Shopee cùng VECOM triển khai chương trình 'Cùng Shopee Mua Sắm An Toàn'

Theo đó, bên cạnh các thông tin hữu ích về mua sắm trực tuyến an toàn, chương trình “Cùng Shopee Mua Sắm An Toàn” còn cung cấp các tính năng hỗ trợ người dùng giải quyết các vấn đề thường gặp với Shopee.

"Khi thương mại điện tử ngày càng trở nên quen thuộc với người tiêu dùng Việt, việc đảm bảo an toàn khi mua sắm trực tuyến là một trong những mong muốn cơ bản của họ. Sáng kiến Cùng Shopee Mua Sắm An Toàn là một trong những nỗ lực của Shopee nhằm nâng cao các biện pháp bảo vệ người tiêu dùng, đem đến trải nghiệm trực tuyến an toàn, đáng tin cậy, giúp họ an tâm mua sắm trên nền tảng.” Ông Trần Tuấn Anh, Giám đốc điều hành Shopee Việt Nam chia sẻ.

Đại diện VECOM, ông Trần Văn Trọng, Tổng thư ký Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam cho biết: “VECOM hoan nghênh sự hợp tác của Shopee trong dự án Cùng Shopee Mua Sắm An Toàn, đây là một hoạt động thiết thực trong việc bảo vệ người tiêu dùng và tạo ra môi trường mua sắm trực tuyến an toàn, đáng tin cậy. Chúng tôi sẽ tiếp tục đồng hành cùng Shopee để triển khai các sáng kiến bảo vệ người tiêu dùng trong tương lai, qua đó mang lại lợi ích đáng kể cho cả người mua và người bán, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của thị trường thương mại điện tử tại Việt Nam.”

Cụ thể, từ trang chủ của ứng dụng Shopee, người dùng có thể dễ dàng tìm kiếm các nhà bán hàng uy tín, tham gia chương trình đồng kiểm mỗi khi nhận hàng hay tìm hiểu chi tiết về chương trình trả hàng hoàn tiền và hỗ trợ người dùng 24/7.

Shopee Mall là không gian mua sắm tập hợp các sản phẩm chính hãng đến từ nhiều thương hiệu uy tín trong nước và quốc tế. Khi mua hàng tại Shopee Mall, người dùng có thể dễ dàng mua các sản phẩm yêu thích trực tiếp từ các thương hiệu hoặc các cửa hàng chính thức được ủy quyền trên Shopee và tận hưởng các quyền lợi riêng biệt: hàng chính hãng 100%, trả hàng miễn phí trong vòng 7 ngày và miễn phí vận chuyển.

Shop Yêu Thích và Shop Yêu Thích+: là nơi những nhà bán hàng được biết đến với lượt đánh giá cao từ người dùng Shopee, sở hữu dịch vụ khách hàng xuất sắc và khả năng xử lý đơn hàng hiệu quả. Những gian hàng này được nhận dạng bằng nhãn Shop Yêu Thích/ Shop Yêu Thích+ và có thể tìm kiếm thông qua tính năng Bộ lọc tìm kiếm.

Shopee Đồng Kiểm: giúp người dùng mua sắm an toàn hơn. Theo đó, đối với những đơn hàng được đồng kiểm, ngay tại thời điểm nhận hàng từ đơn vị vận chuyển, người mua có thể tiến hành kiểm tra gói hàng, và yêu cầu được trả hàng mà không cần thanh toán thêm chi phí nào khác. Việc triển khai chính sách đồng kiểm nhằm góp phần tăng cường sự hài lòng cũng như cải thiện trải nghiệm mua sắm của người dùng tại Shopee.

Shopee Đảm Bảo: Tất cả sản phẩm được đăng bán trên Shopee đều được áp dụng chính sách Shopee Đảm Bảo. Đây là một dịch vụ cung cấp bởi Shopee nhằm đảm bảo quyền lợi của người mua. Theo đó, các đơn hàng chỉ được thanh toán cho người bán sau khi người mua xác nhận đơn hàng đã được giao trong tình trạng tốt. Shopee cũng cho phép người mua gửi yêu cầu hoàn trả sản phẩm và/hoặc hoàn tiền trước khi hết hạn.

Quy trình Trả Hàng và Hoàn tiền: Trong trường hợp nhận được sản phẩm không đạt yêu cầu, người mua có thể gửi yêu cầu Trả hàng/Hoàn tiền với các bước thực hiện đơn giản như gửi yêu cầu Trả hàng/Hoàn tiền đến Shopee trong vòng 7 ngày đối với các đơn hàng từ Shopee Mall, 3 ngày với các gian hàng không thuộc Shopee Mall.

Dịch vụ hỗ trợ người dùng 24/7: Người dùng cũng có thể dễ dàng yêu cầu trợ giúp từ Shopee thông qua các kênh liên hệ: tính năng Chat tự động trong ứng dụng; trò chuyện trực tiếp với đội ngũ Chăm sóc khách hàng của Shopee qua số hotline 1900 1221 và địa chỉ email cskh@hotro.shopee.vn hoặc biểu mẫu yêu cầu hỗ trợ.

Ngoài ra, Shopee thường xuyên đăng tải các thông tin, hướng dẫn mua sắm an toàn cho người dùng trên các kênh giao tiếp và trang Trung tâm Hỗ trợ Shopee VN, người dùng có thể thường xuyên cập nhật các thông tin hữu ích và an tâm mua sắm với Shopee. Hoặc truy cập thêm tại: https://shopee.vn/m/cung-shopee-mua-sam-an-toan.