vivo đồng hành cùng người hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới

Theo đó, vivo sẽ mang tới sản phẩm điện thoại thông minh được trang bị công nghệ tiên tiến trên “sân khấu” bóng đá toàn cầu, từ đó tiếp thêm sức mạnh kết nối với hàng triệu người hâm mộ môn thể thao vua bằng những khoảnh khắc không thể nào quên cùng vô vàn trải nghiệm đáng nhớ. Những sản phẩm điện thoại thông minh từ vivo sẽ giúp bất kỳ ai cũng có thể trở thành “chuyên gia nhiếp ảnh" một cách dễ dàng chỉ với một thân máy nhỏ gọn, tận hưởng và ghi lại trọn vẹn mọi khoảnh khắc đặc biệt của cuộc sống.

Được biết, giải Vô địch bóng đá Châu Âu UEFA EURO là một trong những sự kiện thể thao hàng đầu được mong chờ bởi hơn 5 tỷ người hâm mộ trên toàn thế giới. Trong suốt thời gian diễn ra giải đấu, người hâm mộ sẽ có cơ hội thực sự đắm chìm vào sự cuồng nhiệt thông qua các hoạt động được thực hiện với sự đồng hành của thương hiệu vivo. Trước mỗi trận tranh tài nảy lửa, người hâm mộ trên toàn thế giới sẽ được hòa nhịp vào những bản nhạc sôi động của những DJ hàng đầu thế giới để cùng nhau chia sẻ niềm vui với sự kết hợp giữa âm nhạc và bóng đá. Đồng thời vivo cũng sẽ hợp tác với UEFA trao giải thưởng “Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu” để cùng tôn vinh màn trình diễn xuất sắc nhất sau mỗi trận.

Cùng với đó, vivo cũng sẽ hợp tác chặt chẽ với UEFA để cùng người hâm mộ trái bóng tròn trên toàn thế giới chia sẻ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất mà giải đấu mang lại. Với tư cách là đối tác chiến lược, vivo sẽ hỗ trợ và trang bị cho nhân viên của giải đấu UEFA Euro 2024TM những chiếc điện thoại thông minh cao cấp nhất của vivo để góp phần vào sự thành công của sự kiện.

vivo đã triển khai các chiến dịch truyền thông trên mạng xã hội để khuyến khích người hâm mộ cùng nhau ghi lại và chia sẻ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất trong suốt giải đấu. Những nội dung do người hâm mộ sáng tạo sẽ được trưng bày tại lễ khai mạc và lễ bế mạc của giải đấu. Ngoài ra, vivo cũng sử dụng công nghệ AI độc quyền để khôi phục lại những bức ảnh đáng nhớ về những khoảnh khắc nổi tiếng trong lịch sử giải đấu và tặng cho UEFA như một món quà nhân dịp kỷ niệm 60 năm của Giải vô địch bóng đá châu Âu. vivo cũng đã tài trợ chuyến đi cho người hâm mộ may mắn nhất được dự khán trận chung kết như một sự đồng điệu để hưởng ứng những ý tưởng do người hâm mộ bóng đá khởi xướng trên mạng xã hội. Sự đồng hành và hỗ trợ của vivo dành cho bóng đá cũng dần dần được mở rộng và ảnh hưởng đến các sự kiện toàn cầu khác.

Bóng đá vẫn tiếp tục là môn thể thao có lượng người hâm mộ đông đảo nhất trên toàn cầu với bề dày lịch sử và tinh thần đồng đội cùng nhau theo đuổi mục tiêu chung lớn nhất. Thông qua sức mạnh gắn kết của thể thao, bóng đá có thể phá vỡ những rào cản và xây dựng những mối liên kết bền chặt giữa cá nhân và cộng đồng. vivo tự hào không chỉ là cầu nối giữa người dùng với các trận cầu sôi động, mà còn kết nối hàng triệu trái tim người dùng với nhau thông qua bộ môn thể thao vua.