Những điểm mới trong chương trình Xe của năm 2024

Đại diện Ban Tổ chức của giải Xe của năm 2024.

Theo thông báo từ ban tổ chức, trong kỳ xét chọn lần thứ 4 liên tiếp, chương trình tiếp tục hướng đến việc xác định một cách toàn diện các phân khúc phiên bản xe, dựa trên nhu cầu của thị trường, đồng thời làm mới thể lệ bình chọn và tiêu chí chấm điểm qua đó mang lại những giá trị thiết thực cho ngành ô tô tại Việt Nam, đặc biệt hỗ trợ quyết định mua sắm cho người tiêu dùng

Năm 2024, các xe tham gia xét chọn sẽ có mức giá bán lẻ dưới 3 tỷ đồng, phù hợp với phần đông tiếp cận của người tiêu dùng trong nước. Đồng thời, các phân khúc sản phẩm cũng được chia lại theo giá bán và hình thức như xe gầm thấp, gầm cao và bán tải.

Song song với việc thay đổi hoàn toàn phân khúc xe cũng như bình chọn theo phiên bản (edition) thay vì mẫu xe (model), các tiêu chí chấm điểm cũng được điều chỉnh (trên thang 10 điểm/tiêu chí) để phù hợp với xu hướng thị trường. 8 tiêu chí chấm điểm Xe của năm 2024 bao gồm: Thiết kế ngoại thất, thiết kế và vật liệu nội thất, hiệu suất và cảm giác lái, an toàn, hiệu quả năng lượng và môi trường, tổng chi phí sở hữu (TCO), thoải mái và tiện ích, đổi mới và sáng tạo.

Đại diện Ban tổ chức cùng các thành viên của Hội đồng Giám khảo giải thưởng Xe của năm 2024 chính thức mở cổng bình chọn.

Chương trình năm nay sẽ diễn ra trong 2 giai đoạn. Trong đó, giai đoạn đầu tiên từ ngày 6 đến 16/3/2024, người tiêu dùng sẽ bình chọn top 3 xe trong mỗi phân khúc cũng như lựa chọn xe của năm dựa trên danh sách xe được công bố ra mắt trong năm 2023. Song song, hội đồng giám khảo cũng sẽ bình chọn top 3 xe mỗi phân khúc. Từ top 3 của người tiêu dùng và hội đồng giám khảo, dựa trên thể lệ công bố, ban tổ chức sẽ chọn ra xe đứng đầu phân khúc theo tỷ trọng 50:50.

Giai đoạn 2 từ ngày 18 đến 20/3/2024, hội đồng giám khảo sẽ chấm điểm các xe ra mắt trong năm 2023 và đứng đầu phân khúc ở giai đoạn 1. Sau khi tham chiếu với kết quả của người tiêu dùng trong giai đoạn 1, ban tổ chức sẽ đưa ra kết quả cuối cùng trên tổng điểm.

Lễ công bố kết quả sẽ được diễn ra vào 29/3/2024 tại Hà Nội. Ngoài danh hiệu Xe của năm 2024, hội đồng giám khảo cũng sẽ bình chọn các mẫu xe đại diện tiêu biểu cho các tiêu chí của chương trình như sự ra mắt ấn tượng trong năm, tiêu biểu cho việc tiết kiệm nhiên liệu và bảo vệ môi trường…

Ông Nguyễn Huy Thông -Thành viên Hội đồng Giám khảo giải thưởng Xe của năm 2024.

Chia sẻ với Điện tử và Ứng dụng, ông Nguyễn Huy Thông - Thành viên Hội đồng Giám khảo giải thưởng Xe của năm 2024 cho biết:

Đánh giá công tác tổ chức chung của chương trình Xe của năm 2024 ông Nguyễn Huy Thông nhận định, chương trình đã có nhiều năm tổ chức, năm nay có nhiều khác biệt, ngày càng hiệu quả hơn. Đánh giá theo phân khúc, giá tiền để người tiêu dùng có những góc nhìn chính xác hơn giữa chi phí bỏ ra, mong muốn sở hữu, lựa chọn và khả năng đầu tư.

