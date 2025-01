Top 5 sự kiện đáng chú ý của FPT Telecom

Đó đều là những thông tin rất đáng chú ý của FPT Teleccom trong tháng 4 vừa qua.

FPT Telecom có Chủ tịch HĐQC và Tổng Giám đốc mới

Theo đó, kể từ ngày 25/04, ông Hoàng Việt Anh sẽ trở thành tân Chủ tịch FPT Telecom thay cho ông Hoàng Nam Tiến chuyển sang đảm nhiệm vị trí Phó Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học FPT, phụ trách hoạt động của Viện Quản trị và Công nghệ FSB. Và ông Nguyễn Hoàng Linh trở thành Tổng giám đốc mới nhà Viễn thông FPT.

Như vậy, sau nhiệm kỳ 3 năm làm việc tại FPT Telecom, ông Hoàng Nam Tiến cùng đội ngũ đã vượt qua 2 năm đại dịch Covid với những thành tựu đáng tự hào.

Tân Chủ tịch HĐQT FPT Telecom ông Hoàng Việt Anh nhận quyết định và hoa chúc mừng từ Ban Lãnh đạo FPT.

Được biết đến là người có năng lực quản trị và gắn kết đội ngũ mạnh mẽ, tân Chủ tịch FPT Telecom Hoàng Việt Anh đã có hơn 5 năm gắn bó với FPT Telecom trong vai trò Tổng Giám đốc và đã có nhiều đóng góp cho sự lớn mạnh của công ty giai đoạn 2018 – 2023. Cùng với việc được tín nhiệm bầu vào vị trí Chủ tịch FPT Telecom thay cho ông Hoàng Nam Tiến, ông Hoàng Việt Anh hiện đảm nhiệm vị trí PTGĐ Tập đoàn FPT phụ trách Chuyển đổi số kiêm nhiệm Chủ tịch FPT Digital.



Tân Tổng giám đốc FPT Telecom ông Nguyễn Hoàng Linh nhận quyết định và hoa chúc mừng từ Ban Lãnh đạo FPT.

Tân Tổng Giám đốc FPT Telecom Nguyễn Hoàng Linh là nhà điều hành dày dạn kinh nghiệm với chuyên môn sâu rộng về hoạt động kinh doanh. Gần nhất, ông đảm nhận vai trò quản lý toàn bộ khối kinh doanh khách hàng phổ thông (mass) và dịch vụ khách hàng của FPT Telecom. Đây là minh chứng cho khả năng quản lý của tân CEO ở quy mô lớn và đa dạng lĩnh vực, được tín nhiệm vào vị trí Tổng Giám đốc FPT Telecom thay cho người tiền nhiệm Hoàng Việt Anh.

FPT Smart Home thu hút các chuyên gia công nghệ tại Smart City Asia 2023

Triển lãm Smart City Asia diễn ra vào trung tuần tháng 4 vừa qua đã thu hút được sự quan tâm của khách tham qua. Tại đây, FPT Smart Home là đại diện duy nhất của FPT Telecom góp mặt trong khu trưng bày hệ sinh thái phục vụ chuyển đổi số đô thị và xây dựng thành phố thông minh của FPT.

Diễn đàn và Triển lãm Quốc tế đô thị thông minh châu Á (Smart City Asia 2023) do Hội Truyền thông số Việt Nam, Công ty TNHH Exporum, Viện Sáng tạo và Chuyển đổi số, Hội tự động hóa Việt Nam phối hợp tổ chức. Tại đây, FPT đã trưng bày hệ sinh thái các sản phẩm, giải pháp chuyển đổi số dành cho tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân như: FPT Smart Home; FPT Cloud; FPT.AI; akaVerse – Digital Twin; akaMes; IoT Platform và FPT.eHospital.

FPT Smart Home là thương hiệu nhà thông minh đến từ FPT Telecom, mang đến những giải pháp giúp kiến tạo tổ ấm hiện đại, tích hợp những công nghệ tiên tiến hàng đầu như: chiếu sáng; điều khiển; an ninh; truyền hình. FPT Smart Home phát triển hệ sinh thái nhà thông minh với hơn 5.000 thiết bị gia dụng – thông qua Google Assistant, cho phép người dùng điều khiển bằng giọng nói Tiếng Việt.

Ông Lê Trọng Đức tham gia thảo luận với chủ đề “Chiến lược Thành phố thông minh Việt Nam – thành quả và thách thức”.

