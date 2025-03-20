Chuyển động số
Triển lãm công nghệ ghế massage đầu tiên tại Việt Nam

Gia Hân

Gia Hân

16:11 | 20/03/2025
Triển lãm công nghệ ghế massage mang tên Infinite Horizons vừa diễn ra tại Hà Nội với sự tham dự của hơn 30 thương hiệu ngành ghế massage tại Việt Nam.
Lần đầu tiên, cộng đồng ghế massage Việt Nam tổ chức một sự kiện chuyên sâu với mục tiêu tạo ra sân chơi chuyên nghiệp cho các thương hiệu hàng đầu trong ngành, đồng thời giới thiệu những công nghệ tiên tiến nhất hiện nay. Đây là dịp để các doanh nghiệp giao lưu, học hỏi kinh nghiệm và tìm kiếm cơ hội hợp tác trong tương lai.

“Ngành ghế massage không chỉ là một phần của nền kinh tế, mà còn là một phần của chiến lược phát triển quốc gia. Chúng ta đang đi theo đúng xu thế của Việt Nam - một đất nước đang phát triển mạnh mẽ với tốc độ tăng trưởng hai con số, hướng tới công nghệ, đổi mới và nâng cao chất lượng sống. Tôi tin rằng, nếu chúng ta cùng nhau hợp tác, cùng nhau học hỏi, thì không chỉ thị trường trong nước, mà cả thế giới sẽ biết đến ngành ghế massage Việt Nam như một biểu tượng của chất lượng và sự tiên phong” - ông Nguyễn Duy Tông, Chủ tịch Fujilux Group, Trưởng Ban tổ chức chia sẻ.

Triển lãm công nghệ ghế massage đầu tiên tại Việt Nam
Bác sĩ Trần Quốc Khánh đã chia sẻ về “giải pháp chăm sóc sức khẻo thời đại 4.0”

Là một khách mời đặc biệt của sự kiện, bác sĩ Trần Quốc Khánh tác giả hai cuốn sách “Nơi ánh sáng không bao giờ tắt” và “Bác sĩ tốt nhất của nhà mình” đã chia sẻ về “giải pháp chăm sóc sức khẻo thời đại 4.0”.

“Tôi không nghĩ là công nghệ ghế massage lại vươn xa đến thế. Không chỉ về mẫu mã, về thiết kế, mà quan trọng hơn là công nghệ ghế massage phát triển để hướng đến vấn đề sinh lý của con người, sinh lý học, bệnh học, giải phẫu học, tức là cả kết cấu về vận động và chuyển hóa. Có thể thấy, giờ ghế massage không chỉ là trải nghiệm thông thường, không phải là nằm vào thì được đấm bóp, mà còn hướng đến việc chăm sóc sức khỏe con người, đặc biệt rất sâu về sức khỏe khớp" - bác sĩ Trần Quốc Khánh nói.

Triển lãm công nghệ ghế massage đầu tiên tại Việt Nam
Sự kiện có sự tham dự của hơn 30 thương hiệu ngành ghế massage tại Việt Nam

Phát biểu tại sự kiện, ông Chu Quang Huy, CEO của thương hiệu massage Fujiwaga bày tỏ: "Đây là sự kiện lần đầu tiên, có khoảng 15 sản phẩm được trưng bày, đến từ 6 thương hiệu khác nhau. Mỗi một sản phẩm ở đây đều đại diện cho một công nghệ tiên tiến của từng thương hiệu. Các thương hiệu mang đến đây những sản phẩm để trưng bày và quảng bá tới mọi người. Tất cả những sản phẩm này đều là công nghệ mới nhất, thậm chí có những công nghệ lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam. Vì vậy, các doanh nghiệp mang đến đây để quảng bá tới các đối tác, trong đó có cả đối tác từ Cà Mau bay ra và đối tác từ nước ngoài bay về".

Ông Chu Quang Huy nêu, sự kiện này thu hút rất nhiều người muốn tìm hiểu về công nghệ massage hiện đại. Hiện nay, công nghệ massage chủ yếu hỗ trợ trong quá trình thư giãn, giảm căng thẳng và mệt mỏi, giúp mang lại hiệu quả tốt hơn.

Triển lãm công nghệ ghế massage đầu tiên tại Việt Nam
Ông Nguyễn Duy Tông, Chủ tịch Fujilux Group, trưởng ban tổ chức phát biểu tại sự kiện

Đặc biệt, đối với những người có bệnh lý như tai biến hoặc cần phục hồi sau tai biến, quá trình vật lý trị liệu sẽ trở nên thuận tiện, nhanh chóng và hiệu quả hơn. Ghế massage hiện nay là một sản phẩm thông dụng, phù hợp cho người từ 18 tuổi trở lên gặp tình trạng đau nhức, mệt mỏi hoặc stress. Tuy nhiên, ghế không phù hợp cho phụ nữ mang thai hoặc những người mới gãy xương và vừa trải qua phẫu thuật. Đối với những người bình thường, ghế massage giúp quá trình giảm stress diễn ra nhanh chóng và hiệu quả hơn.

