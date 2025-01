Samsung có thể phải ghi nhận quý thua lỗ đầu tiên sau 15 năm tăng trưởng mạnh

Theo ước tính của Hi Investment & Securities Co, Samsung Electronics có thể chịu khoản lỗ hoạt động lên tới 1.280 tỉ won (961 triệu USD). Trong khi đó, công ty môi giới SK Securities dự kiến khoản lỗ hoạt động của Samsung Electronics vào khoảng 600 tỉ won còn công ty chứng khoán Samsung Securities Co. dự báo khoản lỗ hoạt động ở mức 279 tỉ won.

Nếu dự đoán trên trở thành hiện thực, Samsung Electronics sẽ ghi nhận khoản lỗ hoạt động đầu tiên kể từ quý IV/2008, khi doanh nghiệp này chứng kiến mức khoản lỗ hoạt động lên tới 940 tỉ won.

Đầu tháng này, Samsung Electronics ước tính lợi nhuận hoạt động đã giảm 95,75% xuống 600 tỉ won trong quý I/2023, mức thấp nhất kể từ quý I/2009. Trước đó, lợi nhuận quý I/2022 của Samsung Electronics đạt 14.120 tỉ won. Song, Samsung không tiết lộ số liệu chi tiết cho từng mảng kinh doanh.



Khi thị trường đã không "nóng" với chip và suy thoái kinh tế làm nhu cầu thiết bị di động giảm mạnh cũng là lúc các nhà sản xuất phải đối mặt với tăng trưởng âm không riêng Samsung.

Các nhà phân tích cho rằng bộ phận Giải pháp Thiết bị, chịu trách nhiệm đối với mảng kinh doanh chip, có khả năng chịu khoản lỗ hoạt động 4.000 tỉ won, nhưng đà tăng trưởng vững chắc của mảng điện thoại di động, nhờ sự ra mắt của mẫu điện thoại Galaxy S23 mới, đã giúp công ty này đảm bảo lợi nhuận mỏng trong quý I/2023.

Với ước tính thu nhập ảm đạm trong quý I/2022, các nhà phân tích dự đoán kết quả kinh doanh quý II2023 sẽ tồi tệ hơn khi hiệu ứng từ việc ra mắt dòng Galaxy mới dự kiến sẽ giảm đi, trong khi nhu cầu chip toàn cầu vẫn chậm chạp.

Hwang Min-seong, nhà phân tích tại Samsung Securities, nhận định kết quả kinh doanh quý I/2023 đến từ điện thoại thông minh đã giúp bù đắp cho khoản lỗ lớn về chip và lợi nhuận mỏng từ mảng kinh doanh màn hình, thiết bị gia dụng và linh kiện điện tử.

Tác động tích cực từ dòng điện thoại thông minh mới sẽ giảm trong quý II/2023 và không thể loại trừ khả năng Samsung Electronics chuyển sang kinh doanh thua lỗ.

Trước đó, Samsung Electronics cho biết đã cắt giảm sản lượng ở mức độ nhất định khi đối mặt với sự suy giảm nhu cầu về chất bán dẫn. Động thái đảo ngược hoàn toàn quan điểm trước đây rằng doanh nghiệp này không có kế hoạch cắt giảm sản lượng.

Các nhà sản xuất chip bán dẫn Hàn Quốc, trong đó dẫn đầu là Samsung, đã đạt được các mức lợi nhuận kỷ lục trong những năm gần đây khi giá sản phẩm này tăng vọt. Tuy nhiên, kinh tế toàn cầu giảm tốc đã giáng một đòn mạnh vào doanh số bán chip. Mặc dù vậy, tình trạng này không ảnh hưởng đến kế hoạch đầu tư táo bạo của Samsung.

Hồi tháng Ba vừa qua, Samsung đã công bố kế hoạch đầu tư 227 tỉ USD trong 2 thập niên tới để xây dựng một trung tâm sản xuất chip lớn nhất thế giới ở thành phố Yongin, phía Nam thủ đô Seoul.

Kế hoạch này là một phần trong nỗ lực của Chính phủ Hàn Quốc nhằm đầu tư mạnh vào 6 lĩnh vực công nghệ chủ chốt, trong đó có chip, màn hình và pin, những lĩnh vực mà các công ty công nghệ Hàn Quốc đã có vị trí vững chắc.