Ra mắt dự án ‘Cùng nhau vì ngày mai - Trao quyền cho mọi người’

Samsung Electronics - Đối tác điện thoại thông minh của Olympic và Paralympic toàn cầu, đã tổ chức một sự kiện với IOC vào ngày 31/7 tại Paris (Pháp) để ra mắt và quảng bá một cộng đồng kỹ thuật số mới dành cho mọi người, bao gồm cả người hâm mộ Thế vận hội Olympic và Paralympic, có tên gọi là "Cùng nhau vì ngày mai - Trao quyền cho mọi người".

Sự kiện được tổ chức tại SPOT24, một không gian triển lãm đa năng tại Paris dành riêng cho Thế vận hội Paris 2024, và có sự tham dự của ông Thomas Bach - Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC), bà Anne-Sophie Voumard - Giám đốc Điều hành Dịch vụ Truyền hình và Tiếp thị của IOC, ông Andrew Parsons - Chủ tịch Ủy ban Paralympic (IPC), bà YH Lee - Chủ tịch kiêm Giám đốc Marketing Toàn cầu, Samsung Điện tử, ông Sung Il Kyung, Tổng giám đốc thị trường Châu Âu, Samsung Điện tử và ông Luc Abalo - cựu vận động viên bóng ném người Pháp từng giành huy chương vàng, nghệ sĩ thị giác tài ba và đồng thời là người tham gia chương trình Nghệ sĩ Olympic do Bảo tàng Olympic Paris 2024 tổ chức.

Ông Thomas Bach – Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) phát biểu tại sự kiện.

Cựu cầu thủ bóng chuyền của Đội tuyển Hàn Quốc - Yeon Koung Kim, vận động viên trượt ván của Đội tuyển Anh - Andy Macdonald, vận động viên khuyết tật người Úc - Madison de Rozario, và nhà sáng tạo nội dung người Anh kiêm Giáo viên khoa học tạo cảm hứng - Matt Green, sẽ tham gia dự án này với tư cách là đại sứ toàn cầu và tích cực chia sẻ nội dung cho cộng đồng “Together for Tomorrow, Enabling People” (Cùng nhau vì ngày mai - Trao quyền cho mọi người) thông qua phương tiện truyền thông xã hội.

Dự “Cùng nhau vì ngày mai - Trao quyền cho mọi người” được Samsung và Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) phát triển nhằm giúp người hâm mộ Olympic và Paralympic trên toàn thế giới trải nghiệm và tích cực tham gia vào Phong trào Olympic. Chương trình tập trung chủ yếu vào thế hệ trẻ, với cộng đồng mới được tạo nên từ mục tiêu giúp những người trẻ tuổi tham gia “giải quyết, vận động và sáng tạo theo tinh thần của các giá trị Olympic”.

Dự án giới thiệu 3 sáng kiến mới hướng đến cộng đồng. ‘Solve Challenge’ tích hợp thể thao và Olympic với chương trình Solve for Tomorrow của Samsung, một chương trình trách nhiệm xã hội tập trung vào thanh thiếu niên, trao quyền cho những người trẻ tuổi thiết kế các giải pháp sáng tạo bằng cách sử dụng thể thao và công nghệ để giải quyết các thách thức, phù hợp với các ưu tiên của Olympism365 của Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC). ‘Move Challenge’ khuyến khích người hâm mộ Thế vận hội trên toàn cầu vận động và đi bộ nhiều hơn với điện thoại di động thông minh của Samsung. ‘Create Challenge’ cho phép người tham gia có thể sáng tạo trong một cộng đồng nghệ sĩ kỹ thuật số thông qua thiết bị thông minh và bút thông minh S Pen của Samsung.

