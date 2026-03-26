Thỏa thuận hợp tác này bao gồm cả việc hiển thị tên gọi UNIQLO Field tại sân vận động Dodgers. Đồng thời thỏa thuận này cũng sẽ giúp UNIQLO hiện diện tại nhiều vị trí trong sân, bao gồm khu vực phía trên tầm mắt của người đánh bóng (batter) ở sân trung tâm, mặt tiền bên dưới khu vực báo chí và dọc hai bên đường biên.

DODGERS VÀ UNIQLO tuyên bố hợp tác chiến lược

“Chúng tôi rất tự hào khi thiết lập mối quan hệ hợp tác với UNIQLO và đưa dấu ấn của thương hiệu vào sân nhà của đội bóng. UNIQLO là thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực của họ, cũng giống như cách Dodgers khẳng định vị thế trong môn thể thao của mình. Cả hai tổ chức đều cùng chung khát vọng trở thành những tên tuổi dẫn đầu toàn cầu và kiến tạo các tiêu chuẩn trong ngành công nghiệp và cộng đồng mà chúng tôi đang phục vụ”, ông Stan Kasten, Chủ tịch kiêm CEO của Los Angeles Dodgers cho biết.

Chia sẻ về sự kiện này, ông Tadashi Yanai, Nhà sáng lập thương hiệu UNIQLO kiêm Chủ tịch Tập đoàn Fast Retailing cho biết: “Chúng tôi vô cùng vinh dự khi được đồng hành cùng Los Angeles Dodgers - đội bóng đẳng cấp hàng đầu và không ngừng đổi mới để dẫn đầu thời đại. Với UNIQLO, đây là mối quan hệ hợp tác trong mơ, kết nối mọi người trên khắp thế giới. Tương tự như Dodgers, UNIQLO hướng đến vị trí số 1 toàn cầu. Chúng tôi mong đợi sẽ cùng Dodgers mang đến những giá trị mới cho người hâm mộ, khách hàng tại Los Angeles, Mỹ trên hành trình đưa UNIQLO trở thành thương hiệu được yêu mến và tin cậy nhất toàn cầu.”

Không chỉ dừng lại ở vai trò tài trợ thể thao, hợp tác giữa hai bên còn bao gồm:

Một sự kiện sẽ được tổ chức trong sân UNIQLO Field vào đầu mùa giải sắp tới. Đây sẽ là sự kiện quy mô lớn, giới thiệu UNIQLO đến hàng nghìn người hâm mộ Dodgers kèm quà tặng là các sản phẩm LifeWear của UNIQLO.

UNIQLO dự kiến triển khai các khu vực trưng bày riêng tại một số cửa hàng ở bang California, Los Angeles, nhằm giới thiệu và lan tỏa mối quan hệ hợp tác này.

Cùng với đó là các hoạt động đóng góp cho cộng đồng sẽ là trọng tâm xuyên suốt của mối quan hệ hợp tác. Hiện tại, UNIQLO và Dodgers đang ấp ủ nhiều sáng kiến vì cộng đồng, nhằm mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và các khu vực tại Los Angeles, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Các thông tin chi tiết tiếp theo sẽ được công bố vào tháng 5 tới.