So với các năm, Ban tổ chức và hội đồng giám khảo đã tổ chức quy mô hơn, bố trí một địa điểm cụ thể đủ lớn (SVĐ Quốc gia Mỹ Đình) và các điều kiện khác để có thể chạy thử các xe, chạy đủ thời gian trong ngày để có thể trải nghiệm, đánh giá, cảm nhận đúng nhất từ ngoại thất, nội thất, tính năng ...chạy thực tế trên đường. Mặc dù, Ban giám khảo đều là những người có kinh nghiệm, đa ngành nghề, lĩnh vực, tuy nhiên đây cũng có thể là dịp hiếm hoi để chúng tôi có thể đưa ra những nhận định thực tế và công tâm, độc lập nhất từ trước tới nay.

Chương trình Xe của năm 2024 thực sự hữu ích đối với khách hàng cũng như đối với các hãng xe. Qua chương trình này, các hãng xe sẽ có thêm những ý kiến thực tiễn của thị trường Việt Nam. Mặc dù các hãng được các chuyên gia hàng đầu thiết kế cùng với quy trình sản xuất nghiêm ngặt. Tuy nhiên, những ý kiến của khách hàng thực tế, mang tính khách quan của chương trình này sẽ gửi đến các hãng xe những ý kiến sát sườn của người tiêu dùng, từ đó họ có thể có thêm thông tin để điều chỉnh cho phù hợp để có sự phát triển vượt trội hơn trong thời gian tới vì chúng tôi đánh giá dựa trên sự độc lập, công tâm.

Khách hàng là trung tâm của mọi dịch vụ, do đó từ chương trình Xe của năm 2024 sẽ giúp khách hàng có thêm góc nhìn mới để mỗi chiếc xe không chỉ là phương tiện đi lại, mà đó còn là sự lựa chọn tốt nhất, hợp lý nhất đối với khách hàng, đối với người tiêu dùng tại Việt Nam.

Nhận định về xu hướng xe của năm 2024

Cá nhân tôi cho rằng xu hướng 2024, ngoài việc chỉn chu về ngoại thất, nội thất thì người tiêu dùng sẽ hướng về xe lai điện. Xe điện là rất tốt, tuy nhiên theo tôi thế mạnh trong năm nay và các năm tiếp theo sẽ là xe lai điện của các hãng.

Dự kiến xe ô tô hybrid sẽ trở thành xu hướng được nhiều người tiêu dùng chọn lựa. Với sự gia tăng của nhận thức về bảo vệ môi trường và tăng cường quan ngại về biến đổi khí hậu, các phương tiện giao thông thân thiện với môi trường như xe ô tô hybrid đang thu hút sự quan tâm ngày càng nhiều. Mô hình hybrid kết hợp giữa động cơ đốt trong và động cơ điện giúp giảm lượng khí thải và tiêu tốn nhiên liệu, đồng thời cung cấp hiệu suất vận hành cao và tiết kiệm chi phí vận hành.

Việc sử dụng xe ô tô hybrid không chỉ là một cách để giảm thiểu ảnh hưởng đến môi trường mà còn là một lựa chọn thông minh về kinh tế và hiệu quả. Chính vì thế, trong bối cảnh ngày càng tăng của các biện pháp bảo vệ môi trường và nhu cầu tiết kiệm năng lượng, dự kiến xe ô tô hybrid sẽ chiếm được sự ưa chuộng và lựa chọn rộng rãi của người tiêu dùng trong năm 2024.

Xe của năm (Car of the Year) là chương trình có quy mô toàn quốc đầu tiên tại Việt Nam. Chương trình được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2021 với sự góp mặt của 2 diễn đàn ô tô lớn là Otofun và Otosaigon. Chương trình không chỉ tôn vinh những mẫu xe xuất sắc nhất mỗi năm mà còn phản ánh và thúc đẩy sự tiến bộ trong thiết kế, công nghệ, an toàn, hiệu suất và bảo vệ môi trường.

Hội đồng Giám khảo gồm 35 thành viên, gồm đại diện các đơn vị trong lĩnh vực ô tô, cơ quan quản lý nhà nước, CLB Xe trên toàn quốc, và các thành Ban Điều hành của diễn đàn Otofun - Otosaigon. Lễ công bố kết quả sẽ được diễn ra vào 29/3 tới tại Hà Nội. Ngoài danh hiệu Xe của năm 2024, Hội đồng Giám khảo cũng sẽ bình chọn các mẫu xe đại diện tiêu biểu cho các tiêu chí của chương trình.

Để tham gia bình chọn đăng nhập theo địa chỉ: www.xecuanam.vn và www.otofun.net/xecuanam