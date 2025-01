Solve for Tomorrow mùa 5 tiếp tục nuôi dưỡng tài năng công nghệ trẻ

Điểm đáng chú ý của mùa giải năm nay là Samsung đã tăng giá trị giải thưởng lên đến 8 tỷ đồng. Số tiền này không chỉ lớn về mặt giá trị mà còn cho thấy Solve for Tomorrow là một trong những nỗ lực to lớn của Samsung trên hành trình hiện thực hóa tầm nhìn “Cùng nhau vì ngày mai” của thương hiệu.

Là một trong những chương trình thường niên thuộc chuỗi hoạt động thúc đẩy giáo dục STEM, nuôi dưỡng nhân tài công nghệ Việt, Solve for Tomorrow sau 4 mùa giải thành công đã ươm mầm hàng nghìn ý tưởng. Với tính sáng tạo và khả thi cao, nhiều dự án trong số này đã được triển khai thành giải pháp thực tiễn, mang lại nhiều giá trị hữu ích cho đời sống, cũng như góp phần giải quyết những vấn đề hiện hữu trong xã hội.

Ở mùa thi thứ 5 này, đánh dấu 15 năm Samsung chính thức đầu tư lớn tại Việt Nam, Solve for Tomorrow nhân đôi quy mô triển khai so với năm 2022, với 140.000 học sinh và giáo viên đăng ký cùng 2.000 bài dự thi gửi về trên cả nước.

Theo đó, các trường có đội thi đạt giải Nhất cũng sẽ được Samsung tài trợ một phòng học chức năng - STEM Lab trị giá hơn 1 tỷ đồng. Đây là một sự đổi mới rất đáng giá của mùa giải năm nay nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng dạy và học STEM tại Việt Nam.

Cùng với đó, Solve for tomorrow cũng sẽ tạo ra một không gian để các em thanh thiếu niên - những người đang ấp ủ những giấc mơ về một tương lai tươi sáng hơn, giúp các em đề xuất ra những ý tưởng và rèn luyện năng lực giải quyết vấn đề. Ông Kim Yong Sup - Phó Tổng giám đốc Đối ngoại Tổ hợp Samsung Việt Nam cho biết.

Ông Kim Yong Sup - Phó Tổng giám đốc Đối ngoại Tổ hợp Samsung Việt Nam phát biểu tại sự kiện

Cũng tại sự kiện, ông Kim Yong Sup cho biết: “Giải pháp cho những vấn đề nan giải mà con người chúng ta đang phải đối mặt như Phát triển bền vững, Xã hội an toàn, Tôn trọng sự đa dạng,... có thể nằm trong chính suy nghĩ, tư duy sáng tạo của thế hệ thanh thiếu niên.Thông qua cuộc thi Solve for Tomorrow, Samsung đang tích cực hỗ trợ để những suy nghĩ sáng tạo của thế hệ thanh thiếu niên Việt Nam có thể phát triển thành “Năng lực giải quyết vấn đề sáng tạo”.”

Reviewer công nghệ trẻ Tuấn Ngọc Đây góp mặt trong mùa giải thứ 5.

Đồng hành cùng mùa giải thứ 5 còn có sự góp mặt của reviewer công nghệ trẻ Tuấn Ngọc Đây. Tham gia khuấy động chương trình và giao lưu cùng các bạn trẻ, Tuấn Ngọc chia sẻ: “Solve for Tomorrow là một sân chơi công nghệ đặc biệt cho giới trẻ cần được nhân rộng. Bởi đây không chỉ là nơi đón nhận và nuôi dưỡng đam mê công nghệ của các bạn trẻ, mà còn là nơi các tài năng trẻ thỏa sức thể hiện tinh thần sáng tạo không giới hạn, dám thử thách bản thân và nỗ lực vượt qua thách thức để theo đuổi giấc mơ của chính mình, tạo tiền đề một thế hệ vững vàng, sẵn sàng làm chủ đất nước trong tương lai”.

Ngay từ hôm nay, bạn trẻ yêu công nghệ đã có thể gửi ý tưởng của mình về địa chỉ https://solvefortomorrow.vn/ để trở thành những thí sinh của hành trình “khẳng định sức trẻ, kiến tạo tương lai”.