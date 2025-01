Panasonic khởi động chiến dịch mới

Chiến dịch nhằm truyền cảm hứng cho cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ Việt Nam, về lối sống khỏe mạnh toàn diện và thân thiện với môi trường, đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của xã hội. Bao gồm một chuỗi hoạt động trực tuyến và trực tiếp nhằm nâng cao kiến thức, nhận thức và năng lực của thanh niên Việt Nam trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu.

Chương trình cũng nhận được sự đồng hành của Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường, Bộ Tài nguyên và môi trường và các tổ chức chuyên gia như Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc, các tổ chức phi chính phủ và mạng lưới thanh niên của Trung ương Đoàn…

Chiến dịch “Cùng Gen G sống Xanh đi” hướng tới xây dựng một thế hệ công dân xanh với lối sống khỏe mạnh toàn diện, thân thiện với môi trường

Đây là một trong những chiến dịch nằm trong chuỗi hành động hướng tới hiện thực hóa cam kết Panasonic Green Impact (tạm dịch: “Tác động xanh của Panasonic”) được ông Yuki Kusumi - Tổng Giám đốc điều hành về mục tiêu trung hòa phát thải CO 2 phát động.

Chiến dịch được phát động cho tất cả các công ty thành viên của Panasonic trên toàn cầu, hướng đến mục tiêu giảm 300 triệu tấn phát thải CO 2 trong toàn chuỗi giá trị vào năm 2050, tương đương 1% lượng phát thải CO 2 trên toàn cầu hiện nay, đồng thời góp phần vào định hướng của Chính phủ Việt Nam là đạt mức phát thải CO 2 bằng 0.

“Với cam kết Panasonic Green Impact, chúng tôi đã nhận thấy vai trò tiên phong của mình trong việc giải quyết vấn đề nóng lên toàn cầu và biến đổi khí hậu thông qua các hoạt động kinh doanh và trách nhiệm xã hội. Chiến dịch “Cùng Gen G, sống xanh đi” mời các bạn trẻ Việt Nam tham gia cộng đồng “Gen G” – một khái niệm mới về Thế hệ Tiên phong trong lối sống “Xanh”. Tôi tin rằng các bạn trẻ Việt Nam sẽ là nguồn động lực và cảm hứng để mang lại những giá trị tích cực cho toàn xã hội. Và Gen G sẽ trở thành một định nghĩa mới về lối sống phong cách của những người trẻ Việt Nam, tràn đầy năng lượng, sự hiểu biết, kỹ năng và được trao quyền để HÀNH ĐỘNG XANH, SỐNG KHỎE MẠNH không chỉ cho cá nhân mà cả cộng đồng và xã hội”. Ông Marukawa Yoichi, Tổng Giám đốc công ty TNHH Panasonic Việt Nam chia sẻ.

Gen G sẽ trở thành một định nghĩa mới về lối sống phong cách của những người trẻ Việt Nam, tràn đầy năng lượng, sự hiểu biết, kỹ năng và được trao quyền để HÀNH ĐỘNG XANH, SỐNG KHỎE MẠNH không chỉ cho cá nhân mà cả cộng đồng và xã hội”. Ông Marukawa Yoichi, Tổng Giám đốc công ty TNHH Panasonic Việt Nam chia sẻ.

Được biết, để đồng hành cùng thế hệ trẻ của Việt Nam trong chiến dịch này, Panasonic giới thiệu Gen G - một khái niệm hoàn toàn mới không chỉ giới hạn ở thế hệ Z hay giới trẻ.

Phong cách sống đặc trưng của Gen G được thể hiện qua những "đại sứ" trẻ trung và năng động như MC Khánh Vy, Helly Tống, hai bạn trẻ truyền cảm hứng không chỉ vì sự tài năng, mà còn về sự nhiệt huyết trong các hoạt động dành cho cộng đồng và môi trường.

Chiến dịch cũng ghi nhận sự xuất hiện và đồng hành của người bạn Metaverse Hina Nguyễn, một hình tượng thanh niên Việt Nam điển hình ham học hỏi và mong muốn khám phá để hướng tới một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Chiến dịch “Cùng gen G sống Xanh đi” với những đại sứ gen G năng động, nhiệt huyết trong các hoạt động môi trường

Cụ thể, chuỗi hoạt động sẽ bao gồm một số hoạt động tiêu biểu:

1. Tham gia vào thử thách 7 ngày sống Xanh, trên nền tảng Online, với những chia sẻ kinh nghiệm, và sau đó tham gia hoạt động “đóng góp cho xã hội” cùng Panasonic. Trong hoạt động này, Panasonic hợp tác với Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường và các tổ chức phi chính phủ khác như Live and Learn, CFC… nhằm tạo cơ hội quý giá cho giới trẻ hành động, đặc biệt trong dịp Tết, khi chúng ta cần tăng gấp đôi sự quan tâm đến môi trường và sức khỏe với các vấn đề như như thu gom rác/rác thải, bảo vệ ao hồ, sông ngòi, dọn dẹp nhà cửa, ăn uống lành mạnh v.v…

2. Chương trình Đại sứ Gen G – sân chơi ý nghĩa dành cho những bạn trẻ mong muốn tìm hiểu sâu hơn và đề xuất những sáng kiến của riêng mình giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu và môi trường. Các bạn trẻ có thể tham gia bằng cách đăng ký sáng kiến ban đầu, sẽ được định hướng thông qua quy trình đào tạo trực tuyến kết hợp với dã ngoại, trại huấn luyện trực tiếp,… dưới sự hỗ trợ của Panasonic và các chuyên gia trong các lĩnh vực, qua đó từng bước mài giũa kiến thức, năng lực và bộ kỹ năng để xác thực sáng kiến đó thành một dự án. Những dự án hoàn thiện nhất có thể được Panasonic hỗ trợ tài chính để bắt đầu hành trình đi vào cuộc sống thực, mang đến những giá trị đích thực cho cộng đồng.

Bên cạnh chiến dịch này, Panasonic đã và đang liên tục triển khai một số sáng kiến tại Việt Nam như “Sống khỏe, Góp xanh cùng Panasonic”, được khởi động từ tháng 10 vừa qua. Đây là chương trình trồng rừng có quy mô lớn nhất từ trước đến nay với sự tham gia của các đối tác và hưởng ứng lời kêu gọi của Chính phủ về ứng phó với biến đổi khí hậu và tiếp tục hành trình “vì một Việt Nam xanh”.

Tại Việt Nam, Panasonic tích cực triển khai các chương trình trách nhiệm xã hội trong lĩnh vực môi trường. Đặc biệt, Panasonic dành nhiều tâm huyết cho các hoạt động nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường như tổ chức các lớp học môi trường cho học sinh địa phương, hay truyền cảm hứng cho thế hệ tương lai qua cuộc thi “Vui vẽ tranh Góp rừng xanh”, hay chương trình làm phim Qua ống kính trẻ thơ (Kid Witness News).

Và chiến dịch “Cùng Gen G, sống xanh đi” lần này sẽ tiếp tục hành trình thực hiện sứ mệnh và tầm nhìn của Panasonic hướng tới mục tiêu “ Green Impact” trên toàn cầu và hiện thực hóa tầm nhìn mang đến cuộc sống khỏe mạnh và bền vững cho Việt Nam trong 50 năm tới.

Chi tiết về chương trình, xem thêm tại:https://www.panasonic.com/vn/corporate/sustainability/live-green-and-wel...