Tại sự kiện ra mắt, 10 bạn trẻ xuất sắc đại diện cho các đội thi giành chiến thắng trong các cuộc thi Solve for Tomorrow của Samsung được tổ chức tại nhiều quốc gia đã được công bố là đại sứ cho dự án Cùng nhau vì ngày mai - Trao quyền cho mọi người. Trong suốt Thế vận hội Olympic và Paralympic Paris 2024, các đại sứ sẽ giới thiệu các giải pháp mà họ đã tạo ra để giải quyết các thách thức xã hội và nỗ lực thu hút người hâm mộ Olympic trên toàn thế giới. Họ cũng sẽ hợp tác với chương trình Lãnh đạo trẻ của Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC Young Leader) - cũng như các chương trình đa dạng khác do Ủy ban Olympic Quốc tế thúc đẩy - để giải quyết các vấn đề bao gồm đẩy mạnh phát triển bền vững.

Tại đây, các đại sứ đã chia sẻ những dự án trong khuôn khổ cuộc thi Solve for Tomorrow được thiết kế nhằm giải quyết các vấn đề thực tiễn. Nhiều giải pháp sáng tạo đã được trình bày, từ việc giúp mọi người khắc phục khuyết tật thị giác cho đến những cách thức mới để thúc đẩy an toàn cho người lao động.

“Samsung Solve for Tomorrow trao quyền cho học sinh trung học với lòng dũng cảm để thay đổi thế giới”, Ngan Huu Kim Le – đại diện của đội thi đến từ Mỹ đã phát triển giải pháp làm sạch môi trường dựa trên nghiên cứu về côn trùng cho biết. “Thật vinh dự khi chúng tôi được tham gia và có cơ hội trình bày giải pháp để giúp xây dựng một tương lai tươi sáng hơn cho hành tinh của chúng ta tại Paris 2024 với các vận động viên nổi tiếng trên toàn thế giới”, cô chia sẻ thêm.

“Tôi rất ấn tượng với những cơ hội mà Solve for Tomorrow đã mang lại cho hàng trăm nghìn bạn trẻ để phát triển thành những nhà lãnh đạo tương lai”, Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC), ông Thomas Bach, cho biết. “Họ sẽ là những người đổi mới tương lai, và tôi mong muốn được chứng kiến họ giải quyết nhiều thách thức khác nhau mà thế giới của chúng ta đang phải đối mặt. Chúng tôi rất vui khi được hợp tác với Đối tác toàn cầu Samsung để tiếp tục hỗ trợ những người trẻ tài năng trong các dự án giao thoa giữa thể thao và công nghệ thông qua sáng kiến ‘Together for Tomorrow, Enabling People’ (Cùng nhau vì ngày mai - Trao quyền cho mọi người).”

“Dự án này tạo ra một chương trình mà những người trẻ tuổi có thể trực tiếp tham gia và trải nghiệm các giá trị của Olympic. Đây là kết quả tuyệt vời từ sự hợp tác lâu dài của chúng tôi với Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC)”, bà YH Lee, Chủ tịch kiêm Giám đốc Marketing Toàn cầu, Samsung Điện tử, cho biết. “Chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ những người trẻ tuổi thực hiện những thách thức táo bạo và có ý nghĩa để hướng tới một tương lai tươi sáng hơn.”

10 bạn trẻ chiến thắng cuộc thi Solve for Tomorrow của Samsung đã được chọn làm đại sứ cho dự án này tại sự kiện ra mắt chính thức được tổ chức tại Paris.

Đại diện đến từ Việt Nam, em Nguyễn Hoàng Dũng – đội trưởng của đội thi Mindful Medical Brand, Trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam, Hà Nội – đội thi giành giải Nhất bảng B (THPT) của cuộc thi Solve for Tomorrow năm 2023, đã xuất sắc được lựa chọn là 1 trong 10 đại sứ cho Dự án Cùng nhau vì ngày mai - Trao quyền cho mọi người. Nguyễn Hoàng Dũng cùng các thành viên của đội thi Mindful Medical Brand là tác giả của dự án “MedIQ - Hộp y tế thông minh ứng dụng nền tảng IOT và hệ thống phần mềm quản lý”, đem lại giải pháp chăm sóc sức khỏe chủ động, cho phép đo nhiều chỉ số (thân nhiệt, huyết áp, nhịp tim, SPO2) trên cùng một thiết bị, đảm bảo tốc độ đo và tính chính xác của các chỉ số và tự động lưu trữ kết quả đo theo thời gian thực; từ đó, đưa ra báo cáo tổng quan về các chỉ số sức khỏe theo các nhóm đối tượng.

