Một Công ty Nhật Bản mua 51% cổ phần của TMC Việt Nam

Một Công ty Nhật Bản mua 51% cổ phần của TMC Việt NamGiao dịch số
| Vietravel đã tổ chức lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với tỉnh Fukushima - Nhật Bản
Ngày 12/9, nhân sự kiện ngài Uchibori Masao - Thống đốc tỉnh Fukushima có chuyến thăm và làm việc, Tập đoàn Vietravel đã tổ chức ...
| Tuần sách truyện tranh Ehon Nhật Bản tại Hà Nội
Từ 12-27/10, tại Tòa nhà Văn hóa và Quan hệ Công chúng thuộc Đại sứ quán Nhật Bản (Hà Nội) diễn ra “Tuần sách kết ...
| UNIQLO ra mắt BST LifeWear Xuân/Hè 2025 với chủ đề Khoảnh Khắc Rực Rỡ
Với chủ đề “Sunny Moments - Khoảnh Khắc Rực Rỡ”, BST LifeWear Xuân/Hè 2025 của UNIQLO vừa chính thức được giới thiệu tại thị trường ...
Việt Nam là một trong những thị trường có tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh chóng trong khu vực ASEAN, đặc biệt trong lĩnh vực y tế và dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Nhu cầu về các dịch vụ hỗ trợ y tế, bao gồm giặt ủi bệnh viện, ngày càng gia tăng nhằm nâng cao tiêu chuẩn vệ sinh và chất lượng điều trị.
Mới đây, Công ty cổ phần Elan (trụ sở tại TP Matsumoto, tỉnh Nagano, Nhật Bản) đã thực hiện thương vụ đầu tư M&A tại Việt Nam với sự hỗ trợ của công ty ONE-VALUE.
|Elan - Công ty top đầu trong lĩnh vực y tế Nhật Bản mở rộng hoạt động tại Việt Nam
Cụ thể, Elan đã hoàn tất giao dịch sở hữu 51% cổ phần của Công ty Cổ phần Thương mại và dịch vụ TMC Việt Nam (TMC). Theo đó, ONE-VALUE tin tưởng rằng việc Elan hợp tác cùng TMC không chỉ giúp Elan mở rộng hoạt động tại Việt Nam, mà còn là cơ hội cho TMC tiếp cận công nghệ mới và quy trình quản lý từ Nhật Bản, đồng thời phát triển thêm các sản phẩm và dịch vụ có giá trị gia tăng cao. Từ đó, thương vụ được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao tiêu chuẩn và hiệu quả vận hành trong ngành dịch vụ giặt ủi bệnh viện tại Việt Nam, đáp ứng nhu cầu phát triển của thị trường.
ONE-VALUE cam kết tiếp tục hỗ trợ kết nối các doanh nghiệp Nhật Bản và Việt Nam trong các thương vụ M&A tại Việt Nam, giúp họ tận dụng cơ hội đầu tư và mở rộng kinh doanh bền vững tại thị trường này.
Với vai trò là Tư vấn Tài chính (FA), công ty đã đồng hành cùng Elan trong suốt quá trình thực hiện thương vụ với các hoạt động chính như, nghiên cứu thị trường và xác định doanh nghiệp mục tiêu: Đánh giá cơ hội thị trường, phân tích tiềm năng và lựa chọn TMC là đối tác chiến lược phù hợp.
Cùng với đó, xây dựng mô hình giao dịch và hỗ trợ đàm phán: Đề xuất phương án hợp tác tối ưu, hỗ trợ Elan trong quá trình thương thảo hợp đồng. Cuối cung, hỗ trợ thực hiện thủ tục pháp lý và hoàn tất giao dịch: Đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật Việt Nam và hỗ trợ quá trình chuyển nhượng cổ phần thành công.
|
Elan
Elan là công ty Nhật Bản chuyên cung cấp dịch vụ hỗ trợ y tế, bao gồm cho thuê các sản phẩm tiêu dùng như quần áo, khăn tắm và các vật dụng sinh hoạt khác tại các bệnh viện và cơ sở chăm sóc sức khỏe.
Dịch vụ nổi bật của Elan là gói "CS Set", được cung cấp tại các bệnh viện lớn và cơ sở y tế trên toàn Nhật Bản. Với hơn 50 năm hoạt động, Elan hiện là công ty dẫn đầu trong lĩnh vực này tại Nhật Bản và đang mở rộng hoạt động ra quốc tế, trong đó có Việt Nam.
TMC
TMC, với trụ sở tại Hà Nội, chuyên cung cấp dịch vụ giặt là, tiệt trùng cho các bệnh viện lớn tại miền Bắc Việt Nam. Công ty nổi bật với năng lực cung cấp dịch vụ giặt ủi theo tiêu chuẩn cao, đảm bảo vệ sinh và chất lượng cho các cơ sở y tế.
Với hơn 10 năm kinh nghiệm, TMC đã xây dựng được mạng lưới khách hàng rộng lớn, bao gồm các bệnh viện và cơ sở y tế hàng đầu tại khu vực.
ONE-VALUE
ONE-VALUE là đơn vị tư vấn chiến lược kinh doanh, xúc tiến thương mại, đầu tư và M&A giữa doanh nghiệp Việt Nam và Nhật Bản.
Với gần 10 năm hoạt động, ONE-VALUE đã triển khai thành công hơn 700 dự án cho các doanh nghiệp lớn nhỏ tại Việt Nam và Nhật Bản trong các ngành nghề như cưới hỏi, lau dọn tòa nhà, kho bãi, kho lạnh, bệnh viện, năng lượng tái tạo, ect.