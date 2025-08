Công ty TNHH Thương mại Đông Nam bị xử phạt 40.000.000 đồng

Phát hành sách khi chưa có sự chấp thuận của nhà xuất bản, Công ty TNHH Thương mại Đông Nam bị xử phạt 40 triệu đồng.

Cục Xuất bản, In và Phát hành ban hành Quyết định số 03/QĐ-XPHC ngày 14/01/2025 xử phạt vi phạm hành chính Công ty TNHH Thương mại Đông Nam.

Cụ thể như sau:

Xử phạt vi phạm hành chính Công ty TNHH Thương mại Đông Nam do đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính:

- Phát hành (bán) cuốn sách “Hướng dẫn kỹ thuật cho khu dự trữ sinh quyển” trước khi có quyết định phát hành của Giám đốc Nhà Xuất bản Lao động.

- Phát hành (bán) cuốn sách “Sổ tay hướng dẫn thủ tục hành chính lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam- Handbook on Administrative procedures in the field of investment in VietNam” trước khi có quyết định phát hành của Giám đốc Nhà Xuất bản Lao động.

- Phát hành (bán) cuốn sách “Tài liệu tập huấn nâng cao năng lực dạy học môn tiếng Việt lớp 1 cho giáo viên tiểu học Trường phổ thông dân tộc bán trú và Trường phổ thông có học sinh bán trú vùng dân tộc thiểu số” trước khi có quyết định phát hành của Giám đốc Công ty TNHH MTV Nhà Xuất bản Hà Nội.

- Không thông báo với cơ quan quản lý nhà nước về xuất bản khi thay đổi địa điểm kinh doanh.

Tổng số tiền phạt: 40.000.000 đồng (Bốn mươi triệu đồng).

Thành lập năm 2000, Công ty TNHH thương mại Đông Nam (Hà Nội) được đánh giá là doanh nghiệp uy tín và có quy mô đứng đầu ngành vật tư, in ấn, doanh thu của Thương mại Đông Nam đạt hàng trăm tỷ đồng mỗi năm.

Kết quả hoạt động kinh doanh 3 năm gần đây nhất của Công ty TNHH thương mại Đông Nam, trụ sở đóng tại số 31, ngõ 39, phố Hào Nam, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội cho thấy, doanh nghiệp có doanh thu thuần mỗi năm đạt hàng trăm tỷ đồng.

Cụ thể năm 2021, Công ty TNHH thương mại Đông Nam đạt doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt hơn 665,5 tỷ đồng; năm 2022 đạt doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ hơn 490,9 tỷ đồng; năm 2023 đạt doanh thu hơn 412,4 tỷ đồng.

Nhờ đạt doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ cao đã mang về lợi nhuận thu nhập sau thế cho Công ty TNHH thương mại Đông Nam mỗi năm lần lượt là hơn 557,9 tỷ đồng vào năm 2021; năm 2022 đạt lợi nhuận sau thuế hơn 489,9 tỷ đồng; năm 2023 đạt lợi nhuận sau thuế hơn 424,5 tỷ đồng…

ới lĩnh vực hoạt động chính là in ấn, những năm gần đây Công ty TNHH thương mại Đông Nam được đánh giá là doanh nghiệp tốp đầu trong lĩnh vực in ấn và cung cấp vật tư ngành in cho các đơn vị trên bàn khắp cả nước tỉnh thành.

Theo dữ liệu liệu trên hệ thống đấu thầu quốc gia cho thấy, từ giữa năm 2016 lại nay, Công ty TNHH thương mại Đông Nam đã từng tham gia đấu thầu 5324 gói thầu và đã trúng 876 gói thầu (trượt 3897 gói, 312 chưa có kết quả, 239 gói đã bị huỷ) với tổng giá trị trúng thầu đạt hơn 925,2 tỷ đồng... Địa bàn chính là Hà Nội (tham gia 1310 gói thầu, trúng 291 gói thầu, đạt hơn 91,2 tỷ đồng); TP. Hồ Chí Minh (tham gia 470 gói thầu, trúng 58 gói thầu, đạt hơn 850,5 tỷ đồng)…

Hệ sinh thái của Đông Nam…

Công ty TNHH thương mại Đông Nam (Thương mại Đông Nam) có địa chỉ đăng ký đóng tại số 31, ngõ 39, phố Hào Nam, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội. Doanh nghiệp thành lập ngày 22/12/2000, do bà Nguyễn Thị Dung, sinh năm 1975, hộ khẩu thường trú tại phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội làm người đại diện pháp luật kiêm giữ vai trò Giám đốc Công ty.

