Bộ TT&TT lùi thời hạn tắt sóng 2G đến 15/10/2024 do ảnh hưởng của bão

Ảnh minh họa.

Theo Thông tư số 10, việc tạm ngưng tắt sóng 2G nhằm đảm bảo nhu cầu thông tin trong thời gian cần thiết, cho phép doanh nghiệp và người dân kịp thời khắc phục thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra. Cơn bão này được đánh giá là một cơn bão lịch sử, gây thiệt hại nặng nề cho các nhà mạng và ảnh hưởng đến thông tin liên lạc của khách hàng.

Trước đó, Thông tư số 03/2024/TT-BTTTT và 04/2024/TT-BTTTT đã quy định từ ngày 16/9/2024, các hệ thống thông tin di động theo tiêu chuẩn GSM trên băng tần 1710-1785 MHz, 1805-1880 MHz, 880-915 MHz và 925-960 MHz sẽ ngừng cung cấp dịch vụ cho các thiết bị đầu cuối chỉ hỗ trợ tiêu chuẩn 2G Only. Ngoại lệ được áp dụng cho các thiết bị sử dụng mạng 2G Only cho mục đích truyền nhận dữ liệu giữa các thiết bị (M2M) hoặc tại các khu vực đặc biệt như Trường Sa, Hoàng Sa, và nhà giàn DK.

Chiều cùng ngày, tại buổi họp báo thường kỳ tháng 9/2024, ông Nguyễn Phong Nhã, Phó Cục trưởng Cục Viễn thông, đã giải thích lý do tại sao phải lùi thời hạn tắt sóng 2G.

Theo đó, do ảnh hưởng của thiên tai và bão lũ, nhiều doanh nghiệp viễn thông kiến nghị với Bộ TT&TT lùi thời hạn tắt sóng 2G thêm một tháng để không làm gián đoạn liên lạc, đặc biệt trong bối cảnh vẫn còn khoảng 1,8 triệu thuê bao 2G Only chưa chuyển đổi tính đến ngày 15/9/2024.

Quyết định ngưng thời hạn tắt sóng 2G không làm thay đổi mục tiêu chiến lược của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc dừng cung cấp dịch vụ 2G, mà chỉ nhằm xử lý tình huống khẩn cấp trước mắt, đảm bảo thông tin liên lạc cho người dân giữa lúc thiên tai diễn biến phức tạp.

Ngoài ra, việc tạm hoãn này cũng sẽ giúp hỗ trợ quá trình chuyển đổi công nghệ, giúp giảm thiểu khó khăn trong việc tắt sóng 2G và đẩy nhanh tiến độ triển khai các công nghệ di động tiên tiến hơn tại Việt Nam.

Thông tư số 10/2024/TT-BTTTT sẽ có hiệu lực từ ngày 16/9/2024. Thời gian tạm ngưng hiệu lực kéo dài đến hết ngày 15/10/2024.

Thông tin thêm cho bạn:

Ông Nguyễn Phong Nhã, Phó Cục trưởng Cục Viễn thông, cho biết các nhà mạng di động đang nỗ lực chuyển đổi thuê bao 2G Only. Tính đến ngày 8/9/2024, số thuê bao 2G Only còn khoảng 3,4 triệu, giảm hơn 5,3 triệu thuê bao so với tháng 7/2024. Đây được xem là một kết quả đáng ghi nhận, thể hiện sự chỉ đạo quyết liệt của Bộ TT&TT và sự nghiêm túc của các doanh nghiệp di động.