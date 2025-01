Bên cạnh đó, BAEMIN còn phối hợp với các đối tác để triển khai những chương trình cộng đồng ý nghĩa, nhằm mang đến một không khí Tết ấm cúng và sum vầy cho các bên liên quan. Ví dụ như chương trình tri ân top 100 người dùng tiêu biểu của năm 2022. Theo đó trong tháng 12 năm 2022, BAEMIN đã phát triển tính năng “Nhìn lại thành tựu ăn uống 2022” để kết nối với người dùng trong ứng dụng.

Thông qua tính năng này, người dùng có thể biết được số tiền họ đã “đầu tư” cho việc đặt đồ ăn trên ứng dụng BAEMIN là bao nhiêu, món ăn họ đặt nhiều lần nhất và đâu là quán yêu thích của họ trong năm 2022. Với kết quả ghi nhận tích cực đến từ những khách hàng trung thành, BAEMIN đã triển khai chiến dịch tri ân cho top 100 khách hàng có tổng giá trị đặt hàng cao nhất năm vừa qua. Các khách hàng này được đối tác tài xế BAEMIN giao tận tay những phần quà may mắn, ý nghĩa, do chính BAEMIN sản xuất thay cho lời cảm ơn và cầu chúc may mắn trong năm 2023.

Ứng dụng BAEMIN còn dành tặng hàng trăm phần bánh cookie may mắn (fortune cookies) cho khách hàng, được giao kèm các đơn hàng ngẫu nhiên đặt thành công trong khoảng thời gian từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 1 năm 2023. Mỗi chiếc bánh ẩn chứa một lời cầu may khác nhau được thiết kế riêng bởi Mèo Mập, nhằm mang lại cho người dùng sự vui tươi và phấn khởi khi Tết Nguyên đán đang cận kề.

Vốn biết đến với hình tượng chú Mèo Mập màu cam ngộ nghĩnh, đáng yêu, BAEMIN đã ra mắt chiến dịch “Mèo Mập Cầu May” với mong muốn lan tỏa những lời cầu chúc may mắn tới tất cả các khách hàng ở mọi điểm chạm truyền thông, từ những điều bình dị nhất. Trên mạng xã hội, người dùng có thể dễ dàng bắt gặp những câu chúc dí dỏm và gần gũi như “Cầu cho ai thấy Mèo Mập, năm 2023 ăn hoài mà chẳng quá cân” hay “Cầu cho ai thấy Mèo Mập, năm 2023 chốt đơn hàng không cần nhìn giá”. Song hành cùng những lời cầu may đó, BAEMIN còn tung thêm nhiều mã ưu đãi vô cùng hấp dẫn trong ứng dụng cùng những hoạt động tương tác độc nhất nhằm đem đến những trải nghiệm thú vị cho người dùng trong những bữa tất niên cuối năm.

Bên cạnh những lời cầu may nhanh chóng được lan tỏa trên mạng xã hội, ứng dụng BAEMIN còn chính thức giới thiệu tượng Mèo Mập Cầu May ở đường hoa Phú Mỹ Hưng, (Quận 7, TP.HCM) từ ngày 17 đến ngày 25 tháng 1 năm 2023. Tại đây, khách tham quan có thể chụp hình với Mèo Mập để cầu may mắn, đồng thời ghi lại những nguyện ước của mình trong năm mới sắp đến trên mảnh giấy “Cầu cho ai thấy Mèo Mập, năm 2023 điều ước nào viết trên giấy này cũng thành hiện thực”. Và chỉ trong vòng 4 ngày trưng bày, Mèo Mập Cầu May đã thu hút hơn ngàn người ghé thăm, chụp ảnh và hàng trăm lượt đăng tải, chia sẻ trên mạng xã hội. BAEMIN hy vọng hoạt động này sẽ mang đến góc nhìn đầy tích cực cho người dùng của mình để mọi người có thể bắt đầu năm 2023 với những điều may mắn nhất.

Để chung tay đón Tết cùng các đối tác và nhân viên, ứng dụng BAEMIN còn gửi lời tri ân sâu sắc tới những đối tác nhà hàng, đối tác tài xế và những thành viên của gia đình BAEMIN thông qua những chương trình tặng quà ý nghĩa, thiết thực. Đối với các đối tác tài xế, sau một năm miệt mài chuyển giao những món ăn nóng hổi đến tay người dùng, dịp cuối năm là thời điểm để họ có thời gian ngồi lại bên nhau và tâm sự về những câu chuyện trong hành trình giao niềm vui đến mỗi khách hàng. BAEMIN đồng thời tổ chức các bữa tiệc liên hoan dành cho đối tác ở những thành phố ứng dụng đang hoạt động với mong muốn tạo ra sự gắn kết bền chặt trong cộng đồng.

BAEMIN còn sản xuất hộp quà sáng tạo “Mở quà là thấy Tết” với gam hồng rạng rỡ phù hợp với chủ đề năm mới tươi vui. Những hộp quà đặc biệt này được gửi tới những đối tác nhà hàng đã đồng hành cùng BAEMIN trong suốt thời gian vừa qua với những câu chúc ý nghĩa, dí dỏm. Phần quà dành cho nhân viên BAEMIN còn kèm theo lời chúc được viết tay từ chính Tổng Giám đốc với những lời cảm ơn và bày tỏ hy vọng có thể được cùng nhau đồng hành và gắn bó trong năm 2023.