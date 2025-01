TikTok SMB Summit 2024 mang nhiều cơ hội cho doanh nghiệp SME

Được biết, gói hỗ trợ này nằm trong khoản đầu tư trị giá 12,2 triệu USD dành cho khối doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Đông Nam Á mà TikTok đã công bố vào giữa năm 2023. Khoản hỗ trợ này là hoạt động tiếp nối của chương trình #TuHaoHangViet (Tự Hào Hàng Việt) do TikTok khởi xướng đầu năm nay, hướng đến mục tiêu kết nối đặc sản địa phương chất lượng cao đến với rộng rãi người dùng trên khắp cả nước. Theo đó, các chương trình quảng cáo sẽ được triển khai trong 6 tháng cuối năm 2024 (từ tháng 7/2024 đến hết tháng 12/2024).

Cụ thể, TikTok sẽ hợp tác với Ban chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tại mỗi địa phương, cùng các Hiệp hội nghề nghiệp, các sở ban ngành địa phương để hỗ trợ từ 100 đến 200 USD dưới hình thức tín dụng quảng cáo (ads-credit) cho mỗi video quảng bá doanh nghiệp, sản phẩm, dịch vụ thương hiệu Việt do các tổ chức đối tác giới thiệu.

Bên cạnh khoản hỗ trợ tín dụng quảng cáo, TikTok cũng lên kế hoạch triển khai chuỗi chương trình đào tạo chuyên sâu giúp nâng cao năng lực chuyển đổi số và xây dựng nhân diện thương hiệu cho các nhà bán hàng nội địa trên khắp cả nước. Các hoạt động này nhấn mạnh nỗ lực của TikTok trong việc hỗ trợ doanh nghiệp SMB tiếp cận tệp khách hàng mới và gia tăng nhận biết thương hiệu trên nền tảng số.

Sự kiện TikTok SMB Summit 2024 với tên gọi Skyrocket Your Business (Tạm dịch: Bứt phá tăng trưởng kinh doanh) do TikTok for Business SMB tổ chức đã quy tụ hàng ngàn thương hiệu, doanh nghiệp, nhà bán hàng, nhà sáng tạo nội dung, các đối tác và chuyên gia trong lĩnh vực tiếp thị. TikTok SMB Summit 2024 mở ra cho cộng đồng doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMB) không gian kết nối học hỏi, trao đổi kiến thức, kinh nghiệm liên quan đến chuyển đổi phương thức kinh doanh và quảng bá thương hiệu trên nền tảng trực tuyến.

Sự kiện còn đóng vai trò thảo luận, cập nhật xu hướng thị trường mới nhất, qua đó đúc kết các giải pháp sáng tạo, chiến lược tiếp thị toàn diện, hữu ích giúp doanh nghiệp SMB nắm bắt cơ hội tăng trưởng và khai phá tối đa tiềm năng kinh doanh giai đoạn nửa cuối năm 2024.

Trong khuôn khổ sự kiện, đại diện Kantar cũng chia sẻ nội dung báo cáo mới nhất về Hành vi mua sắm của người dùng TikTok trong năm 2024. Theo đó, có đến 98% người tham gia khảo sát cho biết họ biết đến thương hiệu hay sản phẩm mới thông qua nền tảng TikTok. Trong khi đó, 72% người tham gia khảo sát cho biết họ đã quyết định mua hàng khi nhìn thấy sản phẩm trên TikTok.

Một nghiên cứu khác được thực hiện bởi công ty nghiên cứu thị trường Nielsen vào năm 2023 đã chỉ ra rằng, TikTok mang đến tỉ lệ doanh thu trên chi phí quảng cáo (ROAS) cao gấp 2 lần so với các phương tiện truyền thông khác.

Nhằm giúp doanh nghiệp phát huy tối đa những cơ hội trên và bắt nhịp với trào lưu quảng cáo giai đoạn nửa cuối năm khi mùa lễ hội cận kề, các chuyên gia trong lĩnh vực tiếp thị thuộc đội ngũ TikTok đã chia sẻ kinh nghiệm, đưa ra các giải pháp cụ thể phù hợp với mọi doanh nghiệp thuộc nhiều quy mô khác nhau.

Cụ thể, TikTok đã ra mắt công cụ mới giúp tối ưu doanh thu với tên gọi GMV Max. Bằng cách kết hợp lượt truy cập đến từ nguồn sẵn có và từ quảng cáo, GMV Max sẽ giúp doanh nghiệp dễ dàng tự động tối ưu hóa doanh thu và tối đa hóa lợi nhuận (ROI). Giải pháp GMV Max sẽ bao gồm LIVE GMV Max phục vụ cho nhu cầu livestream bán hàng và Product GMV Max phục vụ cho việc quảng cáo video ngắn và sản phẩm ở Trung tâm mua sắm.