Thương mại Đông Nam đăng ký hoạt động đa nghành nghề, trong đó lấy in ấn (trừ các loại hình Nhà nước cấm) là ngành nghề đăng ký hoạt động chính.

Cũng theo tìm hiểu được biết, khi mới thành lập doanh nghiệp có vốn điều lệ đăng ký ở mức 50 tỷ đồng do 2 cổ đông góp vốn thành lập là bà Nguyễn Thị Dung góp 35 tỷ đồng (tương đương 70% cổ phần) và Nguyễn Thị Phương Lan, trú tại TP. Quảng Ninh, tỉnh Quảng Ninh góp vốn 15 tỷ đồng (tương đương 30% cổ phần).

Vào tháng 8/2017, Thương mại Đông Nam tăng vốn điều lệ hoạt động từ 50 tỷ đồng lên 100 tỷ đồng.

Đến đầu tháng 6/2019, Thương mại Đông Nam có thông báo ông Lê Văn Tuấn, thường trú tại Hải Dương góp vốn cổ đông 2 tỷ đồng vào công ty. Cụ thể, tại thời điểm này, Thương mại Đông Nam do ông Lê Văn Tuấn nắm giữ 2% cổ phần, bà Nguyễn Thị Dung giữ 68% cổ phần và bà Nguyễn Thị Phương Lan giữ 30% cổ phần.

Đầu năm 2020, Thương mại Đông Nam tiếp tục thay đổi cổ đông góp vốn tại công ty khi 30% cổ phần của bà Nguyễn Thị Phương Lan được thay thế bằng bà Nguyễn Thị Thanh Thảo, trú tại phường Cầu Diễm, Hà Nội nắm giữ.

Tháng 8/2021, bà Nguyễn Thị Thanh Thảo rút khỏi danh sách cổ đông góp vốn tại Công ty Thương mại Đông Nam. Từ cuối tháng 8/2021 đến nay, Thương mại Đông Nam có vốn điều lệ hoạt động ở mức 100 tỷ đồng do 2 cổ đông góp vốn là Nguyễn Thị Dung (nắm 98% cổ phần), ông Lê Văn Tuấn nắm giữ 2% cổ phần.

Hiện nay, bà Nguyễn Thị Dung ngoài giữ vai trò là người đại diện pháp luật kiêm Giám đốc Công ty TNHH thương mại Đông Nam thì bà Dung còn làm người đại diện pháp luật cho một loạt chi nhánh công ty có địa chỉ đóng tại nhiều tỉnh thành khác nhau như: Chi nhánh Công ty TNHH thương mại Đông Nam tại Đà Nẵng; Chi nhánh Công ty TNHH thương mại Đông Nam tại Hải Phòng; Chi nhánh Công ty TNHH thương mại Đông Nam tại Quảng Ninh; Chi nhánh Công ty TNHH thương mại Đông Nam tại Đà Nẵng Bình Định; Chi nhánh Công ty TNHH thương mại Đông Nam tại Nghệ An; Chi nhánh Công ty TNHH thương mại Đông Nam tại Long An; Chi nhánh Công ty TNHH thương mại Đông Nam tại Đak Lắc…

Với bề dày phát triển, hình thành hàng loạt chi nhánh hoạt động chính trong lĩnh vực chính in ấn tại khắp các địa phương đã đem lại kết quả kinh doanh cho Công ty TNHH thương mại Đông Nam các kết quả kinh doanh khả quan.

Đầu năm 2024 này, Thương mại Đông Nam có số tài sản ở mức hơn 222,4 tỷ đồng (tài sản ngắn hạn 166 tỷ đồng; tài sản dài hạn hơn 56,3 tỷ đồng). Vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp cũng đạt ở mức hơn 102 tỷ đồng. Năm gần đây nhất (2023), Công ty TNHH thương mại Đông Nam đạt lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ hơn 23,3 tỷ đồng.