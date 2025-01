Khám phá đặc tính kỹ thuật ưu việt của cặp du thuyền Grand Pioneers Cruise

“Chuyển đổi Xanh để phát triển bền vững” (Vietnam Tourism - Green transition for sustainable development) chính là slogan của Du lịch Việt Nam trong giai đoạn hiện tại, nhằm hướng tới thúc đẩy xu hướng du lịch có trách nhiệm, gắn với giữ gìn môi trường để phát triển. Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển du lịch (Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam), Tiến sỹ Nguyễn Anh Tuấn đã khẳng định: “Du lịch xanh phải đảm bảo tôn trọng tài nguyên, bảo vệ môi trường, áp dụng các biện pháp như sử dụng năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, sử dụng các giải pháp tiết kiệm về tài nguyên, đặc biệt trong đó là hệ thống xử lý nước thải, chất thải nhằm đảm bảo không xả thải ra môi trường, xây dựng môi trường, điểm đến sạch sẽ, bảo vệ sinh thái an toàn cũng như đảm bảo các vấn đề về môi trường. Ngoài ra, doanh nghiệp cũng cần áp dụng các biện pháp công nghệ trong quá trình sản xuất sản phẩm, dịch vụ thân thiện với môi trường, thân thiện với nhu cầu của khách du lịch hiện nay”.

Thiên nhiên đã ban tặng cho Việt Nam một tài sản thiên nhiên vô giá, đó là Vịnh Hạ Long. Đây là một vịnh nước sâu, lặng gió và nhiều đảo, nhiều giá trị địa chất sinh quyển không đâu trên thế giới có. Ý thức được giá trị quý báu đó của di sản, công ty TNHH Vận tải Việt Thuận đã đầu tư và đóng mới 2 siêu phẩm du thuyền Grand Pioneers I và II. Hai du thuyền là sự kết tinh và hội tụ đầy đủ giá trị hiện đại, an toàn và thân thiện với môi trường, vừa thể hiện vai trò tiên phong trong sứ mệnh vừa phát triển ngành du lịch biển, vừa góp phần bảo vệ sự bền vững của cảnh quan môi trường và hệ sinh thái của Kỳ quan vịnh Hạ Long,

Du thuyền hiện đại, sang trọng và lớn nhất trên Vịnh Hạ Long

Cặp đôi du thuyền này được coi là niềm tự hào của kỹ thuật đóng tàu biển Việt Nam, bởi được đóng mới hoàn toàn tại Công ty TNHH MTV đóng tàu Hạ Long. Với chiều dài (Lmax) 109,99 m, chiều rộng (Bmax) 18,68 m, sức chứa lên tới 320 khách, vào thời điểm hiện tại, Grand Pioneers đang là 2 con tàu du lịch lớn nhất trên vùng biển Việt Nam. Điểm vượt trội là hai chiếc siêu du thuyền đã được cấp chứng chỉ VR-SB, đủ điều kiện để thực hiện hải trình đi qua các vùng nước ven biển thuộc lãnh hải Việt Nam.

Grand Pioneers mang thiết kế sang trọng, khỏe khoắn với nét cắt táo bạo ở thân tàu, đem cảm giác mạnh mẽ, vững chãi nhưng vẫn ẩn chứa nét mềm mại, uyển chuyển như những con sóng. Hơn nữa, thiết kế chiếm ưu thế về độ thoáng với sundeck rộng, ban công hoặc cửa kính lớn ở mỗi phòng đem lại tầm nhìn lý tưởng để du khách chiêm ngưỡng trọn vẹn vẻ đẹp của Hạ Long ngay trong các cabins phòng nghỉ của mình. Toàn bộ phong dáng của Grand Pioneers mang cấu trúc hiện đại, theo hướng thu dần các tầng từ dưới lên trên, vừa đảm bảo tiêu chuẩn về khí động học và thủy động học, vừa tạo cảm giác khoáng đạt của hình dáng phi thuyền không gian đến từ tương lai. Với cách thiết kế đặc biệt này, du khách có thể vừa chiêm ngưỡng trọn vẹn cảnh sắc thiên nhiên bên ngoài, lại vừa bao quát được vẻ đẹp của cả con tàu, dù đứng ở bất cứ vị trí nào trên du thuyền, từ mũi tàu hoặc đuôi tàu nhìn lên sun desk trên tầng thượng, và ngược lại.