TikTok for Business SMB thiết kế bộ giải pháp quảng cáo chuyên biệt dành cho từng nhóm ngành hàng khác nhau bao gồm Quảng cáo mua sắm qua video (VSA), Quảng cáo mua sắm qua Livestream (LSA), Hỗ trợ Chính sách,... giúp các doanh nghiệp có thêm lựa chọn tăng lượt hiển thị nội dung quảng cáo và tối ưu hóa chiến lược tiếp thị.

TikTok cũng hỗ trợ doanh nghiệp SMB phát triển thương hiệu và cải thiện khả năng hiển thị thông qua các tính năng mới trên nền tảng. Nổi bật là tính năng Chẩn đoán giá giúp thương hiệu phân tích đặt giá tốt để nâng cao khả năng cạnh tranh và tỉ lệ chuyển đổi. Hoặc tính năng Đặt giá thầu nhằm hỗ trợ doanh nghiệp đấu thầu các sản phẩm thịnh hành và đưa ra mức giá tốt nhất để tăng lượt truy cập về sản phẩm cũng như cửa hàng.

Đại diện JUNO - thương hiệu thời trang Việt Nam đã gặt hái được nhiều thành công khi gia nhập TikTok Shop, cũng đã chia sẻ các giải pháp quảng cáo và mua sắm để tăng trưởng ấn tượng trên TikTok Shop. Để đạt đượ mức tăng trưởng ấn tượng lên đến 60% với hơn 10 nghìn đơn hàng chỉ trong 3 ngày, JUNO đã kết hợp hiệu quả của các công cụ LSA, VSA và PSA.

Một gương mặt tiêu biểu khác cũng góp mặt chia sẻ tại sự kiện sáng nay là nhà sáng tạo nội dung Pew Pew (Tạp hóa Pew Pew), nhờ tận dụng hiệu quả công cụ LSA trong việc tương tác với người dùng và giới thiệu sản phẩm, Pew Pew đã đạt tỉ lệ doanh thu trên chi phí quảng cáo (ROAS) đã tăng trên 20 lần với mức tăng trưởng GMV đạt trên 50%.

“Dù thị trường thương mại trực tuyến vẫn còn rất rộng mở, tiềm năng phát triển kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp SMB lại chưa được khai thác đúng cách. Nguyên nhân chính xuất phát từ những hạn chế về nguồn nhân lực, công cụ và kỹ năng thực hành chuyển đổi số của các doanh nghiệp”. Ông Hưng Huỳnh, Giám đốc Quốc gia phụ trách TikTok for Business SMB, Việt Nam, chia sẻ tại sự kiện.

“Không chỉ cam kết đồng hành, hỗ trợ không chỉ các doanh nghiệp SMB mà còn cả hệ sinh thái bao gồm đối tác bán hàng, tiếp thị và nhà sáng tạo nội dung trong việc sử dụng giải pháp quảng cáo, trong tương lai TikTok sẽ tiếp tục phát huy triệt để quan hệ hợp tác chiến lược với cơ quan Chính phủ, tổ chức, đối tác nhằm tăng cường quy mô quảng bá, nâng cao vị thế sản phẩm, dịch vụ, thương hiệu Việt, qua đó góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của cộng đồng doanh nghiệp vừa và nhỏ nói riêng và kinh tế số Việt Nam nói chung”. Ông Hưng Huỳnh nói thêm.

Tại sự kiện TikTok SMB Summit 2024, TikTok cũng đã vinh danh những thương hiệu, đối tác, nhà bán hàng, nhà sáng tạo nội dung đạt thành tích ấn tượng và có ảnh hưởng tích cực cho cộng đồng năm 2024.

Giải thưởng Top Performer - Đơn vị có thành tích hoạt động nổi bật nhất: Masuto Vietnam; Quang Linh Vlog; Zeno; Nobi Pro.

Giải thưởng Rising Star - Đơn vị có tiềm năng phát triển nổi bật: Skinetiq; người mẫu Ngọc Trinh; Innodi; MoMo.

Giải thưởng Super Innovation - Đơn vị có đổi mới sáng tạo nổi bật: Gulu Food; Pew Pew; VTVcab; Big X.

Thông tin thị trường và cách sử dụng công cụ quảng cáo trên nền tảng thông qua Cộng đồng nhà quảng cáo TikTok for Business - SMB tại: https://www.tiktok.com/business/.