"Về ý nghĩa của ghế massage, chúng ta có thể hình dung rằng nó giống như một loại thuốc bổ chứ không phải thuốc chữa bệnh. Nếu được sử dụng hàng ngày một cách đều đặn và khoa học, ghế massage sẽ giúp cơ thể đạt trạng thái tốt nhất. Trong bối cảnh hiện nay, khi con người phải đối mặt với áp lực công việc, nhịp sống hối hả và những mệt mỏi từ sự phát triển của xã hội, ghế massage là một trong những giải pháp hỗ trợ cơ thể phục hồi, tái tạo năng lượng, giúp cơ thể có thời gian nghỉ ngơi và lấy lại sức sống" - CEO của thương hiệu massage Fujiwaga bày tỏ.

Triển lãm công nghệ ghế massage đầu tiên tại Việt Nam
Đại diện thương hiệu Fujiwaga và HM Group ký kết hợp tác chiến lược

Cũng theo ông Chu Quang Huy, khi cùng nhau hợp tác tổ chức sự kiện, ông tin rằng sự phát triển chung của các doanh nghiệp và sự chia sẻ kinh nghiệm sẽ giúp quá trình đổi mới công nghệ trong ngành ghế massage diễn ra nhanh hơn và thuận lợi hơn. Từ đó, người dân Việt Nam có cơ hội tiếp cận với những sản phẩm công nghệ tiên tiến nhất, độ bền cao nhất và giá thành hợp lý nhất, đồng thời góp phần khẳng định vị thế của ngành ghế massage Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Trong khuôn khổ sự kiện đã diễn ra Lễ ký kết đối tác chiến lược toàn diện và hợp đồng nguyên tắc 18 tỷ năm 2025 giữa Fujiwaga và HM Group và Lễ trao các giải thưởng của chương trình: "Giải pháp hữu ích tiêu biểu", "Công nghệ cách mạng đột phá", "Thương hiệu cống hiến", "Đại lý có nhiều đóng góp".
Cuộc sống số
GLP-1 là nhóm thuốc điều trị tiểu đường và béo phì đã không chỉ giúp hàng triệu người giảm cân mà còn mở ra một ngành công nghiệp trị giá hàng trăm tỷ USD.
Trump dọa áp thuế 200% lên Trung Quốc nếu hạn chế xuất khẩu nam châm đất hiếm

Trump dọa áp thuế 200% lên Trung Quốc nếu hạn chế xuất khẩu nam châm đất hiếm

Cuộc sống số
Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa phát đi cảnh báo cứng rắn: Washington có thể áp thuế lên tới 200% đối với Trung Quốc nếu Bắc Kinh hạn chế xuất khẩu nam châm đất hiếm.
Thủ tướng chỉ đạo tập trung khắc phục hậu quả BÃO SỐ 5; quyết liệt ứng phó mưa lũ sau bão

Thủ tướng chỉ đạo tập trung khắc phục hậu quả BÃO SỐ 5; quyết liệt ứng phó mưa lũ sau bão

Cuộc sống số
Tại Công điện số 147/CĐ-TTg ngày 25/8/2025, Thủ tướng chỉ đạo quyết liệt ứng phó mưa lũ sau bão, khắc phục nhanh nhất hậu quả bão số 5
Du Lịch Việt ghi nhận tăng trưởng dịp Lễ Quốc khánh 2/9

Du Lịch Việt ghi nhận tăng trưởng dịp Lễ Quốc khánh 2/9

Cuộc sống số
Công ty Cổ phần Truyền thông Du Lịch Việt cho biết dịp Lễ Quốc khánh 2/9/2025, lượng khách đặt tour tăng khoảng 15% so với cùng kỳ năm trước. Tour nội địa chiếm ưu thế nhờ sức hút từ chuỗi sự kiện kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, trong khi tour quốc tế (outbound) duy trì ổn định với tăng trưởng 10-20%, đặc biệt ở các thị trường châu Á.
Giấc mơ Nobel của Trump vẫn còn xa

Giấc mơ Nobel của Trump vẫn còn xa

Cuộc sống số
Một cú điện thoại bất ngờ trên đường phố Oslo đầu tháng này khiến Bộ trưởng Tài chính Na Uy không khỏi ngỡ ngàng. Theo tờ Dagens Naeringsliv, người gọi không ai khác chính là Tổng thống Mỹ Donald Trump, với câu hỏi gây chú ý: Làm thế nào để ông được đề cử giải Nobel Hòa bình?
