GrabConnect nhận được nhiều giải thưởng đáng chú ý

Những nỗ lực này của GrabConnect đã được ghi nhận với hai giải thưởng uy tín YouTube Works Awards 2023 and APAC Effie Awards 2023.

Đáng chú ý chỉ trong thời gian rất ngắn, từ tháng 5/2023 đến tháng 9/2023, dự án đã kết nối và góp phần hỗ trợ tiêu thụ gần 700 tấn trái cây các loại trên GrabMart. Đây là thành quả đến từ sự kiên trì của đội ngũ Grab cùng các đối tác trong việc giản lược hóa các khâu trung gian để tiếp cận với nhiều hợp tác xã nông nghiệp và nhiều nhà vườn địa phương hơn. Nhờ vậy, sản phẩm cung cấp trên nền tảng đa dạng hơn và công tác vận hành ngày càng tối ưu để đảm bảo chất lượng nông sản còn tươi mới khi đến tay người dùng cuối. Xoài, sầu riêng, bơ, vải, măng cụt là những loại trái cây nhận được sự ủng hộ nhiều nhất của người tiêu dùng trong suốt thời gian triển khai dự án.

Đóng góp không nhỏ vào thành công của dự án năm nay là chiến dịch tiếp thị - truyền thông sáng tạo được GrabMart triển khai xuyên suốt từ tháng 5/2023. Chiến dịch mang đến những thông điệp tích cực tôn vinh nông sản Việt, trân trọng công sức của người nông dân. Chiến dịch cũng cho thấy sự năng động của họ trong việc tiếp cận số hóa, điển hình là tận dụng các công cụ chuyển đổi số và cơ hội kết nối với người dùng trên nền tảng Grab. Nhờ vậy, chiến dịch đã tác động sâu sắc đến cộng đồng và nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của người tiêu dùng, thể hiện qua sản lượng tiêu thụ.

Sự thành công của chiến dịch không chỉ được cộng đồng và người tiêu dùng ghi nhận, mà mới đây dự án với sứ mạng số hóa chuỗi cung ứng từ nông trại đến nhà của người dùng đã nhận được các giải thưởng quốc tế uy tín trong lĩnh vực truyền thông - tiếp thị.

Tại lễ trao giải YouTube Works Awards 2023, giải thưởng đặc biệt của YouTube dành cho những chiến dịch có video quảng cáo nổi bật nhất Việt Nam trên nền tảng này, đã vinh danh GrabConnect ở hai hạng mục The Changemaker (Top 1) và Best of Vietnam (Top 2).

GrabConnect cũng nhận được “cú đúp” giải thưởng tại APAC Effie Award 2023 - giải thưởng vinh danh những chiến dịch truyền thông - tiếp thị nổi bật và đem lại những kết quả thiết thực trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.

Dự án cũng đạt giải Bạc (Silver) tại hạng mục Positive Change Social Good: Brands - Services (hạng mục dành cho các thương hiệu và dịch vụ tạo ra thay đổi tích cực trong xã hội) và giải Đồng (Bronze) cho hạng mục Corporate Reputation (hạng mục về doanh nghiệp uy tín).

Chia sẻ niềm vinh dự này, bà Nguyễn Thanh Anh - Giám Đốc Tiếp Thị, Grab Việt Nam, cho biết: “Chúng tôi nhận thấy một trong những giải pháp để nông nghiệp Việt Nam phát triển bền vững là hỗ trợ người nông dân có sự kết nối hiệu quả nhất với người dùng cuối. Bên cạnh đó, chúng ta cũng cần tạo thêm niềm tin cho người tiêu dùng về giá trị và chất lượng của nông sản Việt.

Dự án GrabConnect đang đưa ra những giải pháp bền vững để giải quyết cả hai bài toán đó, bằng việc tận dụng sức mạnh công nghệ của nền tảng Grab và năng lực triển khai các hoạt động truyền thông - tiếp thị đa kênh của siêu ứng dụng Grab. Sự đồng hành của các hợp tác xã và bà con nông dân, sự ủng hộ của người dùng và cộng đồng dành cho GrabConnect trong năm thứ ba triển khai sẽ là động lực để chúng tôi tạo thêm nhiều chiến dịch có ý nghĩa thúc đẩy sự phát triển ngành nông nghiệp Việt Nam.”