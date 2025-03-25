Đồng giám đốc điều hành Samsung Han Jong-hee qua đời ở tuổi 63. Han trở thành người đứng đầu nhóm nghiên cứu và phát triển sản phẩm tại bộ phận màn hình hiển thị của Samsung vào năm 2011, thăng tiến qua từng năm và được bổ nhiệm làm CEO vào năm 2022. Hình ảnh Getty.

Theo thông báo chính thức từ Samsung Electronics, ông Han Jong-hee đã qua đời ở tuổi 63. Tại thời điểm này, nguyên nhân cụ thể của cái chết vẫn chưa được xác định rõ, và công ty đang trong quá trình điều tra và xác minh thông tin.

Sự nghiệp ấn tượng

Ông Han Jong-hee được biết đến là một nhà lãnh đạo xuất sắc, từng nắm giữ vị trí quan trọng tại bộ phận thiết bị di động và điện tử tiêu dùng của Samsung. Sự nghiệp của ông tại tập đoàn được đánh dấu bằng những bước tiến ấn tượng:

Năm 2011: Trở thành người đứng đầu nhóm nghiên cứu và phát triển sản phẩm tại bộ phận màn hình hiển thị

Năm 2022: Được bổ nhiệm làm CEO, khẳng định vai trò lãnh đạo quan trọng

Theo truyền thông địa phương, ông Han được coi là nhân vật then chốt trong việc phát triển và tiếp thị mảng kinh doanh truyền hình của Samsung. Sự đóng góp của ông đã góp phần quan trọng vào thành công của tập đoàn trong lĩnh vực điện tử tiêu dùng.

Sự ra đi của ông Han Jong-hee diễn ra trong bối cảnh Samsung vừa trải qua những thay đổi lớn trong ban lãnh đạo. Chỉ mới vào tháng 11 năm ngoái, tập đoàn đã có những điều chỉnh nhân sự quan trọng tại bộ phận chip nhớ và chip đúc, bổ nhiệm ông Jun Young-hyun làm đồng Giám đốc điều hành.

Sự ra đi của ông Han Jong-hee là một mất mát lớn đối với Samsung Electronics. Ông để lại dấu ấn quan trọng trong sự phát triển của tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới này.