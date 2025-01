Mảng ngân hàng đầu tư của SVB có sự thay đổi lớn

Ảnh minh họa

Tập đoàn SVB Financial đã đạt thỏa thuận bán mảng ngân hàng đầu tư cho một nhóm nội bộ được lãnh đạo bởi CEO mảng ngân hàng đầu tư của SVB Financial, Jeff Leerink, với sự hậu thuẫn của The Baupost Group. Thông báo ngày 18/06 cho biết nhóm của ông Leerink sẽ mua lại SVB Securities, nhưng không tiết lộ giá trị của thỏa thuận. SVB Securities sẽ được tái thiết và tiếp tục tập trung vào các khoản đầu tư trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe.

Trong tuyên bố, ông Leerink cho biết: "Chúng tôi và đội ngũ quản lý rất vui khi tái sở hữu tài sản của chúng tôi. Chúng tôi sẽ tiếp tục định hướng ngân hàng vào lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và khởi động lại mảng ngân hàng đầu tư này dưới thương hiệu Leerink Partners".

Ông cũng nói: "Công ty của chúng tôi đã là đối tác chiến lược cho khách hàng doanh nghiệp và nhà đầu tư trong hơn 3 thập kỷ qua. Thông qua thỏa thuận này, chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp các khuyến nghị và dịch vụ chất lượng cao nhất cho khách hàng trong lĩnh vực sáp nhập và mua bán, huy động vốn và đầu tư".

Trước đó, sau khi SVB gặp khó khăn vào tháng 3/2023, Công ty Bảo hiểm Ký thác Liên bang Mỹ (FDIC) đã tiếp quản ngân hàng Silicon Valley Bank (SVB). First Citizens BancShares đã mua lại các khoản cho vay và tiền gửi của SVB.

Thỏa thuận mua lại này đang chờ sự chấp thuận của tòa án phá sản Hoa Kỳ và tuân thủ các điều kiện khác.