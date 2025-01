Di Động Việt mở bán sớm và trả máy cho gần 1.000 khách đặt cọc iPhone 15 series

Theo đó, đúng 0h00 ngày 29/9, Di Động Việt chính thức mở bán sớm iPhone 15 series tại 8 cửa hàng trên toàn quốc. Tất cả khách hàng đã đặt trước hay mua máy ngay trong đêm đều được hưởng những ưu đãi đặc biệt như:

Giảm thêm đến 4 triệu đồng khi Trade-in thu cũ đổi mới,

Giảm ngay 2 triệu đồng qua hình thức trả góp,

Ưu đãi sốc khi mua phụ kiện kèm máy…

Cùng nhiều phần quà tặng hấp dẫn khác.

Đồng thời trên nền tảng TikTok Shop, Di Động Việt cũng tiến hành livestream bán iPhone 15 series từ 0h - 2h sáng 29/9, tại kênh: didongvietshop, nhằm giúp khách hàng mua sắm dễ dàng hơn. Buổi livestream đã thu hút hàng ngàn khách hàng tham gia ngay khi vừa bắt đầu, với voucher lên đến 4 triệu đồng khi mua iPhone 15 series.

Ngoài ra, Di Động Việt còn là một trong những đơn vị mở bán iPhone 15 series sớm nhất tại Việt Nam, thu hút sự quan tâm và tham gia từ đông đảo khách hàng và các nghệ sĩ, người nổi tiếng, như nhạc sĩ Huy Tuấn, ca sĩ Trung Quân, nhạc sĩ Dương Khắc Linh, ca sĩ Đăng Khôi, diễn viên Quỳnh Nga, hoa hậu Ngọc Hân…

Khác với mọi năm, Di Động Việt quyết định giới hạn số lượng đặt cọc để đảm bảo đủ máy giao cho khách hàng. Do đó, ngay trong đêm, hệ thống đã trao gần 1.000 máy cho khách hàng đặt cọc, mua trực tiếp và tiếp tục mở bán từ 6 giờ sáng cùng ngày trên toàn hệ thống.

Với những khách hàng chưa kịp đặt cọc có thể liên hệ trực tiếp với Di Động Việt để có cơ hội sở hữu iPhone 15 series sớm nhất từ đầu tháng 10 trên các nền tảng như, trực tiếp tại cửa hàng, website, fanpage… và trên TikTok Shop của Di Động Việt.

“Ngay sau đợt đầu tiên mở bán, Di Động Việt sẽ có thêm những đợt hàng mới để phục vụ khách hàng trên đa nền tảng. Chúng tôi sẽ cố gắng giao máy đến tay tất cả các khách hàng trong thời gian sớm nhất”. Đại diện truyền thông Di Động Việt cho biết thêm:“Hiện tại Di Động Việt vẫn đang có hàng đầy đủ để phục vụ khách hàng trên toàn quốc. Đặc biệt, bộ đôi iPhone 15 phiên bản thường, chúng tôi cam kết giá bán “Rẻ hơn các loại rẻ” và có hàng ngay, đủ màu.”

Để có thể đáp ứng nhu cầu khách hàng mong muốn sở hữu iPhone sớm, Di Động Việt đã làm việc với các đối tác như Digiworld để có thêm hàng hóa phục vụ cho khách hàng sớm nhất.

Tương tự như năm ngoái, năm nay tình trạng hiếm hàng đối với một số phiên bản cao cấp như iPhone 15 Pro Max tiếp tục diễn ra do tỷ lệ đăng ký cao đến hơn 84%. Tỉ lệ đặt mua iPhone 15 Pro chiếm khoảng 10%, iPhone 15 chiếm gần 4%, còn lại là iPhone 15 Plus. Tỉ lệ màu sắc cũng có sự chênh lệch đáng kể, Ví dụ với bộ đôi iPhone 15 và 15 Plus, màu hồng đang là phiên bản được lựa chọn nhiều nhất, chiếm khoảng 40%. Trong khi đó, màu Titan tự nhiên là phiên bản được chọn nhiều nhất ở bộ đôi iPhone 15 Pro và iPhone 15 Pro Max với khoảng 65%.

“Sức hút của iPhone 15 series vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, mà ngày càng thu hút nhiều khách hàng quan tâm, đặc biệt trong mùa mua sắm cuối năm nay. Chúng tôi dự báo sức tiêu thụ và số bán năm nay sẽ tiếp tục tạo nên những con số kỷ lục tại Di Động Việt nói riêng và thị trường công nghệ Việt Nam nói chung”. Đại diện Di Động Việt chia sẻ.

Để biết thêm thông tin chi tiết về tình trạng hàng hoá, giá bán và các ưu đãi của iPhone 15 series tại Di Động Việt, khách hàng truy cập tại đây.