Du thuyền xanh

Một thống kê chỉ ra rằng với khoảng 300 siêu du thuyền trên toàn thế giới, mỗi chiếc dài hơn 100 mét và ngốn hơn 121 lít dầu mỗi năm, ngành công nghiệp du thuyền đang tạo ra khoảng 288 triệu kg khí thải carbon, gần bằng quốc gia Burundi với 297 triệu kg. Ý thức được vấn đề này, Grand Pioneers là siêu du thuyền lưu trú đầu tiên tại Việt Nam đảm bảo yêu cầu theo tiêu chuẩn quốc tế về bảo vệ môi trường, an toàn kỹ thuật ngủ đêm trên các vịnh Hạ Long, Bái Tử Long, Lan Hạ, và thực hiện được những hải trình ven biển như Cát Bà, Hải Phòng, Vũng Tàu…

Du thuyền được trang bị máy chính, máy đèn của Hãng Yanmar - Nhật Bản, nhập khẩu mới 100% từ Nhật Bản. Các máy này đáp ứng tiêu chuẩn khí thải ra môi trường của Tổ chức Hàng hải Quốc tế IMO (IMO Tier II regulations for NOx) và đáp ứng quy định của Annex VI về khí thải ra môi trường của Công ước Quốc tế về ngăn ngừa ô nhiễm biển (Marpol 73/78). Đây là những quy định Quốc tế cao nhất hiện tại áp dụng cho các nước tiên tiến như Mỹ và Châu Âu.

Thiết bị xử lý nước thải (Sea wage).

Hai du thuyền được trang bị thiết bị phân ly dầu nước 15ppm, theo quy định của Annex IV- Marpol 73/78 về nước thải; nhập khẩu từ hãng HAN YOUNG (Hàn Quốc), được tổ chức đăng kiểm KR (Hàn Quốc) và đăng kiểm VR (Việt Nam) cấp giấy chứng nhận; bảo đảm việc xử lý dầu trong nước thải đạt tiêu chuẩn quốc tế quy định. Thiết bị xử lý nước thải (Sea wage) đáp ứng yêu cầu của Annex IV- Marpol 73/78. Ngoài ra để đáp ứng quy định Cột A của Ban QL Vịnh Hạ Long, du thuyền đã được lắp thêm hệ thống lọc sử dụng vi sinh (vi khuẩn yếm khí và hiếu khí), tăng thêm độ an toàn về bảo vệ môi trường nước biển.

Siêu du thuyền được lắp đặt hệ thống điều hòa Chiller của Daikin (Nhật Bản), theo tiêu chuẩn của các siêu du thuyền 5-6 sao quốc tế. Điểm khác biệt nằm ở chỗ, nếu như hệ thống điều hòa truyền thống sử dụng khí gas để làm mát và thải trực tiếp khí nóng ra ngoài môi trường, thì hệ thống điều hòa Chiller sử dụng chất tải lạnh (nước được đưa tới mỗi không gian có yêu cầu cần làm lạnh qua hệ thống bơm tuần hoàn) với chính nước biển làm chất giải nhiệt. Ngoài ra, hệ điều hòa Chiller cũng được vận hành tối ưu bởi hệ thống BMS giúp quản lý một cách hiệu quả hơn, giảm số lượng nhân viên vận hành, tự động điều chỉnh nhiệt độ và không gian làm lạnh, tiết kiệm năng lượng tiêu thụ lên tới hơn 30%.

Hệ thống điều hòa Chiller của Daikin (Nhật Bản).

Với giá trị đầu tư gấp 3 đến 4 lần so với sơn thông thường, Grand Pioneers là du thuyền duy nhất trên Vịnh Hạ Long sử dụng loại sơn cao cấp của hãng International Paint (Hà Lan). Đây là loại sơn thân thiện với môi trường, có khả năng chống hà bằng phương pháp loại bỏ hà, rêu “self-polishing”- không dùng hóa chất độc hại thải ra môi trường nước, được đăng kiểm các nước phát triển và IMO phê chuẩn. Ngoài ra, việc thi công sơn được thực hiện theo quy trình PSPC (Performance Standard for Protective Coatings) làm cho nước sơn có độ bền lên tới hơn 15 năm, bảo vệ vỏ tàu và các kết cấu thép bên trong chống lại sự ăn mòn nước biển giúp cho tuổi thọ của con tàu được tăng lên, giảm thiểu việc sơn lại, giảm tần suất thải sơn cũ ra môi trường, góp phần bảo vệ môi trường biển và môi trường đất ở các nhà máy khi tàu lên đà định kỳ. Riêng sơn dùng cho các két nước ngọt là loại sơn không chứa hóa chất độc hại đối với sức khỏe con người.

