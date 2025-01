'Sale lương về' loạt sản phẩm nhà Táo giảm sâu

Theo đó, các sản phẩm Apple, nổi bật là iPhone 13, iPhone 14, iPhone 15, iPad Gen 9, MacBook Air M1… với mức giảm ấn tượng đến hơn 9 triệu đồng.

“Sale lương về” iPhone giá chỉ từ 6,8 triệu đồng

Như vậy từ nay đến hết ngày 07/11, trong chương trình “Sale lương về” của Di Động Việt, người dùng có thể thoải mái săn deal với mức giá siêu hời, chốt đơn mỏi tay mà không lo đau ví. Do đó, đây là cơ hội tốt để người dùng tiết kiệm chi phí khi mua sắm các dòng điện thoại iPhone, iPad, Macbook tại Di Động Việt, như một món quà, phần thưởng sau một tháng làm việc vất vả.

Với mức giá hấp dẫn khi giảm hơn 9 triệu đồng, Di Động Việt kỳ vọng sức bán trong dịp này sẽ tăng trưởng khoảng 30 - 50% so với ngày thường.

iPhone 15 Pro Max 256GB giá chỉ 33,59 triệu đồng

Ví dụ các sản phẩm iPhone đang được người dùng quan tâm như: iPhone 13, iPhone 14 và iPhone 15 series lần lượt giảm giá bán đến 9 triệu đồng so với giá niêm yết. Cụ thể, iPhone 15 128Gb giá chỉ còn từ 21,39 triệu đồng, giảm 3,6 triệu đồng so với giá niêm yết. iPhone 15 Pro 256GB giá chỉ còn từ 30,19 triệu đồng, giảm 2,8 triệu đồng so với giá niêm yết. Tương tự, iPhone 15 Pro Max 256GB có giá chỉ từ 33,59 triệu đồng, giảm 5,4 triệu đồng so với giá niêm yết.

Tương tự, iPhone 14 cũng giảm sâu khi phiên bản 128GB giá chỉ còn từ 18,39 triệu đồng, giảm 6,7 triệu đồng so với giá niêm yết. Phiên bản giảm sâu nhất là iPhone 13 128GB, hiện chỉ còn từ 15,79 triệu đồng, giảm 8,2 triệu đồng so với giá niêm yết.

Trong chương trình này, Di Động Việt còn mang đến ưu đãi độc quyền cho người dùng như Giảm thêm đến 4 triệu đồng khi lựa chọn hình thức Trade-in thu cũ đổi mới; trả góp 0% lãi suất với thời hạn đến 24 tháng… kèm nhiều ưu đãi hấp dẫn khác.

MacBook Air M1 chỉ còn từ 18,69 triệu đồng

Không chỉ có iPhone, các sản phẩm khác của nhà Apple như Macbook và iPad cũng được bán với giá tốt. Điển hình là MacBook Air M1 giá giảm chỉ còn 18,69 triệu đồng, giảm 9,8 triệu đồng so với giá niêm yết. Trong khi đó, iPad Gen 9 cũng về mức giá dưới 7 triệu đồng, còn 6,85 triệu đồng. iPad Pro M2 còn từ 19,29 triệu đồng (giá niêm yết từ 21,99 triệu đồng).