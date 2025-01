Tái định nghĩa tương lai của AI di động, Samsung ra mắt phiên bản One UI 7 Beta

Với One UI 7 beta cùng sự hỗ trợ của các tính năng AI mạnh mẽ, người dùng có thể có được những trải nghiệm vô cùng mới mẻ và thú vị. Từ việc thao tác đơn giản, thể hiện tầm nhìn về các hệ sinh thái AI có tiềm năng phát triển trong tương lai, One UI 7 còn đánh dấu bước tiến vượt bậc khi tích hợp các trợ lý AI tiên tiến và chức năng đa phương vào mọi khía cạnh trên giao diện người dùng, kiến tạo nền tảng AI nơi mọi trải nghiệm đều trở nên tự nhiên và trực quan hơn.

Đặc biệt, bản cập nhật này cũng mang đến cho người dùng trải nghiệm di động tối ưu nhờ khả năng cá nhân hóa sâu sắc hơn bao giờ hết.

AI nâng cao mang đến những trải nghiệm người dùng trực quan hơn: theo đó One UI 7 mang đến những nâng cấp mạnh mẽ cho các tính năng Galaxy AI, bao gồm các công cụ hỗ trợ soạn thảo nâng cao. Tích hợp vào hệ điều hành AI, những công cụ này sẽ giúp người dùng bứt phá hiệu suất khi làm việc với văn bản mà không cần chuyển đổi qua lại giữa các ứng dụng. Dựa trên các công cụ hỗ trợ soạn thảo mà người dùng Galaxy sẵn có, các tính năng này mang đến nhiều tùy chọn bổ sung như tóm tắt nội dung, kiểm tra chính tả và ngữ pháp, cũng như tự động định dạng ghi chú thành danh sách bằng AI.

Tính năng cuộc gọi cũng được nâng cấp với khả năng bứt phá rào cản giao tiếp và kết nối của One UI 7, thông qua việc hỗ trợ cung cấp các bản ghi cuộc gọi bằng hơn 20 ngôn ngữ khác nhau, nội dung cuộc gọi sẽ tự động được ghi lại khi kích hoạt tính năng ghi âm cuộc gọi, loại bỏ thao tác ghi chép thủ công cho những người dùng đa nhiệm. Chỉ đơn giản bằng cách truy cập ứng dụng Cài đặt và chọn Ứng dụng Gọi.

Thiết kế mới đột phá tăng cường tính cá nhân hóa và quyền kiểm soát: theo đó các tính năng AI mạnh mẽ trên One UI 7 sẽ giúp hệ thống thông báo được cải tiến, giúp đơn giản hóa giao tiếp với khả năng truy cập dễ dàng ngay từ màn hình khóa. Trong đó, đáng chú ý là Now Bar sẽ hiển thị các hoạt động liên quan đến nhiều tính năng khác nhau như Phiên dịch viên, Âm nhạc, Ghi Âm, Đồng hồ bấm giờ, và hơn thế nữa. Nhờ khả năng truy cập tức thì vào các thông báo quan trọng, Now Bar giảm thiểu đáng kể nhu cầu mở khóa thiết bị liên tục, giúp người dùng tương tác hiệu quả hơn với các thông tin quan trọng. Now Bar dự kiến sẽ xuất hiện trên các thiết bị Galaxy S series sắp ra mắt, đánh dấu bước tiến đột phá trong trải nghiệm màn hình khóa, đồng thời hứa hẹn tích hợp thêm nhiều tính năng thông minh hơn trong tương lai.

Đồng thời, những nâng cấp này đều được xây dựng trên nền tảng thiết kế đơn giản, ấn tượng và linh hoạt. Các nguyên lý thiết kế này cùng nhau đã tạo nên trải nghiệm liền mạch và trực quan cho người dùng Galaxy. Với những lựa chọn thiết kế đậm tính biểu tượng và táo bạo, One UI 7 mang đến trải nghiệm thị giác tối giản và thân thiện, nhằm tạo nên cầu nối giữa công nghệ và cá nhân người dùng, đồng thời nâng tầm trải nghiệm di động với các tính năng AI tiên tiến.

Cụ thể, với màn hình chính được tinh giản, các widget One UI sở hữu thiết kế mới, cũng như nhiều tùy chọn cá nhân hóa hơn cho ứng dụng, màn hình khóa kết hợp cùng nhiều yếu tố khác để trao quyền kiểm soát chi tiết cho người dùng, giúp việc tùy chỉnh trở nên mượt mà, trực quan và dễ dàng hơn bao giờ hết.

Bên cạnh đó, thiết kế camera UX mới cũng mang đến trải nghiệm trực quan hơn với các cài đặt nâng cao. Các nút chức năng, điều khiển và chế độ camera đã được sắp xếp lại để người dùng có thể tìm kiếm các tính năng mong muốn một cách dễ dàng hơn. Đồng thời, trải nghiệm quay chụp cũng trở nên thuận tiện và trực quan hơn với các bản xem trước rõ nét.

Ví dụ, ở chế độ Pro và video Pro, các cài đặt thủ công đã được đơn giản hóa, giúp người dùng dễ dàng tập trung vào việc chụp ảnh hoặc quay video. Chế độ video Pro cũng bổ sung công cụ zoom mới, giúp người dùng điều chỉnh tốc độ zoom mượt mà khi quay video.

Phiên bản chính thức của One UI 7 sẽ được ra mắt cùng với các thiết bị Galaxy S series mới từ quý I năm 2025. Với cam kết mở rộng chính sách nâng cấp hệ điều hành của Samsung, bản cập nhật này sẽ dần được triển khai trên các thiết bị Galaxy khác.

Hiện One UI 7 beta được triển khai đầu tiên trên các thiết bị Galaxy S24 series tại Đức, Ấn Độ, Hàn Quốc, Ba Lan, Vương quốc Anh và Hoa Kỳ, và đã được mở đăng ký thử nghiệm tại Samsung Members.