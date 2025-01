Refresh Your Music, Refresh Your Nights: trải nghiệm âm nhạc đa vũ trụ

Bên cạnh đó là bốn nghệ sĩ nổi tiếng đến từ các quốc gia, ca sĩ Thu Minh và rapper Karik từ Việt Nam; Yunohoo và NYK từ Malaysia, đã làm nóng bừng sân khấu cùng với The Chainsmokers. Sự kiện siêu concert đã thu hút hơn 85.000 người hâm mộ âm nhạc tại Malaysia và Việt Nam.

Trước thềm đại nhạc hội, Heineken đã truyền cảm hứng đến người hâm mộ với các thể loại âm nhạc khác nhau từ nhiều nền văn hóa, để giới trẻ có thể thưởng thức và được khích lệ tinh thần “cởi mở”, phá vỡ những giới hạn âm nhạc quen thuộc. Heineken còn trao đặc quyền cho người hâm mộ bình chọn những bài hát đình đám của The Chainsmokers để các nghệ sĩ nổi tiếng trong nước “làm mới” theo phong cách riêng của họ. Những bản nhạc độc đáo từ các nghệ sĩ đã được đón nhận rất nhiệt tình trên nền tảng Refresh Hub từ người hâm mộ.

Tại Malaysia, đại nhạc hội Heineken Refresh diễn ra vào ngày 9 tháng 12 vừa qua, và tại Việt Nam sự kiện Siêu concert Heineken Refresh diễn ra vào tối ngày 10 tháng 12. Với sự góp mặt của rapper Karik với các ca khúc Quan trọng là thần thái, Có chơi có chịu song ca cùng OnlyC và hot hit Vì mẹ anh bắt chia tay, tiếp nối là phần trình diễn ca khúc Don’t Let Me Down của chàng rapper được làm mới kết hợp phong cách hip-hop đặc trưng khiến người hâm mộ không thể rời mắt trong phần kết hợp cùng giai điệu quen thuộc của The Chainsmokers. Đặc biệt, sự xuất hiện của ca sĩ Thu Minh với chuỗi các ca khúc Just Love, Hot và Đường cong được refresh theo phong cách hoàn toàn mới, cùng phần trình diễn phiên bản “mới” của ca khúc Something Just Like This đình đám từ The Chainsmokers… đã mang đến một trải nghiệm âm nhạc hoàn toàn mới với giọng hát Soprano C nội lực và sự kế hợp với các loại nhạc cụ dân tộc độc đáo.

Chuỗi đại nhạc hội Heineken Refresh đã khép lại với màn trình diễn độc đáo và không gian âm nhạc đa vũ trụ mãn nhãn từ các nghệ sĩ tài năng cũng năng lượng tuyệt vời từ khán giả hâm mộ tại Malaysia và Việt Nam.

“Thông qua chiến dịch "Refresh Your Music, Refresh Your Nights", chúng tôi muốn nhấn mạnh thông điệp của Heineken, rằng cuộc sống của chúng ta sẽ tươi đẹp hơn khi được đón nhận với một tâm hồn cởi mở, trên khía cạnh xã hội, hay đơn giản chỉ là sở thích thưởng thức âm nhạc. Năng lượng bùng nổ của người hâm mộ khi sẵn sàng trải nghiệm cuộc sống và âm nhạc theo cách mới đã khẳng định niềm tin của chúng tôi rằng âm nhạc có thể vượt qua mọi ranh giới”, Ông Rajeev Sathyesh, Giám đốc Thương hiệu HEINEKEN Khu vực Châu Á Thái Bình Dương (APAC), chia sẻ.