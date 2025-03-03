Linh Lan Books 'điểm tựa' cho các tác giả Việt trẻ

Chỉ với 3 năm xuất hiện, Linh Lan Books đã được độc giả nhớ đến khi đi đầu trào lưu xuất bản loạt tiểu thuyết của tác giả trẻ Việt Nam với các tác giả như Thảo Trang (Ngủ cùng người chết), Emma Hạ My (Tổng đài kể chuyện lúc 0h), Hoàng Yến (Trăng tan đáy nước)...

Các tựa sách này đều được tái bản liên tục, mang lại hiệu ứng lớn, góp phần khiến độc giả quan tâm hơn đến văn học trẻ Việt. Tiểu thuyết Nhân sinh kép của tác giả Đức Anh cũng đã nhận được giải thưởng Tác giả trẻ của Hội Nhà Văn Việt Nam năm 2023.

Từ một thương hiệu xuất bản trẻ trung, Linh Lan Books đã phát triển thêm hai thương hiệu con: Gumi Books - chuyên về dòng sách văn học, ngôn tình lãng mạn, và Eureka Books, thiên về dòng sách tự học và truyền cảm hứng. Sự ra đời của hai thương hiệu này đã đánh dấu bước tiến lớn của Linh Lan Books trong hành trình đa dạng hóa nội dung và tiếp cận nhiều đối tượng độc giả hơn. Các tủ sách của Linh Lan Books đều toát lên một câu chuyện chung: tạo dựng tinh thần khám phá văn hóa bằng sự đọc thực sự, sau đó hướng đến thực hành sống, học tập, nâng cao kỹ năng. Mây Quýt - tác giả cuốn sách Thầm yêu ánh dương rực rỡ cho biết: “Khi ra sách đầu tay, ai cũng hồi hộp và cần một đơn vị xuất bản đỡ đầu cho đứa con tinh thần của mình, về biên tập, chất lượng in ấn. Tôi rất mừng khi sách được ra mắt bởi Gumi, một thương hiệu nhỏ của Linh Lan Books.”

Một trong những điểm nhấn trong chiến lược phát triển của Linh Lan Books là việc ra mắt bộ sách mang đậm màu sắc văn hóa dân gian các nước Á Đông - “Bách khoa ma quỷ”. Không chỉ giới hạn trong kho tàng truyện dân gian Việt Nam, Linh Lan Books còn mang đến những câu chuyện từ Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc, giúp độc giả có cơ hội tiếp cận và hiểu sâu hơn về đặc sắc văn hóa khu vực. Đây là một nỗ lực nhằm bảo tồn và tôn vinh những giá trị truyền thống trong bối cảnh văn hóa đọc đang ngày càng bị ảnh hưởng và chi phối bởi các dòng sách phương Tây.

Đặc trưng nổi bật nhất trong bộ sách “Bách khoa ma quỷ” của Linh Lan chính là tính thẩm mỹ với loạt tranh vẽ các loài ma quỷ được vẽ theo phong cách truyền thống rất riêng của từng quốc gia cũng như nhiều phụ kiện hấp dẫn bạn đọc trẻ như tượng thạch cao các loài ma, bộ bài Tam Cúc...

Những kênh truyền thông như Podcast ‘dìu dịu trăng’ trở thành điểm đến của người trẻ yêu thích các giá trị văn hóa dân gian hay những câu chuyện hậu trường thú vị phía sau mỗi cuốn sách. Đồng thời, Linh Lan Books cũng có nhiều chương trình tọa đàm đặc sắc, đặt ra rất nhiều vấn đề thú vị của xuất bản như: “Truyền thông sách trong thời đại số” (4/2024), “Bản địa - dân gian - thuần Việt” (10/2023)... với sự tham gia của nhiều diễn giả chất lượng được đông đảo công chúng yêu mến như nhà văn Thảo Trang, nhà thơ Lữ Mai, TS Đỗ Anh Vũ… Linh Lan Books cũng linh hoạt áp dụng các chương trình phát hành theo xu hướng mới như livestream trò chuyện và ký sách trực tuyến, tạo động lực thúc đẩy độc giả tìm đến những cuốn sách phù hợp với bản thân mỗi người, đồng thời giới thiệu thêm ngày càng nhiều những tác giả trẻ triển vọng của văn học Việt Nam đến độc giả.

Ngành xuất bản vốn không dễ dàng. Thứ nhất, việc chọn được bản thảo hợp lí để có thể phát hành rộng rãi, có doanh thu để nuôi sống doanh nghiệp đã là một công việc khó. Thứ hai, dù chọn được bản thảo, nhưng tính liên kết của một tủ sách mới là vấn đề chính. Trong bối cảnh kinh tế có phần chững lại sau đại dịch, nhiều đơn vị sách đã phải thu hẹp quy mô hoặc tạm dừng hoạt động. Tuy nhiên, với định hướng rõ ràng và sự đầu tư bài bản, Linh Lan Books vẫn trụ vững và phát triển. Đây là một trường hợp minh chứng cho sự kiên trì theo đuổi sứ mệnh lan tỏa tri thức và văn hóa đọc đến với cộng đồng.

Ba năm không phải là chặng đường dài trong một lĩnh vực thách thức như xuất bản, nhưng với những gì đã đạt được, Linh Lan Books đã khẳng định được vị trí của mình trong lòng độc giả. Hướng tới tương lai, Linh Lan Books tiếp tục đặt mục tiêu mở rộng danh mục sách, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong xuất bản và tạo ra nhiều giá trị hơn cho nền văn hóa đọc Việt Nam.