Ngoài trưng bày hệ sinh thái, tham gia diễn đàn Phát triển đô thị thông minh trong tiến trình chuyển đổi số, ông Lê Trọng Đức (Giám đốc Công nghệ của FPT Play) đã có bài chia sẻ với chủ đề “Chiến lược Thành phố thông minh Việt Nam – thành quả và thách thức” để cùng trao đổi các kinh nghiệm cùng các chuyên gia trong ngành, đưa các giải pháp của FPT nói chung và FPT Smart Home nói riêng tới gần hơn với Đối tác và Khách hàng.

FPT Camera được chính quyền địa phương trên toàn quốc tin dùng

Chính thức ra mắt lần đầu vào tháng 7/2021, FPT Camera SME là giải pháp camera an ninh đồng bộ dành riêng cho các doanh nghiệp, tổ chức. Sau gần 2 năm triển khai, sản phẩm đã nhận được lòng tin từ các chính quyền địa phương trên toàn quốc như Thanh Hóa, Cà Mau, Thái Nguyên, Nghệ An…, từ đó tiến gần với mục tiêu phủ “Camera SME” khắp Việt Nam.

Tính đến nay, giải pháp FPT Camera đã được triển khai trên diện rộng với hàng nghìn mắt cam được lắp đặt tại nhiều địa phương trên toàn quốc bao gồm cả các khu vực không có hạ tầng của FPT Telecom như Nghệ An, Đắc Lắc, Tây Ninh. Đặc biệt, hệ thống FPT Camera còn được triển khai thành công tại một số khu vực không có hạ tầng của FPT Telecom. Tiêu biểu là dự án tại Nghệ An, Đắk Lắk, Tây Ninh.

FPT Camera SME được các chính quyền, cơ quan trên địa bàn tỉnh tin tưởng sử dụng

FPT Telecom lọt top 5 nhà tuyển dụng được yêu thích nhất năm 2022

Đó là kết quả mới nhất vừa được CareerBuilder Việt Nam đưa ra, theo đó FPT Telecom tiếp tục giữ ngôi vị top đầu về Thương hiệu Tuyển dụng được yêu thích nhất trong năm 2022.

Cụ thể, FPT Telecom được đánh giá xếp vị trí thứ 5 trong top 100 nhà tuyển dụng được yêu thích nhất năm 2022. Kết quả này được thực hiện khảo sát thông qua 18.956 đáp viên trên toàn quốc, với 93% đáp viên thuộc độ tuổi từ 22-45 tuổi trở lên.

Việc liên tiếp được các tổ chức lớn đánh giá là nơi làm việc tốt nhất Việt Nam đã khẳng định những nỗ lực của FPT Telecom trong việc nâng cao trải nghiệm ứng viên nhằm thu hút nhân tài và sự thành công của chiến lược xây dựng Thương hiệu Tuyển dụng, đồng thời tạo động lực để Tuyển dụng FPT Telecom ngày càng phát triển hơn.

FPT Telecom Đồng Nai khai trương trụ sở chính

Được thành lập từ năm 2007, văn phòng trụ sở chính của FPT Telecom tỉnh Đồng Nai bao gồm 1 trụ sở chính và 2 điểm giao dịch tại Thành phố Biên Hòa, 9 văn phòng giao dịch ở các địa phương trong tỉnh. Với quy mô gần 600 nhân sự, đơn vị đang phục vụ hơn 290.000 khách hàng trên địa bàn Đồng Nai.

Với quy mô hơn 2500m2, trụ sở chính của FPT Telecom tại tỉnh Đồng Nai ưu tiên cho mọi trải nghiệm và làm việc của nhân viên, giúp mỗi cá nhân được làm việc trong một môi trường năng động, sáng tạo. Đồng thời tạo môi trường kết nối mới mẻ nhằm nâng cao trải nghiệm của Khách hàng đến văn phòng giao dịch.

Sau 16 năm hoạt động tại địa phương với 9 văn phòng giao dịch trải dài rộng khắp tỉnh Đồng Nai, Trụ sở mới sẽ là nền tảng để hiện thức hóa các mục tiêu, kế hoạch kinh doanh của đơn vị trong tương lai. Đồng thời kết nối và mang đến những sản phẩm dịch vụ hàng đầu nhằm phục vụ nhu cầu Khách hàng với mục tiêu mang đến những trải nghiệm tuyệt vời.