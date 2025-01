'Make it real - Biến mọi ý tưởng thành hiện thực'

Chiến lược này thể hiện bước chuyển mình của realme từ việc là một thương hiệu “tìm kiếm cơ hội” trở thành thương hiệu “định vị trên thị trường”. Sau 5 năm thành lập, realme muốn “tìm kiếm cơ hội” mới cũng như “định vị” mình lớn mạnh hơn trong thị trường smartphone. Do đó, không chỉ là thương hiệu mang đến những công nghệ và thiết kế mới đến người dùng trẻ trên toàn thế giới với mức giá dễ tiếp cận, nhờ sự hiểu biết sâu sắc người dùng trẻ toàn cầu và các chiến lược lấy người dùng làm trọng tâm, đã có hơn 200 triệu chiếc smartphone của realme được người dùng đón nhận.

Và năm 2024 này chính là thời điểm chín muồi mở ra chương mới.

“Tài sản thương hiệu 5 năm cùng sự công nhận của hàng triệu người dùng là bàn đạp để realme chinh phục các mục tiêu lớn hơn trong tương lai”, theo ông Sky Li

Trong thư ngỏ đầu năm, ông Sky Li cho biết realme sẽ đi theo định vị mới là “Trở thành thương hiệu công nghệ thấu hiểu người dùng trẻ tốt hơn”, đồng thời khẳng định “Trọng tâm của chiến lược thương hiệu mới không phải để thay đổi mà là mở ra cơ hội. Điều này sẽ giúp realme có định hướng phát triển rõ ràng và lâu dài hơn, quan trọng nhất là giúp thương hiệu có sự kết nối hoàn thiện hơn với người dùng trẻ ở nhiều thị trường và khu vực hơn trên toàn cầu.”.

Đi cùng với sứ mệnh mới đó, realme sẽ “giúp người dùng trẻ trên toàn thế giới tận hưởng những trải nghiệm công nghệ vượt mong đợi.”

Cụ thể, realme sẽ phát triển sản phẩm song hành nâng cao sức mạnh thương hiệu

Việc thay đổi chiến lược sẽ đi cùng với các thay đổi quan trọng về chiến lược sản phẩm. Cụ thể, realme sẽ tiếp tục duy trì chiến lược “Simply Better - Đơn giản đế tốt hơn” và “No leap No launch - Chỉ đưa ra thị trường sản phẩm cải tiến hơn so với tiền nhiệm”, đồng thời làm rõ định vị của ba dòng sản phẩm chính. Nếu GT series được định vị là dòng sản phẩm cao cấp, và dòng Số (Number Series) thuộc phân khúc tầm trung sở hữu cải tiến vượt bậc cho thế hệ mới, thì dòng C (C Series) chính là dòng điện thoại phổ thông với các nâng cấp công nghệ tối ưu nhất để đem lại lợi ích cho người dùng.

realme GT3 sạc đầy pin trong 10 phút nhờ sạc nhanh 240W được đánh giá cao tại Triển lãm Di động toàn cầu MWC 2023

Bên cạnh đó, realme sẽ tập trung cải thiện trải nghiệm sản phẩm trong ba lĩnh vực: hiệu suất, nhiếp ảnh và thiết kế, đẩy mạnh hợp tác với hơn 30 đối tác công nghệ hàng đầu, đặc biệt đầu tư nhiều hơn vào nghiên cứu và phát triển sản phẩm. Điều này sẽ cho phép realme mang đến những cải tiến công nghệ tốt nhất đến tay người dùng.

realme 11 Pro+ gây ấn tượng với camera 200MP và thiết kế bọc da sinh học cao cấp

Ngoài ra,, realme vẫn tập trung vào người dùng trẻ, đặc biệt tối ưu hóa cơ chế thấu hiểu khách hàng để có khả năng thích ứng và phản ứng nhanh hơn trong cách tiếp cận của mình. “realme sẽ liên tục cập nhật những tìm hiểu sâu sắc về nhu cầu người dùng theo thời gian thực vào quá trình phát triển thương hiệu và sản phẩm, nhằm mang lại trải nghiệm thương hiệu linh hoạt, năng động và đa chiều hơn.” Sky Li cho biết.

Tân binh realme C67 4G ra mắt cuối 2023 là đại diện cho C-series

Với khẩu hiệu mới: “Make it real. - Biến mọi ý tưởng thành hiện thực” và logo mới, đại diện realme cho biết, realme sẽ vẫn giữ được tinh thần “Dare to leap - Dám bứt phá” mà realme đề ra ngay từ khi thành lập, nhưng để thể hiện rõ hơn mong muốn mang lại những lợi ích rõ ràng và hữu hình hơn cho người dùng trẻ - trọng tâm phát triển của thương hiệu, realme sẽ đổi khẩu hiệu mới thành “Make it real. - Biến mọi ý tưởng thành hiện thực”.

Điều này cũng thể hiện rõ quyết tâm của realme trong lộ trình 5 năm tiếp theo, đó là tiếp tục đồng hành, thấu hiểu hơn nữa nhu cầu của người dùng, từ đó biến mọi mong muốn của họ và những ý tưởng đột phá của mình trở thành hiện thực.

Logo mới vẫn giữ bản chất thiết kế ban đầu nhưng được làm tối giản hơn

Sky Li cũng nhấn mạnh: “2024 vừa đến, realme cũng bước sang năm hoạt động thứ 6, và là thời điểm mở đầu cho một năm với nhiều thay đổi quan trọng về chiến lược thương hiệu. Với khẩu hiệu mới “Make it real.” này, chúng tôi đã sẵn sàng theo đuổi sứ mệnh “Giúp người dùng trẻ trên toàn thế giới tận hưởng những trải nghiệm công nghệ vượt mong đợi”.

Đặc biệt, logo mới của realme đã được tối ưu hóa theo tinh thần Make it real., với ngôn ngữ thiết kế đơn giản và chi tiết hơn trong đường nét, mang đến hình ảnh một thương hiệu tầm quốc tế hơn.