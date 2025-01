Trải nghiệm tiện ích của bộ đôi màn hình gập Galaxy Z5 series bằng bản cập nhật Try Galaxy 2.1

Cụ thể, với phiên bản mới, người dùng sẽ có cơ hội trải nghiệm những tiện ích của giao diện One UI 5.1.1 các tính năng nổi bật của bộ đôi Galaxy Z Fold5 và Galaxy Z Flip5. Thông qua phiên bản mới dành cho ứng dụng Try Galaxy 2.1, người dùng sẽ có thể khám phá thế giới Galaxy với giao diện thông minh One UI 5.1.1 cải tiến, cho phép trải nghiệm tính năng nổi bật của các thiết bị di động của Samsung.

Đặc biệt, ứng dụng Try Galaxy 2.1 đã được bổ sung tính năng mới, cho phép người dùng sử dụng song song hai điện thoại kết nối và mô phỏng những trải nghiệm độc đáo của thiết bị gập Galaxy Z Fold5.

Ở phiên bản ứng dụng Try Galaxy 2.1 mới, người dùng sẽ được khám phá thế giới công nghệ Galaxy chỉ đơn giản bằng cách tải ứng dụng Try Galaxy 2.1 về một chiếc smartphone sử dụng hệ điều hành Android bất kỳ. Sau đó có thể thỏa sức trải nghiệm các tính năng và tiện ích mà các thiết bị di động Galaxy đang sở hữu, đặc biệt trên bộ đôi Galaxy Z Flip5 và Galaxy Z Fold5 với giao diện One UI 5.1.1 mới nhất, trước khi quyết định mua bộ đôi Galaxy Z5 mới này.

Không chỉ trải nghiệm giao diện của một thiết bị di động Galaxy cao cấp hàng đầu, với phiên bản Try Galaxy 2.1 còn giúp người dùng mở rộng khả năng, tạo nên những trải nghiệm chân thật trên một thiết bị gập Galaxy Z Fold5. Cụ thể, người dùng có thể kết nối hai thiết bị, trải nghiệm cảm giác gập mở như đang sử dụng một chiếc Galaxy Z Fold5 và tận hưởng không gian giải trí khác biệt trên màn hình lớn.

Ngoài tiện ích chơi các game đơn giản, ứng dụng còn cho phép người dùng sử dụng tính năng kéo thả và di chuyển nội dung một cách mượt mà giữa các màn hình của hai thiết bị. Người dùng sẽ được trải nghiệm khả năng đa nhiệm độc đáo của Galaxy Z Fold5, thực hiện cùng lúc đa tác vụ một cách dễ dàng và tiện lợi.

Bên cạnh đó, người dùng cũng sẽ được khám phá chế độ FlexCam độc quyền của Galaxy Z Flip5 và Z Fold5. Thông qua ứng dụng, người dùng có thể trải nghiệm khả năng mới mẻ trong các tác vụ chụp ảnh và lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ với nhiều góc độ sáng tạo. Với màn hình ngoài Flex Window lớn nhất từ trước đến nay, Galayx Z Flip5 còn cho phép người dùng dễ dàng tự chụp những bức ảnh chất lượng và dễ dàng xem lại.

Không chỉ dừng lại với các thiết bị di động, người dùng còn có trải nghiệm sự kết nối và liên kết liền mạch giữa các thiết bị thuộc hệ sinh thái Galaxy của Samsung. Người dùng có thể kết nối một cách nhanh chóng giữa các thiết bị và sử dụng tính năng Quick Share cho phép chia sẻ nhanh chóng giữa các thiết bị gần và xa.

Thậm chí cả tính năng theo dõi sức khỏe, phân tích dữ liệu cơ thể từ Samsung Health khi ghép nối với Galaxy Watch và nhiều tính năng thú vị khác cùng giao diện One UI 5.1.1 đều được tích hợp trong ứng dụng Try Galaxy 2.1 để người dùng có thể biến mọi thiết bị di động Android thành Galaxy Z5 series.

Ứng dụng Try Galaxy 2.1 đã chính thức được phát hành và hỗ trợ 20 ngôn ngữ, ngay từ bây giờ, người dùng có thể “Nhập Hội Linh Hoạt” chỉ với thao tác quét QR Code để cài đặt và khám phá ngay nhiều tiện ích của giao diện One UI mới nhất, bên cạnh các tính năng nổi bật của bộ đôi Galaxy Z Fold5 và Galaxy Z Flip5.

Truy cập trang https://vn.trygalaxy.com/ để cùng trải nghiệm.