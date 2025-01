Visa ra mắt bộ giải pháp mới, đáp ứng xu hướng thời đại số

Là công ty công nghệ thanh toán điện tử hàng đầu thế giới, để đáp ứng xu hướng thời đại số, Visa đã công bố bộ sản phẩm và dịch vụ mới tại châu Á - Thái Bình Dương. Đây là những giải pháp hướng đến một cuộc cách mạng về thẻ và giải quyết nhu cầu thanh toán cho doanh nghiệp, nhà bán hàng và người tiêu dùng cũng như các tổ chức tài chính.

Chia sẻ về vấn đề này, bà Đặng Tuyết Dung, Giám đốc Visa Việt Nam và Lào, cho biết: "Đổi mới là cốt lõi của sự phát triển trong lĩnh vực thanh toán vốn được đánh giá là nền tảng thúc đẩy sự tăng trưởng của nền kinh tế. Trước xu hướng này, hệ sinh thái thanh toán đang có cơ hội rất lớn để cùng nhau định hình trải nghiệm người dùng. Điều quan trọng trước hết là các bên cùng hợp tác và phối hợp chặt chẽ với nhau nhằm đem lại nhiều giá trị và tác động tích cực đến cho người tiêu dùng, nhà bán hàng và cộng đồng địa phương. Mới đây nhất, Visa tiếp tục đồng hành cùng chương trình thường niên “Ngày không tiền mặt” góp phần thúc đẩy nền kinh tế số Việt Nam, hướng đến những trải nghiệm thanh toán tối ưu cho người dùng dựa trên sự hợp tác tích cực của tất cả các bên”.

Đại diện cho nhóm sản phẩm và giải pháp, Visa khu vực Đông Nam Á, bà Poojyata Khattar, Giám đốc Sản phẩm và Giải pháp cho biết: “Chúng ta đang chứng kiến sự chuyển mình mạnh mẽ của cách thức người tiêu dùng mua sắm và quản lý thông tin trong kỷ nguyên siêu số hóa hiện nay. Các giải pháp mới được công bố kỳ vọng sẽ mang các trải nghiệm thanh toán số thực sự tiếp cận gần hơn đến người tiêu dùng, tạo tiền đề thúc đẩy hơn nữa tính cá nhân hóa, thuận tiện và an toàn trong thương mại”.

Theo đó, trong năm 2024 này Visa sẽ triển khai các sản phẩm và dịch vụ mới trên khắp khu vực châu Á - Thái Bình Dương, bao gồm:

Giải pháp xác thực thông tin linh hoạt: kết quả từ nghiên cứu gần đây của Visa cho thấy hơn một nửa người dùng thẻ muốn có quyền truy cập vào nhiều tài khoản chỉ với một thông tin xác thực duy nhất. Giải pháp Xác thực thông tin linh hoạt của Visa sẽ cho phép một sản phẩm thẻ được linh hoạt chuyển đổi giữa các phương thức thanh toán, tùy sự lựa chọn của chủ thẻ. Với giải pháp này, người dùng có thể dễ dàng thiết lập các thông số hoặc lựa chọn sử dụng giữa thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng, chia thanh toán thành 4 lần (pay-in-four) với dịch vụ Mua trước Trả sau hoặc thanh toán bằng cách sử dụng điểm tích lũy qua cùng một thông tin xác thực duy nhất. Tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Sumitomo Mitsui (SMCC) là ngân hàng đầu tiên áp dụng giải pháp này với tên gọi “Olive”. Ngoài ra, giải pháp Xác thực thông tin linh hoạt hiện đã có mặt ở Hong Kong, Nhật Bản, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam, dự kiến sẽ được ra mắt tại nhiều thị trường châu Á - Thái Bình Dương vào cuối năm nay.

Chạm vào mọi điểm (Tap to Everything): hiện nay trên thế giới hiện có hơn 6 tỷ thiết bị di động có thể hỗ trợ tính năng kết nối trường gần (NFC) giúp người tiêu dùng có thể sử dụng phương thức “chạm” để thanh toán. Vào cuối năm 2023, 65% người tiêu dùng sử dụng giải pháp chạm để thanh toán của Visa trên toàn cầu, tăng gấp đôi so với năm 2019, qua đó khẳng định đây là một phương thức mang lại trải nghiệm mua sắm tốt nhất hiện nay.

Và trong năm nay, Visa tiếp tục mang đến những phương thức “chạm” mới trên thiết bị di động. Đó là:

Chạm vào điện thoại: Giờ đây mọi thiết bị đều có thể là thiết bị chấp nhận thanh toán POS

Chạm để xác nhận: Dễ dàng xác thực danh tính khi mua sắm trực tuyến

Chạm để thêm thẻ: Tăng cường bảo mật khi thêm thẻ vào ví hoặc ứng dụng

Chạm P2P (chuyển tiền giữa các cá nhân): Cho phép gửi tiền giữa gia đình và bạn bè

Dữ liệu mã token: trong 10 năm qua Visa đã tăng cường bảo mật cho hệ sinh thái thanh toán bằng cách mã hóa giao dịch, xóa bỏ các thông tin riêng tư của chủ thẻ khỏi luồng thanh toán. Cho đến nay, Visa đã vượt mốc 1 tỷ mã token tại châu Á - Thái Bình Dương và được đón nhận rộng rãi bởi các doanh nghiệp và đơn vị phát hành thẻ trong khu vực. Với quy định mới về dữ liệu giúp người tiêu dùng có thêm công cụ bảo vệ quyền riêng tư và việc trí tuệ nhân tạo tạo sinh (Gen AI), Visa tin rằng dữ liệu thanh toán đóng vai trò quan trọng trong việc mang lại những trải nghiệm nâng cao và người tiêu dùng nên được trao quyền kiểm soát nhiều hơn. Thông qua hệ thống mã token và sự hỗ trợ từ AI, Visa sẽ mang đến cách thức mới cho phép người dùng kiểm soát dữ liệu và có được trải nghiệm mua sắm tốt hơn.

Mã token của Visa cho phép người dùng là chủ sở hữu các thẻ được phát hành bởi ngân hàng triển khai giải pháp, xác thực đồng ý chia sẻ dữ liệu khi mua sắm trực tuyến, có thể xem nơi dữ liệu được chia sẻ và sau đó thu hồi quyền truy cập ngay trên ứng dụng ngân hàng. Đồng thời, Visa và các ngân hàng có thể giúp nhà bán hàng đề nghị có được sự chấp thuận từ người dùng để đề xuất nhiều ưu đãi cá nhân hóa hơn trong quá trình mua sắm.

Nhấp để thanh toán (Click to pay): trong quá trình thanh toán vẫn còn nhiều rào cản đối với người dùng khi có yêu cầu phải tự nhập thông tin thẻ và phải trải qua quá trình xác minh phức tạp trên các nền tảng thương mại điện tử. Giải pháp nhấp để thanh toán sẽ tinh giản quy trình, mang lại trải nghiệm thanh toán liền mạch và an toàn hơn. Với cách thức này, người tiêu dùng có thể hoàn tất các giao dịch trực tuyến chỉ trong vài cú nhấp chuột bằng cách chọn loại thẻ Visa đã đăng ký để thanh toán.

Ngoài ra, tại nhiều thị trường ở châu Á - Thái Bình Dương, Visa sẽ hợp tác với các đơn vị phát hành thẻ để kích hoạt tính năng nhấp để thanh toán trên thẻ Visa vừa mới phát hành, giúp giản lược quá trình nhập thủ công chi tiết thẻ và mật khẩu kể từ thời điểm thẻ được giao đến.