con người.

Bard là một thí nghiệm hệ thống mô hình ngôn ngữ lớn từ Google và miễn phí cho mọi người sử dụng. Bard phụ thuộc vào thông tin internet hiện tại thông qua Google Search.

Ngoài Google Bard, còn các công cụ AI nào khác tương tự?

Ngoài ChatGPT, các lựa chọn thay thế cho Google Bard bao gồm Bing của Microsoft, Perplexity AI, Pi của Inflection AI và ứng dụng chat Poe AI của Quora.

Google Bard có thể tìm kiếm trên internet không?

Google Bard có thể tìm kiếm trên internet vì Bard có quyền truy cập nội dung tìm kiếm Google, hệ thống có thể truy cập tin tức web, thông tin và nội dung khác.

Google Bard có lưu trữ dữ liệu của bạn không?

Google cho phép bạn điều chỉnh cài đặt để kiểm soát việc lưu trữ Hoạt động Bard. Để lưu trữ toàn bộ lịch sử Hoạt động Bard của bạn, hãy bật Hoạt động Bard và tắt chế độ tự động xóa. Ngoài ra, bạn có thể chọn tự động xóa lịch sử hoạt động Bard.

Bạn có thể tắt lịch sử Hoạt động Bard. Ngay cả khi lịch sử Hoạt động Bard đã tắt, hệ thống vẫn sẽ lưu giữ cuộc trò chuyện trong vòng 48 giờ, tuy nhiên, bất kỳ hoạt động nào cũng sẽ không hiển thị trong lịch sử hoạt động của bạn. Việc lưu giữ tạm thời này được Google lý giải rằng: "cho phép chúng tôi cung cấp dịch vụ và xử lý bất kỳ phản hồi nào".

Đào Công Tổng hợp