Samsung Electronics đồng hành cùng Garena trong hai mùa giải tiếp theo

Đây là chương trình hợp tác mới giữa Nhà phát triển và phát hành game di động hàng đầu Garena, cùng với Samsung Electronics, thương hiệu điện thoại thông minh toàn cầu. Theo đó, hai bên sẽ tiếp tục đồng hành cùng nhau trong hai mùa giải tiếp theo của Free Fire World Series (FFWS) SEA.

Quan hệ hợp tác mang tầm khu vực này tiếp nối hợp tác gần đây của Samsung với các giải Free Fire tại Indonesia và Brazil, với sự tài trợ thiết bị trong các trận chung kết, cùng với việc ra mắt các gói và trang phục liên kết thương hiệu.

“Chúng tôi cam kết mang đến trải nghiệm chơi game tuyệt vời cho game thủ và rất vui mừng thông báo về sự hợp tác với Garena cho hai mùa giải tiếp theo của Free Fire World Series SEA. Chúng tôi tin rằng mối quan hệ đối tác này sẽ mang đến một trải nghiệm chơi game tuyệt đỉnh và thực hiện cam kết của thương hiệu Galaxy – ‘Cuộc sống mở ra cùng Galaxy’.” Ông Jung Suh, Phó Chủ tịch, Trưởng phòng Thương mại Điện tử Kỹ thuật số, Ngành hàng Trải nghiệm Di động, Samsung Electronics, cho biết.

Theo đó, người chơi sẽ được trải nghiệm chơi game nâng cao trên Samsung Galaxy S24 Ultra. Đây là thiết bị cung cấp trải nghiệm xem đắm chìm trên màn hình 6,8inch cũng như hình ảnh chân thực hơn nhờ công nghệ ray tracing. Người chơi cũng có thể kỳ vọng hiệu suất ổn định với tần số quét màn hình thích ứng 1-120 Hz và hệ thống kiểm soát nhiệt tối ưu giúp cải thiện nhiệt độ bề mặt thiết bị đồng thời tối duy trì tối đa hóa hiệu suất ổn định. Giải đấu FFWS SEA 2024 Fall sẽ bắt đầu vào cuối tuần này, 16 tháng 8, với sự tham gia của 18 đội tuyển Free Fire hàng đầu đến từ Thái Lan, Indonesia, Việt Nam và Malaysia. Sau 6 tuần thi đấu online cho giai đoạn vòng bảng, trước khi kết thúc tại Surabaya, Indonesia, với vòng Chung kết diễn ra từ ngày 11 đến 13 tháng 10.

Đội vô địch không chỉ nhận được phần lớn nhất trong tổng giải thưởng 300.000 USD, mà còn giành được suất tham dự vòng Chung kết Toàn cầu FFWS 2024, cùng với bảy đội xuất sắc khác từ giải đấu khu vực này.

Thành phần tham dự gồm 5 đội:

Việt Nam: P Esports, WAG, Heavy, GOW Esports, HUA Esports

Thái Lan: Buriram United Esports, Team Falcons, Twisted Minds, All Gamers Global, Attack All Around

Indonesia: EVOS Divine, RRQ Kazu, Indostars, Bigetron Delta, ONIC Olympus

Malaysia: EXPAND, TODAK, TEAM VAMOS

Thể thức giải đấu có tại đây.

FFWS SEA 2024 Fall sẽ được phát sóng trực tiếp trên nhiều nền tảng streaming, bao gồm YouTube, Facebook và TikTok. Người hâm mộ cũng có thể theo dõi giải đấu trực tiếp trên ứng dụng Shopee, nơi người xem có thể tận hưởng các ưu đãi độc quyền trên các thiết bị Galaxy được chọn.

Đừng quên theo dõi các kênh Garena Free Fire Esports chính thức để cập nhật những thông tin thú vị.