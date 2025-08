Microchip ra mắt bộ điều khiển màn hình cảm ứng mới cho ô tô

Hôm nay, Microchip Technology công bố hai bộ điều khiển màn hình cảm ứng mới ATMXT3072M1 và ATMXT2496M1, nhằm giải quyết các thách thức trong việc tích hợp cảm biến điện dung cho màn hình ô tô thế hệ mới.

Dòng sản phẩm maXTouch® M1 Generation mới của Microchip

Với xu hướng số hóa không gian nội thất, các nhà sản xuất ô tô đang trang bị ngày càng nhiều màn hình lớn sử dụng công nghệ OLED và microLED. Tuy nhiên, việc tích hợp cảm biến cảm ứng điện dung vào các màn hình này gặp nhiều khó khăn do hệ thống xếp chồng mỏng hơn và số lượng điện cực cảm ứng tăng.

Bộ điều khiển mới của Microchip có thể hỗ trợ tới 112 kênh cảm ứng có thể cấu hình, hoặc 162 kênh ở chế độ siêu rộng. Điều này cho phép tích hợp với màn hình cảm ứng kích thước lên đến 20 inch ở định dạng 16:9 và 34 inch ở định dạng 7:1.

"Kích thước và kiểu dáng của màn hình trong buồng lái ô tô có thể tác động đáng kể đến cảm nhận của người mua về độ tinh vi của công nghệ trên xe", ông Patrick Johnson, Phó chủ tịch cấp cao phụ trách bộ phận giao diện người máy của Microchip chia sẻ.

Sản phẩm mới sử dụng thuật toán nhận biết cảm ứng Smart Mutual độc quyền, giúp tăng tỷ lệ tín hiệu trên tạp âm thêm hơn 15 dB so với thế hệ trước. Điều này đảm bảo độ chính xác và độ tin cậy cao khi nhận diện cảm ứng trên màn hình OLED và microLED.

"Bộ điều khiển màn hình cảm ứng ATMXT3072M1 và ATMXT2496M1 của chúng tôi giải quyết những thách thức này bằng các thuật toán cảm biến sáng tạo, với hiệu suất cảm ứng nhanh và tin cậy. Điều đó cho phép các nhà sản xuất ô tô thiết kế giao diện tiên tiến, trực quan tuyệt đẹp và thân thiện với người dùng, qua đó góp phần nâng cao cả trải nghiệm lái xe và sự an toàn của xe.", ông Patrick Johnson nhấn mạnh thêm.

Theo Microchip, bộ điều khiển ATMXT3072M1 và ATMXT2496M1 được thiết kế để tuân thủ các tiêu chuẩn ASIL-A và B và được phát triển theo Hệ thống quản lý an toàn chức năng ISO26262 của Microchip, đã được TÜV Rheinland chứng nhận. Có sẵn Chế độ FMEDA (Chế độ phát hiện Lỗi, Hiệu ứng và Phân tích chẩn đoán) cùng các hướng dẫn an toàn để giúp giúp khách hàng xin chứng nhận cho chức năng cảm ứng hệ thống của họ một cách hiệu quả hơn với chi phí thấp hơn. Firmware của bộ điều khiển cảm ứng có thể được nâng cấp thông qua hệ thống máy tính chính trên ô tô và có thể được xác minh bằng cách sử dụng tính năng xác thực firmware tích hợp, thực hiện chức năng hàm băm mật mã sử dụng thuật toán SHA-512. Chức năng an ninh mạng này cho phép cập nhật qua giao diện vô tuyến (OTA) tin cậy và tuân thủ tiêu chuẩn ISO 21434:2021.

Để hạn chế sự sao nhãng khi lái xe (eyes-off-road time) và khuyến khích lái xe an toàn hơn, các bài kiểm tra Euro NCAP vào năm 2026 khuyến khích các nhà sản xuất sử dụng các nút điều khiển vật lý riêng cho các chức năng cơ bản.

Đặc biệt, công nghệ Knob-on-Display™ cho phép tích hợp các nút vật lý trên màn hình cảm ứng, góp phần giảm thiểu thời gian người lái rời mắt khỏi đường và đáp ứng các yêu cầu kiểm tra Euro NCAP 2026 về an toàn khi lái xe.

Bảng mạch in (PCB) phát triển EV01S50A toàn diện được thiết kế cho dòng sản phẩm bộ điều khiển màn hình cảm ứng ATMXT3072M1 cho phép khách hàng dễ dàng đánh giá và kiểm tra các thiết bị trong ứng dụng của họ. Bộ kit dùng thử EV13B92A bao gồm cảm biến cảm ứng ITO 15.6 inch.