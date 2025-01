Bên cạnh đó, nghiên cứu cũng nhấn mạnh sự gia tăng số lượng rủi ro an ninh mạng từ xu hướng này. Theo khảo sát, có đến 79% nhân viên tin rằng robot nên được sử dụng rộng rãi hơn trong các lĩnh vực khác nhau, tuy nhiên 85% trong số họ lo sợ robot sẽ bị hack.

Nghiên cứu hướng đến mục tiêu thu thập ý kiến của các nhân viên về tính bảo mật của robot và hệ thống tự động trong công ty của họ. Khảo sát được thực hiện tại 15 quốc gia là Mỹ, Pháp, Ý, Đức, Tây Ban Nha, Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore, Argentina, Brazil, Ai Cập, Nam Phi, Ả Rập, UAE và Thổ Nhĩ Kỳ. Theo đó, các nhân viên cho biết, mức độ robot hóa trong công ty của họ đã tăng lên trong vòng 2 năm qua. 41% nhân viên cho biết tổ chức của họ đã sử dụng robot, và 29% các tổ chức có kế hoạch sử dụng chúng trong tương lai gần.

Hầu hết những người được hỏi tin rằng robot có thể giúp các ngành công nghiệp gia tăng lợi ích kinh tế cũng như cứu con người khỏi những nhiệm vụ nguy hiểm.

Quan điểm này được chia sẻ bởi hơn một nửa số nhân viên được khảo sát, với 52% cho rằng việc sử dụng robot có thể tăng tốc và tăng hiệu quả của quy trình sản xuất cũng như cắt giảm chi phí, và 60% tin rằng robot hóa có thể giải phóng con người khỏi những nhiệm vụ nặng nhọc hoặc nguy hiểm, giảm rủi ro liên quan đến tính mạng và sức khỏe trong tương lai.

Đổi lại, điều này sẽ giúp các nhân viên tránh được những nhiệm vụ nhàm chán, đồng thời giữ được những vị trí công việc thú vị hơn và có mức lương tốt hơn (36%).

Hơn một phần ba số người được hỏi cho rằng một trong những nhiệm vụ chính mà robot có thể thực hiện thành công là xây dựng một môi trường an toàn và giảm khả năng xảy ra những tai nạn được gây ra bởi lỗi của con người. Quan điểm này được 36% nhân viên đồng ý.

Tuy nhiên, một phát hiện quan trọng khác đáng chú ý hơn, đó là việc rủi ro an ninh mạng gia tăng do robot hóa. Phần lớn người được hỏi (85%) tin rằng robot có thể bị hack, và 51% có hiểu biết về những sự cố như vậy xảy ra trong công ty của họ hoặc các doanh nghiệp địa phương khác. Các đánh giá của nhân viên về mức độ bảo vệ của robot được chia ra làm 2 loại: gần một nửa số nhân viên (44%) tin rằng không có đủ các biện pháp an ninh mạng để bảo vệ robot trong các ngành khác nhau, trong khi 40% tin rằng có đủ các biện pháp bảo vệ.

“Các hệ thống thực-ảo thường sử dụng robot công nghiệp để tăng hiệu quả sản xuất. Tuy nhiên, những công nghệ mới có thể dễ bị tấn công bởi các mối đe dọa an ninh mạng. Với sứ mệnh của mình, Kaspersky xem việc đảm bảo rằng an ninh mạng là ưu tiên số một trong việc áp dụng công nghệ robot, giúp giải quyết các thách thức và tận dụng các cơ hội mà quá trình robot hóa mang lại."

Andrey Strelkov, Giám đốc Dòng sản phẩm An ninh mạng Công nghiệp tại Kaspersky, cũng khẳng định: “Kết quả nghiên cứu cho thấy nhiều nhân viên tin rằng việc sử dụng robot gây ra rủi ro. Robot, bộ điều khiển robot, hệ thống tự động hóa và chuỗi cung ứng sẽ trở thành phương tiện chính cho các cuộc tấn công mạng trong những năm tới và chúng cần được bảo vệ tại đây và ngay bây giờ. Trước khi tích hợp robot vào sản xuất, người ta cần đảm bảo khả năng xâm nhập mạng mạnh mẽ và an ninh mạng tổng thể.

Không phải tất cả các công nghệ hiện đại đều được thiết kế với tính năng bảo mật mạnh mẽ, vì vậy chỉ việc sử dụng các nền tảng giám sát đa chức năng và bảo vệ mạng công nghiệp chuyên sâu mới đảm bảo hoạt động của công ty không bị gián đoạn. Các giải pháp chuyên dụng như Kaspersky Industrial CyberSecurity có thể trở thành trợ thủ đắc lực để bảo vệ robot trong sản xuất”.

Để bảo vệ hệ thống máy tính công nghiệp trước các mối đe dọa, chuyên gia của Kaspersky khuyến nghị:

Tiến hành đánh giá bảo mật của các hệ thống công nghệ vận hành thường xuyên để xác định và loại bỏ các vấn đề an ninh mạng có thể xảy ra.

Liên tục thiết lập các đánh giá và phân loại lỗ hổng làm nền tảng cho quy trình quản lý lỗ hổng hiệu quả. Các giải pháp chuyên dụng như Kaspersky Industrial CyberSecurity có thể trở thành trợ lý đắc lực và là nguồn thông tin có thể hành động duy nhất.

Thực hiện cập nhật kịp thời cho các thành phần chính trong mạng công nghệ vận hành (OT) của doanh nghiệp, áp dụng các bản sửa lỗi và bản vá bảo mật. Ngoài ra, thực hiện các biện pháp ngay khi có thể về mặt kỹ thuật là rất quan trọng để ngăn chặn sự cố lớn có thể gây thiệt hại hàng triệu đô la do quá trình sản xuất bị gián đoạn.

Sử dụng các giải pháp EDR công nghiệp như Kaspersky Industrial Cybersecurity for Nodes với EDR để phát hiện kịp thời các mối đe dọa tinh vi, điều tra và khắc phục sự cố hiệu quả.

Cải thiện khả năng ứng phó với các kỹ thuật độc hại mới và tiên tiến bằng cách xây dựng và củng cố các kỹ năng ứng phó, phát hiện và ngăn chặn sự cố của đội ngũ nhân viên. Đào tạo chuyên sâu về bảo mật OT cho đội ngũ bảo mật CNTT và nhân viên OT là một trong những biện pháp chính giúp đạt được điều này.

Các kết quả và thông tin chi tiết hơn về hệ quả của tự động hóa có sẵn tại đây.