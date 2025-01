VNPT sẵn sàng cho Đại hội XIII Hội Nông dân Việt Nam

Theo đó, Đại hội đại biểu toàn quốc Trung ương hội Nông dân Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028 diễn ra từ ngày 25 đến ngày 27/12 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội.

Tại đây, Tập đoàn VNPT trang bị đường truyền số liệu, truyền dẫn tín hiệu truyền hình trực tiếp, đường truy cập Internet 500Mbps, lắp đặt thiết bị phát sóng wifi chuyên dụng cùng đội ngũ kỹ thuật hỗ trợ cài đặt kết nối 1.500 thiết bị máy tính bảng cho đại biểu, đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt trong suốt các ngày diễn ra Đại hội.

Cùng với đó, VNPT cung cấp các giải pháp số phục vụ hoạt động của Đại hội gồm: Điểm danh đại biểu bằng mã QR Code và giải pháp nhận điện khuôn mặt VnFace. Hệ thống sử dụng các công nghệ Deep Learning trên dữ liệu lớn và AI đạt độ chính xác cao, chống giả mạo và gian lận, tránh các hành vi sử dụng ảnh hay video mạo danh; cùng với hàng loạt công nghệ hiện đại khác như Similarity Search, nhận dạng lời nói tự động, Text to Speech, Edge Computing cho phép tính toán, xử lý dữ liệu giúp tăng tốc độ, mã hóa an ninh SHA đảm bảo an toàn dữ liệu; đồng thời giúp giảm thiểu tối đa chi phí trong khâu tổ chức. Ngoài ra, VNPT còn tài trợ 2000 sổ tay cho đại biểu tham dự đại hội.

Cũng tại sự kiện này, TƯ Hội Nông dân Việt Nam tổ chức ra mắt App Nông dân Việt Nam do VNPT xây dựng và vận hành. Giải pháp này được trưng bày tại triển lãm của Đại hội cùng với hàng loạt ứng dụng công nghệ số trong lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn… và các sản phẩm, dịch vụ, giải pháp công nghệ do VNPT nghiên cứu và phát triển.

App Nông dân Việt Nam giúp tối ưu công tác quản lý hội viên trên toàn quốc một cách hiệu quả, không chỉ hỗ trợ TƯ Hội nhanh chóng tuyên truyền chính sách và phong trào, truyền thông các chương trình đào tạo cho hội viên, tích cực ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất và đời sống, mà còn là nơi để Hội viên chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm, tiếp nhận thông tin, kiến thức qua các văn bản, tài liệu chính thống. Ứng dụng mang lại sự thuận tiện vượt trội, giúp hội viên nắm bắt thông tin nhanh và chủ động tham gia các hoạt động của Hội, cập nhật những thông tin mùa vụ cũng như công nghệ tiên tiến trong sản xuất nông nghiệp; đồng thời là kênh quảng bá và tiêu thụ nông sản hiệu quả, nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm của nông dân. Ngoài ra, ứng dụng còn tích hợp nhiều tính năng, tiện ích đa dạng như: khám phá, mua sắm, cộng đồng,… đồng thời giúp Hội viên gặp gỡ, kết nối, chia sẻ những trải nghiệm và gia tăng thu nhập.

Bên cạnh đó, app Nông dân Việt Nam còn thúc đẩy cán bộ và Hội viên nông dân chủ động, tích cực ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất và đời sống; thúc đẩy xây dựng nông thôn mới mà trong đó người nông dân chính là trung tâm của chuyển đổi số, đặc biệt trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 đang lan tỏa mạnh mẽ tới mọi lĩnh vực kinh tế - xã hội và lĩnh vực nông nghiệp nói riêng.