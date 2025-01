Ngày hội của giới ICT Việt Nam 2023

Cuối cùng, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng gửi lời chúc mừng năm mới tới toàn thể những người hoạt động trong ngành CNTT-TT Việt Nam. Bộ trưởng tin tưởng trong năm mới, các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam sẽ nghĩ ra không gian mới, nguồn lực mới, cách tiếp cận mới để việc khó, việc không tưởng trở thành việc khả thi, để dữ liệu thành đất đai và canh tác trên đó tạo ra giá trị, từ đó chinh phục thế giới thành công bằng cách tiếp cận Việt Nam.

Bộ trưởng kêu gọi toàn ngành TT&TT, Bộ, các hội, hiệp hội, doanh nghiệp, người dân cùng nhau hướng tới xây dựng một Việt Nam tự lực tự cường, thịnh vượng trên không gian mạng và bảo vệ được sự thịnh vượng đó trên không gian mạng.

Chương trình Gặp gỡ ICT 2023 Xuân Quý Mão do 19 tổ chức xã hội nghề nghiệp đồng tổ chức: Hội Tin học Việt Nam, Hội Vô tuyến Điện tử Việt Nam, Hội Truyền thông số Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp điện tử Việt Nam, Hiệp hội Internet Việt Nam, Hội Tự động hoá Việt Nam, Hiệp Hội Thương mại Điện tử Việt Nam, Hiệp Hội An toàn Thông tin Việt Nam, Hội Thể thao và Giải trí điện tử Việt Nam. Hội Tin học Y Tế, CLB Phần mềm tự do nguồn mà Việt Nam, CLB Các khoa - Viện - Trường CNTT-TT Việt Nam, CLB xử lý ngôn ngữ và tiếng nói Việt. CLB Olympic Tin học Việt Nam, Hội Tin học - Viễn thông Hà Nội, Hội Tin học Tp HCM, Hội Tin học Đà Nẵng, Hiệp hội BlockChain Việt Nam.

