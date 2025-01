Schneider Electric Việt Nam thăng hạng tại giải thưởng Best Workplaces

Đáng chú ý, năm nay Schneider Electric Việt Nam cũng là doanh nghiệp duy nhất đại diện Ngành kỹ thuật được vinh danh giải thưởng danh giá này. Được biết, Giải thưởng Best Workplaces 2024 không chỉ mở rộng về quy mô với 125.000 đáp viên, gấp 3 lần so với năm 2023, mà số doanh nghiệp chứng nhận cũng cao gấp 1,5 lần so với cùng kỳ.

Giải thưởng Best Workplaces được trao cho 25 doanh nghiệp thể hiện khác biệt lớn với nhóm được chứng nhận, đo lường từ 85% kết quả khảo sát chỉ số tin cậy của nhân viên và 15% đánh giá chiến lược tận tâm phát triển nơi làm việc của công ty.

Chia sẻ về giải thưởng lần này, bà Cáp Thị Minh Trang, Giám đốc Nhân sự Schneider Electric Việt Nam & Campuchia cho biết: “Giải thưởng Best Workplaces 2024 minh chứng cho cam kết của chúng tôitrong việc tạo môi trường làm việc cởi mở, đa dạng và hòanhập. Hành trình này phản ánh sự tận tâm của Schneider Electric đối với sức khỏe tinh thần và định hướng nghề nghiệpcủa mỗi nhân viên thông qua những chính sách vượt ra ngoàitư duy truyền thống. Đồng thời, danh hiệu sẽ tiếp tục truyềncảm hứng cho chúng tôi tạo ra các tác động bền vững, ưu tiênsự hài lòng và thành công của nhân viên trong mọi quyết định của mình.”

Giải thưởng ghi nhận nỗ lực không ngừng phát triển môi trường làm việc đầy tự hào của Schneider Electric Việt Nam trong nhiều năm qua, dựa trên 3 trụ cột vững chắc - Công việc ý nghĩa, Đa dạng và hòa nhập, Trao quyền.

Theo nghiên cứu của Schneider Electric, 5 xu hướng lớn tác động trực tiếp đến ơi làm việc tương lai gồm: AI và số hóa, Phát triển bền vững, Trung hòa carbon, Nghề nghiệp mới và Già hóa dân số. Chính vì thế, chiến lược phát triển lấy “Văn hóa làm chủ và Kỹ năng làm đầu” (Culture-Led & Skill-first) đã giúp doanh nghiệp nhanh chóng thích nghi với 5 xu hướng mới ở nơi làm việc.