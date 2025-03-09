Một Công ty Nhật Bản mua 51% cổ phần của TMC Việt Nam

Việt Nam là một trong những thị trường có tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh chóng trong khu vực ASEAN, đặc biệt trong lĩnh vực y tế và dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Nhu cầu về các dịch vụ hỗ trợ y tế, bao gồm giặt ủi bệnh viện, ngày càng gia tăng nhằm nâng cao tiêu chuẩn vệ sinh và chất lượng điều trị.

Mới đây, Công ty cổ phần Elan (trụ sở tại TP Matsumoto, tỉnh Nagano, Nhật Bản) đã thực hiện thương vụ đầu tư M&A tại Việt Nam với sự hỗ trợ của công ty ONE-VALUE.

Elan - Công ty top đầu trong lĩnh vực y tế Nhật Bản mở rộng hoạt động tại Việt Nam

Cụ thể, Elan đã hoàn tất giao dịch sở hữu 51% cổ phần của Công ty Cổ phần Thương mại và dịch vụ TMC Việt Nam (TMC). Theo đó, ONE-VALUE tin tưởng rằng việc Elan hợp tác cùng TMC không chỉ giúp Elan mở rộng hoạt động tại Việt Nam, mà còn là cơ hội cho TMC tiếp cận công nghệ mới và quy trình quản lý từ Nhật Bản, đồng thời phát triển thêm các sản phẩm và dịch vụ có giá trị gia tăng cao. Từ đó, thương vụ được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao tiêu chuẩn và hiệu quả vận hành trong ngành dịch vụ giặt ủi bệnh viện tại Việt Nam, đáp ứng nhu cầu phát triển của thị trường.

ONE-VALUE cam kết tiếp tục hỗ trợ kết nối các doanh nghiệp Nhật Bản và Việt Nam trong các thương vụ M&A tại Việt Nam, giúp họ tận dụng cơ hội đầu tư và mở rộng kinh doanh bền vững tại thị trường này.

Với vai trò là Tư vấn Tài chính (FA), công ty đã đồng hành cùng Elan trong suốt quá trình thực hiện thương vụ với các hoạt động chính như, nghiên cứu thị trường và xác định doanh nghiệp mục tiêu: Đánh giá cơ hội thị trường, phân tích tiềm năng và lựa chọn TMC là đối tác chiến lược phù hợp.

Cùng với đó, xây dựng mô hình giao dịch và hỗ trợ đàm phán: Đề xuất phương án hợp tác tối ưu, hỗ trợ Elan trong quá trình thương thảo hợp đồng. Cuối cung, hỗ trợ thực hiện thủ tục pháp lý và hoàn tất giao dịch: Đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật Việt Nam và hỗ trợ quá trình chuyển nhượng cổ phần thành công.