Việc đại diện Việt Nam từ chương trình Solve for Tomorrow của Samsung được lựa chọn cùng chung vai với đại diện của thanh niên trên toàn thế giới trở thành đại sứ cho Dự án “Together for Tomorrow, Enabling People” chính là sự ghi nhận với tài năng, những giải pháp sáng tạo và ý thức trách nhiệm xã hội của thế hệ trẻ Việt Nam. Đồng thời, đây cũng là minh chứng cho thấy hiệu quả nuôi dưỡng và phát triển nhân tài công nghệ thông qua cuộc thi Solve for Tomorrow của Samsung.

Được tổ chức lần đầu tiên tại Việt Nam vào năm 2019, cuộc thi Solve for Tomorrow đến nay đã trở thành một sân chơi tư duy sáng tạo thường niên cho học sinh 12 - 18 tuổi. Chương trình không chỉ cung cấp một sân chơi sáng tạo cho học sinh áp dụng kiến thức khoa học vào thực tiễn mà còn hỗ trợ họ trong việc tìm ra các giải pháp công nghệ cho các vấn đề xã hội cụ thể, từ đó phát triển kỹ năng và thúc đẩy ý thức trách nhiệm xã hội. Tính đến năm 2023, sau 5 năm tổ chức, chương trình đã thu hút hơn 300.000 học sinh và giáo viên đăng ký, nhận về gần 5.200 bài dự thi.

Nguyễn Hoàng Dũng (ngoài cùng bên trái hàng 2) cùng các đại sứ cho dự án “Together for Tomorrow, Enabling People”.

Nhiều dự án từ cuộc thi đã được đưa vào đời sống. Tiêu biểu như: Giải pháp "Ứng dụng kiến thức khoa học và các đặc điểm của thực vật trong việc tạo ra màu sắc, hương, vị nước giải khát an toàn" của Trường THCS Phước Hiệp, huyện Mỏ Cày Nam (Bến Tre) - giải Nhất Solve for Tomorrow 2019, đã được Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bến Tre chọn đưa vào sách tài liệu giáo dục của tỉnh dành cho học sinh lớp 6 nhằm lan tỏa nội dung về sáng tạo, khởi nghiệp trong cuộc sống; Mô hình Hệ thống quản lý thư viện thông minh của học sinh trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Đà Nẵng) – giải Nhất Solve for Tomorrow 2022, đã được đưa vào áp dụng tại thư viện Trường Hy Vọng (Hope School), Đà Nẵng...

Năm 2024, với mong muốn phổ cập kiến thức STEM, lần đầu tiên, Samsung triển khai Roadshow “Chuyến xe Solve for Tomorrow”, vượt qua hơn 8.000km nhằm tiếp cận trực tiếp các trường học tại ba miền, đồng thời tạo cơ hội cho các em học sinh trải nghiệm công nghệ, thí nghiệm khoa học ngay tại trường học nơi Chuyến xe Solve for Tomorrow dừng chân. Hoạt động này đã tiếp cận trực tiếp và phổ cập kiến thức STEM tới hơn 10.000 em học sinh trên cả nước.

Vòng Sơ khảo cuộc thi Solve for Tomorrow 2024 vừa chính thức khép lại với gần 2.300 bài thi. Đây cũng là số lượng bài thi nhiều nhất mà Solve for Tomorrow nhận được từ năm đầu tiên khởi động. Top 40 dự án xuất sắc nhất đã được lựa chọn bước tiếp vào vòng phát triển sản phẩm. Dự kiến vòng chung kết Solve for Tomorrow 2024 sẽ được diễn ra vào tháng 10/2024.