Tham dự chương trình có Thiếu tướng Ngô Hoài Thu, Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác chính trị, Bộ Công an; Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Tuyến, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, Bộ Công an; anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam; cùng đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị Trung ương Đoàn, Trung ương Hội LHTN Việt Nam.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Tuyến phát biểu tại chương trình.

Chương trình “Thắp sáng ước mơ hoàn lương” năm 2025 là một hoạt động có ý nghĩa nhằm hỗ trợ các phạm nhân, trại viên trong độ tuổi thanh niên tái hòa nhập cộng đồng giai đoạn 2021-2025 giữa Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam và Bộ Công an.

Hoạt động này đặt mục tiêu góp phần xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, giúp phạm nhân, trại viên độ tuổi thanh niên xóa bỏ mặc cảm, yên tâm cải tạo, có thêm niềm tin, nghị lực, ý chí vươn lên, tích cực học tập, lao động cải tạo, sớm về với cộng đồng và trở thành người có ích cho xã hội.

Theo kế hoạch phối hợp giai đoạn 2021-2025, các bên sẽ tập trung triển khai một số nội dung chính: tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp cũng như thanh niên đối với công tác giáo dục cải tạo phạm nhân, trại viên độ tuổi thanh niên, giúp đỡ họ tái hòa nhập cộng đồng.

Đồng chí Nguyễn Minh Triết, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam trao mô hình sinh kế cho phạm nhân Trại giam Quyết Tiến.

Bên cạnh đó, Hội các cấp sẽ phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức tư vấn, trợ giúp pháp lý, tâm lý, giáo dục công dân, kỹ năng sống, giá trị sống và chăm sóc sức khỏe cho phạm nhân, trại viên độ tuổi thanh niên và trẻ em dưới 36 tháng tuổi là con phạm nhân đang ở cùng mẹ trong các trại giam; hướng nghiệp, dạy nghề, tạo việc làm; giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao...

Phát biểu tại chương trình, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Tuyến, Phó Cục trưởng Cục C10 khẳng định, chương trình “Thắp sáng ước mơ hoàn lương” đã mang đến nhiều kiến thức về pháp luật, văn hóa, xã hội và đặc biệt đã đem lại niềm tin trong cuộc sống cho hàng nghìn phạm nhân trong độ tuổi thanh niên, trang bị cho họ những kiến thức về đời sống, pháp luật để phấn đấu lao động cải tạo, được hưởng các chính sách khoan hồng của Nhà nước, sớm trở về với gia đình và xã hội.

Các y, bác sĩ trẻ tình nguyện khám bệnh, phát thuốc miễn phí tặng các phạm nhân Trại giam Quyết Tiến.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Tuyến mong muốn Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Cục C10 góp phần nâng cao hiệu quả công tác giáo dục cải tạo phạm nhân; đề nghị Hội Liên hiệp Thanh niên các cấp triển khai thêm nhiều hoạt động thiết thực để kết nối, giới thiệu việc làm, sinh kế cho phạm nhân khi trở về hòa nhập cộng đồng.

Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao 50 suất quà tặng các phạm nhân hoàn cảnh khó khăn, rèn luyện, cải tạo tốt; trao quà tặng con phạm nhân dưới 36 tháng tuổi theo mẹ vào trại; khám chữa bệnh cho 200 phạm nhân; tổ chức hoạt động giao lưu giữa các nghệ sĩ, người có ảnh hưởng, thành viên Câu lạc bộ Nghệ sĩ trẻ Việt Nam với các phạm nhân. Chương trình có sự đồng hành, tài trợ của Trung tâm Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp Việt Nam, công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận, hội Doanh nhân trẻ Việt Nam.

Chương trình “Thắp sáng ước mơ hoàn lương” năm 2025 được tổ chức với nhiều hoạt động ý nghĩa.

Được biết, sau 5 năm triển khai, chương trình đã trao gần 1.200 suất quà với tổng giá trị 600 triệu đồng tặng các phạm nhân; tổ chức 94 lớp dạy nghề cho hơn 3.200 phạm nhân; khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí tặng hơn 2.200 lượt phạm nhân; hỗ trợ tư vấn tâm lý, pháp lý, tìm kiếm việc làm cho hơn 13.000 phạm nhân sau khi chấp hành án.

Cùng với đó, tổ chức Đoàn Thanh niên, Hội LHTN Việt Nam các cấp còn đẩy mạnh công tác hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân, thanh niên trong quá trình cải tạo. Nhiều trường hợp đã được trang bị kiến thức nghề, vay vốn, hướng dẫn phát triển sản xuất, từ đó ổn định cuộc sống, nêu cao tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, chủ động phòng ngừa, tích cực đấu tranh, bài trừ tệ nạn xã hội./.