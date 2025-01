Phân tích dữ liệu cho các công ty công nghệ ở Việt Nam: Đâu là giải pháp?

Trên thế giới, ứng dụng phân tích dữ liệu đang là một xu hướng được đầu tư mạnh mẽ. Khảo sát từ MicroStrategy vào năm 2020 cho thấy rằng, 65% công ty toàn cầu tăng cường đầu tư vào phân tích dữ liệu. Khảo sát từ McKinsey cho thấy, các công ty ứng dụng phân tích dữ liệu khách hàng sẽ có có nhiều thành công hơn trong việc gia tăng hiệu suất về doanh thu, doanh số và lợi nhuận. Cũng theo bài viết vào năm 2022 của McKinsey, cho tới năm 2025 hầu hết mọi khía cạnh công việc sẽ đều cần phải được tối ưu hóa bởi dữ liệu, điều đó giúp công ty có thể đạt được chất lượng công việc ở mức độ cao nhất.

Đây là những con số biết nói cho thấy tiềm năng của phân tích dữ liệu và vai trò của nó với doanh nghiệp.

Tại Việt Nam, theo TechSci Research, thị trường phân tích dữ liệu dự kiến ​​sẽ có tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) và ổn định vào giai đoạn 2023-2027. Mức lương trung bình của một nhà phân tích dữ liệu tại Việt Nam là khoảng 470 triệu/năm. Đây là mức thu nhập cao hơn mặt bằng chung của nhiều ngành nghề khác, do đó, Havard Business Review gọi đây là ngành nghề “quyến rũ” nhất thế kỉ 21.

Với đặc điểm là một thị trường công nghệ đang phát triển mạnh mẽ như Việt Nam thì nghề phân tích dữ liệu được đánh giá là có vai trò vô cùng thiết yếu trong việc phân tích, đánh giá và phát triển sản phẩm công nghệ. Phân tích dữ liệu có thể giúp nhà phát triển phát hiện được các lỗi trong sản phẩm của mình, đánh giá hành vi khách hàng, dự đoán các xu hướng và giúp nhà phát triển đưa ra được những lựa chọn đúng đắn dựa trên nguồn dữ liệu thực chứng.

Tuy nhiên báo cáo từ Research and Market cho thấy phân tích dữ liệu vẫn là sân chơi chủ yếu cho các ông lớn công nghệ như SAP SE, IBM Corporation, Microsoft Corporation, Amazon Web Services, Inc., Tableau Software LLC, Oracle Corporation, Alteryx, Accenture Plc, NTT Data Corporation,....Và sự hiện diện của các công ty công nghệ trong ứng dụng phân tích dữ liệu, đặc biệt là các công ty khởi nghiệp vốn chiếm một phần không hề nhỏ trong hệ sinh thái công nghệ Việt Nam, hiện vẫn còn rất hạn chế. Nguyên do chủ yếu tới từ hai lý do chính: Nguồn lực tài chính và Nhân sự.

Nguồn lực tài chính là một rào cản lớn cho các công ty tầm trung đổ xuống bởi các công ty này thường không quá xông xênh về ngân sách. Ngân sách cho Phân tích dữ liệu cũng không hề nhỏ, doanh nghiệp không chỉ phải đầu tư về mặt nhân sự mà còn phải đầu tư về cả công cụ, hệ thống cũng như chi phí quản lý, vận hành. Octolis là nền tảng dữ liệu nguồn dùng cho toàn cầu nhằm giúp các công ty quy mô nhỏ có thể sử dụng từ 2 đến 6% ngân sách của mình cho phân tích dữ liệu. Tuy nhiên ngân sách vẫn giao động từ 10.000 – 100.000 USD/ năm, và đây là con số không nhỏ ngay cả với các công ty tầm trung, đặc biệt là các start-up công nghệ, vì nguồn ngân sách hạn hẹp, không cố định và phụ thuộc vào các nhà đầu tư.

Cũng theo Research and Market, Việt Nam không chỉ thiếu nguồn nhân lực về phân tích dữ liệu chất lượng cao, mà còn đòi hỏi nhân sự có kĩ năng, tư duy và hiểu biết rất cao. Bên cạnh đó, đào tạo chuyên sâu về Phân tích dữ liệu ở Việt Nam cũng chưa thực sự phổ biến và chỉ tiêu thường không quá 100 cử nhân.

Hiện tại, Việt Nam chỉ có một số cơ sở đào tạo chuyên ngành “Khoa học dữ liệu” chuyên sâu như Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Khoa học & Công nghệ, Đại học Kinh tế tài chính Tp. Hồ Chí Minh,… Do đó, nhân sự Phân tích dữ liệu ngày càng khan hiếm và chi phí nhân sự rất cao. Đây chính là rào cản chính thứ hai cho các công ty công nghệ muốn tham gia cuộc chơi dữ liệu.

Vậy đâu là giải pháp?

AppMetrica là nền tảng phân tích dữ liệu di động được phát triển bởi Yandex, có thể đưa ra nhiều bài toán khác nhau. Theo đó, AppMetrica cung cấp các giải pháp phân tích dữ liệu ứng dụng cho các nhà phát triển trên nền tảng di động, nổi bật với các tính năng như thu thập, phân tích, hình dung hóa dữ liệu, trích xuất dữ liệu, thử nghiệm A/B, phân tích doanh thu và doanh số, phân tích khách hàng, báo lỗi và thông báo đẩy.

AppMetrica là một nền tảng no-code, do đó, người dùng không cần kiến thức lập trình vẫn có thể tiếp cận và sử dụng một cách dễ dàng. AppMetrica đã được tin dùng bởi rất nhiều các công ty công nghệ và game lớn trên thế giới và được sử dụng cho hơn 60.000 ứng dụng trên toàn cầu.

Theo bà Polina Inzhevatova - đại diện phát triển thị trường của AppMetrica chia sẻ thì với nhiều ưu điểm như: Giao diện người dùng (UI) được sắp xếp một cách khoa học, các dữ liệu đều được hình dung hóa dưới dạng biểu đồ trực quan. AppMetrica cũng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để đưa ra các “lời khuyên” dựa trên phân tích về dữ liệu, từ đó đưa ra định hướng cho khách hàng, cho phép khách hàng có thể hiểu rõ dữ liệu và đưa ra đánh giá tốt hơn thay vì ngụp lặn trong một biển dữ liệu thô (raw data) mơ hồ. Khách hàng sử dụng AppMetrica có thể trích xuất dữ liệu một cách nhanh chóng, phục vụ cho quá trình trao đổi thông tin được diễn ra một cách tốt hơn và tiết kiệm thời gian hơn.

Bên cạnh đó, với tôn chỉ ưu tiên an ninh dữ liệu người dùng, AppMetrica được bảo chứng bởi nhiều chứng nhận bảo mật dữ liệu như GDPR, ISO, COPPA, CCPA. AppMetrica cũng cung cấp cho khách hàng rất đa dạng các lựa chọn về giá cả, khách hàng cũng có thể dùng thử AppMetrica trước khi đưa ra quyết định mua sản phẩm của mình. Ngoài ra, AppMetrica cũng đang xây dựng nhiều tính năng mới dự kiến sẽ ra mắt trong thời gian tới như tính năng “Phân tích Dự đoán” (Predictive Analysis), dự kiến sẽ giúp khách hàng dự đoán các xu hướng sắp tới trên thị trường.

Một giải pháp trọn gói cho các nhu cầu phân tích dữ liệu với mức giá phù hợp, các công ty công nghệ hoàn toàn có thể cân nhắc lựa chọn những nền tảng phân tích dữ liệu như AppMetrica.