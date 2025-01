Viettel bước vào thị trường chip 5G toàn cầu

Dòng Chip 5G DFE đầu tiên của Việt Nam được Viettel giới thiệu ngày 28/10 tại triển lãm Quốc tế Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2023 (VIIE 2023), tổ chức tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (Cơ sở NIC Hòa Lạc) từ 28/10 đến 1/11.

Chip 5G DFE được Viettel giới thiệu có năng lực tính toán 1.000 tỷ phép tính/giây. Ảnh: Viettel

Viettel nhấn mạnh, Dòng Chip 5G DFE là thành phần phức tạp nhất của hệ sinh thái 5G, dòng Chip này đóng vai trò xử lý các thuật toán 5G DFE, điều khiển toàn bộ các hoạt động của 5G RRU (Khối thu/chuyển tín hiệu) và giao tiếp tốc độ cao với các khối xử lý 5G khác.

Việc làm chủ hoàn toàn các công đoạn thiết kế chip là bước tiến quan trọng để Việt Nam tham gia sâu hơn vào ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu, trong bối cảnh thị trường thế giới chưa cung cấp dòng sản phẩm Chip 5G thương mại. Đây là tiền đề để Viettel có thể sản xuất các loại Chip phục nhiều lĩnh vực như AI, 6G, IoT... trong tương lai.

Được biết, Viettel đã sử dụng công cụ thiết kế chip của Synopsys để thiết kế và phát triển chip 5G với tốc độ cao và hiệu quả như: ASIP Designer, Synopsys Interface, Memory IP, Synopsys design and verification solutions... để thiết kế chip 5G. Điều này cho phép Viettel rút ngắn thời gian thiết kế và đạt hiệu năng cao.

Khoảng giữa năm 2023, Ông Nguyễn Vũ Hà, Tổng Giám đốc Viettel High Tech đã chia sẻ với đội ngũ Synopsys: "Tầm nhìn của chúng tôi là tham gia sâu vào chuỗi thiết kế bán dẫn toàn cầu với vai trò là một công ty thiết kế sáng tạo, cung cấp các giải pháp SoC chi phí thấp và hiệu năng cao trong 5 năm tới".

Chip 5G DFE là nền tảng sẵn sàng để Viettel thương mại hóa 5G tại thị trường Việt Nam. Ảnh: Viettel

Khách tham quan tại gian hàng Viettel, có thể trải nghiệm mạng 5G do Viettel phát triển hoàn toàn bằng công nghệ Make in Vietnam. Hệ thống mạng 5G đảm bảo an ninh, an toàn thông tin cho người dùng Việt Nam. Các thiết bị 5G do chính Viettel sản xuất đã đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế, ứng dụng công nghệ tiên tiến nhất. Những sản phẩm 5G Make in Vietnam của Viettel đã được triển khai thành công tại 11 thị trường mà Viettel đầu tư với gần 200 triệu thuê bao. Đây là nền tảng sẵn sàng để Viettel thương mại hóa 5G tại thị trường Việt Nam.

Trong khuôn khổ triển lãm, Viettel giới thiệu Chip 5G, thiết bị thu phát 5G gNodeB (8T8R, 32T32R), trạm thu phát 5G gNodeB, thiết bị truyền dẫn Site Router 100G, khối thu phát xử lý tín hiệu cao tần 5G.

Được biết, Viettel hiện là doanh nghiệp duy nhất trên thế giới vừa là nhà khai thác mạng viễn thông vừa nghiên cứu sản xuất thiết bị.

Viettel Là doanh nghiệp tiên phong dẫn dắt về hoạt động đổi mới sáng tạo tại Việt Nam, Viettel hiện sở hữu 116 bằng độc quyền sáng chế tại Việt Nam, 29 bằng độc quyền sáng chế tại Mỹ, là số 1 về pháp nhân Việt Nam đăng ký và được cấp bằng sở hữu công nghiệp. Là đại diện đưa Việt Nam trở thành quốc gia thứ 6 trên thế giới có năng lực sản xuất thiết bị mạng 5G vào năm 2019.