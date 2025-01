Keysight và CTTL xác nhận hợp chuẩn hệ thống đo kiểm MIMO qua OTA

Cụ thể, Keysight hợp tác với Phòng Thí nghiệm công nghệ Viễn thông Trung Quốc (CTTL) nhằm xây dựng hệ thống xác nhận hợp chuẩn hiệu năng thiết bị người dùng (UE) và đo kiểm mô hình kênh MIMO vô tuyến qua OTA (over the air) động đầu tiên theo các yêu cầu của CTIA đối với băng tần FR1 5G New Radio (NR).

Khi sử dụng trên thực địa, hiệu năng của thiết bị người dùng (UE) bị suy giảm do nhiều loại hiệu ứng kênh lan truyền. Những vấn đề này được giải quyết bằng cách tối ưu hóa và xác nhận trong điều kiện thực tế các thiết kế phần cứng và phần mềm của UE. Để triển khai giải quyết vấn đề, đội ngũ kỹ sư thiết kế cần các bản sao số nhất quán, đáng tin cậy và có thể lặp lại để có thể giả lập các hiệu ứng kênh trong điều kiện thực tế.

Keysight và CTTL đã hợp tác để đáp ứng nhu cầu này bằng cách tích hợp tính năng đo kiểm xác nhận hợp chuẩn mô hình kênh động vào hệ thống đo kiểm MIMO OTA tuân thủ CTIA đầu tiên. Công cụ xác thực mới này ứng dụng các Giải pháp giả lập OTA của Keysight giả lập các môi trường thực tế để thực hiện đo kiểm OTA cho UE có nhiều ăng-ten. Giải pháp Keysight bao gồm:

Xu-Dong An, Giám đốc bộ phận OTA và LBS tại CTTL, cho biết: "Các giải pháp đo kiểm MIMO động mới cho 5G tiếp tục giúp chúng tôi mở rộng đối tượng khách hàng có thể phục vụ. Với thiết bị đo mới này, CTTL-Terminals sẵn sàng cung cấp các dịch vụ toàn diện về nghiên cứu, phát triển, thử nghiệm và chứng nhận cho toàn thị trường."

Peng Cao, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc của Keysight Wireless Test Group cho biết: "Chúng tôi rất vui mừng cung cấp hệ thống đo kiểm MIMO OTA đầu tiên trên thế giới cho với tính năng xác thực mô hình kênh động. Là tổ chức đóng góp hàng đầu tại CTIA, Keysight sẽ tiếp tục thúc đẩy sự phát triển của các tiêu chuẩn ngành."