Du thuyền an toàn

Hướng tới tiêu chí đặt con người làm trung tâm, Grand Pioneers luôn chú tâm đảm bảo sự an toàn tuyệt đối cho du khách cũng như an toàn lao động cho đội ngũ thuyền viên. Tất cả các khu vực sàn ngoài trời đều sử dụng các vật liệu chuyên dụng dành riêng cho du thuyền hiện đại, đảm bảo không trơn trượt, độ hấp thụ nhiệt chỉ bằng 60% so với các chất liệu khác, nên đảm bảo khách có thể đi bằng chân trần trên sàn mà không bị nóng rát ngay cả khi nhiệt độ ngoài trời đang cao nhất. Điều đặc biệt nhất là cả mặt sàn không có một chiếc đinh nào, nên an toàn tuyệt đối cho du khách khi di chuyển trên bề mặt.

Grand Pioneers mang thiết kế sang trọng, khỏe khoắn.

Siêu du thuyền sử dụng hệ thống cấp nước phục vụ sinh hoạt trên tàu đảm bảo 100% qua hệ thống lọc và xử lý làm mềm. Do vậy, nước cung cấp trên tàu đảm bảo các yêu cầu vệ sinh, an toàn hiện hành. Đồng thời hệ thống Heatpump cũng được lựa chọn sử dụng để gia nhiệt cho hệ thống nước nóng sử dụng trên tàu. Vì thế nước nóng sinh hoạt và nước bể bơi nước ấm luôn được bảo đảm. Không những thế, hệ thống này còn tạo ra an toàn điện tuyệt đối cho du khách nhờ sử dụng gas lạnh để làm nóng nước, tiết kiệm 75% năng lượng điện tiêu thụ để sản xuất nước nóng so với phương pháp dùng điện truyền thống. Đặc biệt, hệ thống này còn có khả năng tối ưu hoàn toàn khi được bố trí tại buồng máy để hấp thụ nhiệt do các thiết bị khác tỏa ra và làm nóng nước. Nhờ vậy, buồng máy cũng có nhiệt độ tối ưu, giúp tăng tuổi thọ của các trang thiết bị cũng như môi trường làm việc cho thuyền viên.

Hệ thống điện được cung cấp từ biến áp cách ly – cách ly giữa điện cao áp và thấp áp – giảm xung sóng điện đối với các thiết bị sử dụng trên tàu.

Hệ thống điện được cung cấp từ biến áp cách ly – cách ly giữa điện cao áp và thấp áp – giảm xung sóng điện đối với các thiết bị sử dụng trên tàu, đảm bảo an toàn tối đa có người sử dụng và 100% đèn led giúp giảm tối đa lượng điện tiêu thụ. Đặc biệt, máy chính, máy phát điện được nhập khẩu chính hãng của hãng máy YANMAR (Nhật Bản). Thiết bị được sản xuất đạt tiêu chuẩn về nồng độ phát thải NOX theo quy định của ANNEX VI, được Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) và đăng kiểm uy tín NK (Nhật Bản), đăng kiểm VR (Việt Nam) cấp giấy chứng nhận.

Du khách cũng có thể yên tâm hoàn toàn với hệ thống PCCC và cứu hộ cứu nạn trên tàu vì đã được kiểm duyệt, cấp phép bởi Cục PCCC về đảm bảo an toàn hệ thống cho du thuyền.

Grand Pioneers Cruise được trang bị 2 xuống cấp cứu với đầy đủ lương khô, đèn pin, pháo tín hiệu.

Bên cạnh đó, chân vịt mũi tàu được lắp đặt thiết bị chân vịt mũi của hãng DTG (Hà Lan), được tổ chức đăng kiểm BV (Pháp) và đăng kiểm VR (Việt Nam) cấp giấy chứng nhận. Với đặc tính kỹ thuật vận hành bằng biến tần, chân vịt loại điều khiển biến bước được điều khiển từ xa tại buồng lái, đảm bảo khả năng điều động và quay trở được an toàn, linh hoạt khi hành trình trong các khu vực có nhiều tàu thuyền hoạt động.

Siêu du thuyền được đóng với công nghệ đáy đôi mạn kép (tàu 2 vỏ), đảm bảo an toàn tối đa trong các sự cố có nguy cơ chìm tàu. Grand Pioneers là du thuyền duy nhất tại Vịnh Hạ Long được trang bị 2 xuống cấp cứu với đầy đủ lương khô, đèn pin, pháo tín hiệu,.. đảm bảo khả năng cứu sinh cao nhất trong tình huống khẩn cấp. Hơn nữa, du thuyền cũng được trang bị 12 phao bè tự thổi, được sử dụng khi xảy ra sự cố chìm tàu.