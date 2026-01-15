Stray Kids bắt tay Universal Pictures, đưa tour diễn doanh thu cao nhất K-pop 2025 lên màn ảnh rộng

Stray Kids: The dominATE Experience là bộ phim hòa nhạc hoành tráng, tái hiện những màn trình diễn bùng nổ từ chuyến lưu diễn toàn cầu phá vỡ nhiều kỷ lục của Stray Kids. Không chỉ dừng lại ở không khí cuồng nhiệt trên sân khấu, bộ phim còn đưa khán giả bước vào thế giới phía sau ánh đèn với các thước phim hậu trường độc quyền và những cuộc phỏng vấn gần gũi, giúp người hâm mộ có cơ hội “ngồi hàng ghế đầu” để cảm nhận trọn vẹn âm nhạc, năng lượng biểu diễn cũng như những câu chuyện chưa từng được kể của nhóm.

Stray Kids mang tour diễn kỷ lục 4.860 tỷ đồng lên màn ảnh rộng trong dự án phim concert đầu tay.

Bộ phim được ghi hình từ những đêm diễn cháy vé tại sân vận động SoFi (Los Angeles, Mỹ), bộ phim đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình trưởng thành của Stray Kids. Việc chinh phục thành công một trong những sân vận động lớn và danh giá nhất nước Mỹ không chỉ cho thấy sức hút ngày càng mạnh mẽ của 9 chàng trai nhà JYP Entertainment, mà còn khẳng định vị thế của Stray Kids như những nghệ sĩ đủ bản lĩnh để theo đuổi và làm chủ tầm nhìn nghệ thuật của riêng mình trên những sân khấu quy mô toàn cầu.

Góp phần tạo nên dấu ấn đó là đội ngũ sáng tạo giàu kinh nghiệm đứng sau dự án. Bộ phim được đạo diễn bởi Paul Dugdale, người từng thực hiện nhiều phim hòa nhạc đình đám như Adele: One Night Only hay Taylor Swift: Reputation Stadium Tour, kết hợp cùng các phân đoạn mang màu sắc phim tài liệu do Farah X, biên tập viên của Renaissance: A Film by Beyoncé (2023), đảm nhiệm.

Đoạn trailer dài gần hai phút mang đến cái nhìn sống động về những màn trình diễn bùng nổ của Stray Kids tại SoFi Stadium, đồng thời hé lộ những chia sẻ chân thành của các thành viên về ý nghĩa của âm nhạc và vai trò đặc biệt của cộng đồng người hâm mộ STAY trong hành trình sự nghiệp của họ.

“dominATE World Tour” là chuyến lưu diễn thế giới thứ ba trong sự nghiệp của Stray Kids, tiếp nối thành công của Maniac World Tour (2022) và 5-STAR Dome Tour (2023).

Khởi động từ tháng 8/2024 tại Seoul và khép lại vào tháng 7/2025, tour diễn này nhanh chóng ghi dấu ấn mạnh mẽ trên bản đồ âm nhạc toàn cầu. Với 31 buổi biểu diễn, bán ra 1,3 triệu vé và thu về hơn 185 triệu USD (khoảng 4.860 tỷ đồng), “dominATE World Tour” đã góp mặt trong Top 10 tour diễn toàn cầu năm 2025, đồng thời đưa Stray Kids trở thành nhóm nhạc K-pop có tour diễn đạt doanh thu cao nhất năm theo thống kê của Billboard.

Được quảng bá là dự án lưu diễn có quy mô lớn nhất từ trước đến nay của nhóm, “dominATE World Tour” đã thiết lập hàng loạt cột mốc đáng nhớ trong ngành công nghiệp âm nhạc Hàn Quốc. Trong số 31 đêm diễn được Billboard xếp hạng “Top Tours 2025”, có tới 29 buổi diễn tại 21 địa điểm thuộc Mỹ Latinh, Bắc Mỹ và châu Âu được tổ chức tại các sân vận động mang tính biểu tượng của từng khu vực.

Đáng chú ý, 11 trong số các đêm diễn thuộc khuôn khổ “dominATE World Tour” cũng ghi dấu cột mốc đặc biệt, khi Stray Kids trở thành nghệ sĩ K-pop đầu tiên biểu diễn tại các sân vận động này. Riêng đêm diễn tại sân vận động Stade de France (Paris) đã lập kỷ lục mới khi trở thành sự kiện K-pop có quy mô và lượng khán giả lớn nhất từng được tổ chức. Tạp chí âm nhạc danh giá của Mỹ - Pollstar cũng xếp hạng “dominATE World Tour” là tour diễn toàn cầu thành công thứ hai trong năm 2025, chỉ đứng sau Beyoncé.

Tại Lễ trao giải Golden Disc Awards 2026, một trong những giải thưởng quan trọng nhất của K-pop, Stray Kids đã được vinh danh trong hạng mục Album của năm, với album “Karma”. Trước đó, vào tháng 11 năm ngoái, nhóm cũng từng xuất sắc giành Daesang Album của năm tại MAMA 2025 nhờ album này. Đặc biệt, “Karma” cũng xuất hiện trong setlist biểu diễn của “dominATE World Tour”, góp phần tạo nên dấu ấn cho chuyến lưu diễn toàn cầu của nhóm.

Không chỉ là một bộ phim hòa nhạc, Stray Kids: The dominATE Experience còn là dự án đầu tiên đưa sân khấu của Stray Kids lên màn ảnh rộng với quy mô quốc tế, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong hành trình phát triển của nhóm. Song song với màn ra mắt điện ảnh này, Stray Kids cũng chuẩn bị nhiều hoạt động nhằm kỷ niệm 8 năm thành lập trong năm nay.

Với hơn 30 triệu album đã bán ra trên toàn cầu và cộng đồng người hâm mộ phủ sóng khắp các châu lục, Stray Kids hứa hẹn mang đến cho khán giả một trải nghiệm điện ảnh hoành tráng, giàu cảm xúc – nơi người xem không chỉ được sống lại không khí tour diễn dominATE, mà còn có cơ hội bước vào hậu trường và hiểu rõ hơn về hành trình vươn tầm thế giới của nhóm nhạc K-pop hàng đầu hiện nay.

Stray Kids: The dominATE Experience dự kiến phát hành năm 2026.