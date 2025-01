Những thách thức ngoài công nghệ của doanh nghiệp số

Số hóa đã “gây bão” trong giới doanh nghiệp vì có thể thay đổi đáng kể cách thức hoạt động của các công ty bằng cách tối ưu hóa quy trình kinh doanh nội bộ.

Các công ty mới có thể nhanh chóng thích ứng với điều kiện thị trường đang thay đổi và tự khẳng định mình là những công ty chiếm ưu thế trong các ngành công nghiệp tương ứng. Điều này khiến các công ty truyền thống cũng đang gấp rút số hóa.

Môi trường kinh doanh thay đổi đang tác động đến cơ cấu quản lý, người tiêu dùng và các bên liên quan của những công ty truyền thống. Nếu không có sự chuẩn bị phù hợp, hợp tác toàn diện và khả năng thích ứng, các doanh nghiệp địa phương sẽ gặp khó khăn.

Do đó, việc tư vấn số hóa phù hợp, hiểu rõ lợi ích của doanh nghiệp và hành động vì lợi ích cao nhất của doanh nghiệp phải được lựa chọn và triển khai một cách toàn diện nhất có thể.

Doanh nghiệp có cơ hội đánh giá hoạt động của mình khi trải qua quá trình số hóa, vì doanh nghiệp có thể áp dụng các quy trình và công cụ kỹ thuật số sáng tạo. Tuy nhiên, có những vấn đề và thách thức nhất định mà các công ty phải đối mặt trong mọi giai đoạn của quá trình số hóa.



Tài chính được xem là thách thức lớn nhất vì chuyển đổi số cần doanh nghiệp theo trên cả chặng đường dài.

Ngân sách – Thách thức lớn đối với doanh nghiệp số

Vấn đề đầu tiên là không đủ ngân sách để thực hiện chuyển đổi kỹ thuật số. Đại dịch đã gây ra những tổn thất đáng kể cho nhiều doanh nghiệp. Các công ty chịu tổn thất lớn trong đại dịch có thể đã tạm dừng các sáng kiến chuyển đổi kỹ thuật số do hạn chế về tài chính.

Chiến lược vốn cho quá trình chuyển đổi số là một trong những trở ngại lớn nhất có thể khiến dự án đi chệch hướng. Đối với hầu hết các nhà lãnh đạo doanh nghiệp, việc thiết lập ngân sách để xây dựng các quy trình chuyển đổi kỹ thuật số thành công là một thách thức. Sự thiếu hụt tài chính này cản trở việc ra quyết định và khiến các nhà lãnh đạo lùi một bước trong quá trình chuyển đổi kỹ thuật số.

Vấn đề thứ hai là thiếu các kỹ năng công nghệ thông tin (CNTT) cụ thể. 77% các công ty coi việc thiếu kỹ năng kỹ thuật số là trở ngại chính cho quá trình chuyển đổi kỹ thuật số.

Ngoài ra, cuộc khảo sát gần đây của công ty dịch vụ và giải pháp công nghệ Harvey Nash cho thấy 54% các công ty coi việc thiếu nhân công lành nghề ngăn cản họ đạt được các mục tiêu số hóa.

Họ thiếu chuyên môn trong các lĩnh vực như an ninh mạng, cấu trúc kỹ thuật, cấu trúc doanh nghiệp và phân tích dữ liệu nâng cao. Mỗi công ty số hóa thành công đều cần có một đội ngũ chuyên gia CNTT tận tâm.

Tuy nhiên, việc xây dựng đội ngũ này ngày càng trở nên khó khăn. Sự thiếu hụt lực lượng lao động đang gia tăng khi nhiều công ty đầu tư vào các công nghệ tiên tiến.

Thiếu hụt nhân lực CNTT và thị trường lao động cạnh tranh là hai yếu tố làm chậm quá trình chuyển đổi số. Do đó, những khó khăn của quá trình số hóa không thể được khắc phục nếu không có lực lượng lao động kỹ thuật số.

Ngoài ra, am hiểu và đánh giá rủi ro an ninh mạng là vấn đề tiếp theo mà một tổ chức phải đối mặt. An ninh mạng rất phức tạp, năng động và thay đổi nhanh chóng, đây là mối quan tâm của hầu hết các chủ doanh nghiệp. Sự thành công của quá trình số hóa của một công ty phụ thuộc vào khả năng bảo vệ các hoạt động kỹ thuật số của công ty đó.

Do đó, mối lo ngại của các doanh nghiệp là có cơ sở và với sự tăng tốc chuyển đổi kỹ thuật số sau đại dịch, các mối đe dọa trên mạng đã gia tăng. Việc tích hợp thành công các công nghệ kỹ thuật số đòi hỏi phải có sự chuyển đổi về bảo mật, đây là thách thức lớn đối với nhiều công ty bắt đầu hành trình số hóa.

Nhu cầu và thị hiếu của khách hàng

Vấn đề tiếp theo là sự thất bại trong việc thích ứng với nhu cầu thay đổi của khách hàng. Trong một nền kinh tế dựa trên tri thức hiện nay, khách hàng quan tâm đến cách họ tương tác với thương hiệu hơn bất kỳ điều gì khác. Dự đoán nhu cầu của khách hàng và chuyển đổi hành trình của khách hàng là chìa khóa để tạo ra trải nghiệm kỹ thuật số hấp dẫn.



Một phần không kém phần quan trọng đó là khách hàng mà doanh nghiệp cần phải thay đổi thói quen tiêu dùng đã tồn tại từ lâu.

Nghiên cứu cho thấy 47% người tiêu dùng tin rằng họ sẽ tiếp tục tương tác với các thương hiệu kỹ thuật số. Khách hàng sẵn sàng tương tác với các công ty trên nhiều kênh khác nhau, mong đợi mức độ cá nhân hóa cao hơn và thời gian phản hồi nhanh hơn từ các công ty. Các thương hiệu sẽ không thể làm hài lòng khách hàng của họ chỉ với một lần chuyển đổi kỹ thuật số lớn khi sở thích của khách hàng tiếp tục thay đổi.

Tâm lý cho rằng số hóa là nỗ lực một lần thay vì hoạt động liên tục sẽ cản trở sự thành công của các công ty. Kể từ những ngày đầu số hóa, các công ty đã phải linh hoạt trong cách họ có thể tận dụng nhiều hơn nữa các khả năng kỹ thuật số để đạt được sự hài lòng của khách hàng.

Tóm lại, số hóa trong doanh nghiệp là một thách thức. Để thực hiện thay đổi một cách hiệu quả, các công ty cần xây dựng một hệ sinh thái mạnh mẽ. Việc đầu tư vào các công nghệ kỹ thuật số mới không đảm bảo chuyển đổi kỹ thuật số thành công. Lập kế hoạch cho các sáng kiến số hóa là rất quan trọng.

Vì vậy, con người, quy trình và công nghệ phải làm việc cùng nhau để tạo ra các thành phần nền tảng. Các công ty đưa ra quyết định thông minh về CNTT có thể gặt hái những lợi ích đáng kể.

(Bài đăng ấn phẩm in Tạp chí Điện tử và Ứng dụng số 02 tháng 04/2023)