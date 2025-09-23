Chuyển động số
Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn

Tổng Bí thư Tô Lâm: Lấy Nhân dân làm trung tâm, chủ thể, mục tiêu và động lực của đổi mới

Ngọc Hà

Ngọc Hà

14:55 | 23/09/2025
Theo dõi tạp chí Điện tử và Ứng dụng trên
Đó là khẳng định của Tổng Bí thư Tô Lâm trong bài phát biểu tại Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra sáng 23/9 tại Hà Nội. Tạp chí Điện tử và Ứng dụng trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư.
Tổng Bí thư Tô Lâm: Chuyển đổi số là cầu nối sống còn giữa tỉnh và xã trong mô hình mới Tổng Bí thư Tô Lâm: Chuyển đổi số là cầu nối sống còn giữa tỉnh và xã trong mô hình mới
Tổng Bí thư: Tổng Bí thư: 'Đằng sau chuyển mình của kinh tế là những đêm trắng họp bàn, cuộc đối thoại bền bỉ'
Đại hội đầu tiên của Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương có 350 đại biểu tham dự Đại hội đầu tiên của Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương có 350 đại biểu tham dự
Tổng Bí thư Tô Lâm: Lấy Nhân dân làm trung tâm, chủ thể, mục tiêu và động lực của đổi mới

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự Đại hội. Ảnh: Nhandan

- Thưa Đoàn Chủ tịch Đại hội,

- Thưa các đồng chí đại biểu đại hội,

- Thưa các Đại biểu, khách quí.

Hôm nay, tôi rất vui mừng dự Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ nhất sau khi chúng ta tái cấu trúc tổ chức, thành lập Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương. Đây là sự kiện chính trị đặc biệt: đại hội đầu tiên của một mô hình mới, đại diện cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong bối cảnh cả hệ thống chính trị đang chuyển mạnh theo tinh thần Nghị quyết 18, sắp xếp tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Lời đầu tiên, tôi trân trọng gửi tới các đồng chí đại biểu, các vị khách quý và toàn thể Đại hội lời chào thân ái, lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Chúc 346 đại biểu chính thức đến từ 25 tổ chức đảng trực thuộc, những đảng viên ưu tú được bầu chọn, tiêu biểu cho trí tuệ, niềm tin, sự thống nhất ý chí, hành động, quyết tâm, khát vọng vươn lên và sức mạnh đoàn kết, đại diện cho hơn 5.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ về dự Đại hội hoàn thành tốt nhiệm vụ và trách nhiệm của Đảng viên trong Đại hội. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Tổng Bí thư Tô Lâm: Lấy Nhân dân làm trung tâm, chủ thể, mục tiêu và động lực của đổi mới
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: PA

Thưa các đồng chí,

Mặt trận là Nhân dân. Mặt trận là nơi quy tụ rộng rãi nhất của quần chúng-người lao động, nông dân, phụ nữ, phụ lão, thanh niên, thiếu niên, nhi đồng, cựu chiến binh; đồng bào các dân tộc, các tôn giáo; trí thức, doanh nhân, văn nghệ sĩ; người Việt Nam ở nước ngoài. Sức mạnh của Mặt trận chính là sức mạnh của lòng dân. Truyền thống của Mặt trận là đoàn kết. Đoàn kết để dựng nước, giữ nước, phát triển đất nước; đoàn kết để ổn định xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân, thực hiện những mục tiêu lớn của dân tộc.

Chúng ta bước vào nhiệm kỳ 2025-2030 với yêu cầu mới: đồng bộ tái cấu trúc tổ chức gắn với đổi mới phương thức hoạt động; cấu trúc lại không gian phát triển kinh tế xã hội bằng việc “sắp xếp lại giang sơn” qua việc phân chia địa lý cấp tỉnh, cấp xã với mô hình chính quyền địa phương 3 cấp; chuyển từ “đúng hướng” sang “đúng và đủ kết quả”, đo đếm được, kiểm chứng được, thành quả có được không chỉ là cảm nhận mà phải đi vào đời sống vật chất và tinh thần, hoạt động xã hội của từng phố phường, thôn xóm, làng bản, vào từng gia đình, vào mỗi cá nhân.

Phía trước, Chúng ta mang trên vai hai mục tiêu 100 năm của dân tộc, trong đó tinh thần của Dự thảo Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Dự thảo Nghị quyết nhiệm kỳ thứ nhất của Mặt trận Tổ quốc và Chương trình hành động mà Đại hội các đồng chí thảo luận, quyết định sẽ là “nền tảng”, là “sợi chỉ đỏ” xuyên suốt nhiệm kỳ. Vấn đề cốt lõi là “đề ra mục tiêu gì”“ai làm, làm đến đâu, khi nào xong, đo bằng gì, kết quả như thế nào”.

Trước Đại hội của các đồng chí, tập thể Bộ Chính trị đã là việc với Ban thường vụ Đảng ủy Mặt trận về các công tác liên quan đến tổ chức Đại hội nhiệm kỳ lần thứ Nhất. Bộ Chính trị đã ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể trung ương trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đại hội đại biểu đảng các cấp trong khối Mặt trận và chuẩn bị các nội dung phục vụ tổ chức Đại hội đại biểu đảng bộ Mặt trận lần thứ nhất.

Công tác chuẩn bị dự thảo văn kiện và phương án nhân sự được thực hiện chu đáo, nghiêm túc, công phu khoa học, bảo đảm theo đúng các quy định và hướng dẫn của Trung ương. Nội dung văn kiện cơ bản bám sát tư tưởng, quan điểm lớn trong dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng và sát tình hình thực tiễn của Đảng bộ Mặt trận, phương án nhân sự cơ bản bảo đảm về cơ cấu, số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định và tình hình, đặc điểm của Đảng bộ Mặt trận.

Những hạn chế trong nhiệm kỳ Đại hội vừa qua cũng được các đồng chí kiểm điểm nghiêm túc với tinh thần đảng viên, tinh thần cầu thị. Bộ Chính trị cũng nhất trí đánh giá: Nội dung, phương thức tập hợp các tầng lớp nhân dân có lúc, có việc chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn. Một số phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động ở một số nơi hiệu quả chưa cao; công tác giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền có nơi còn lúng túng; hoạt động đối ngoại nhân dân chưa tương xứng với tiềm năng, vị thế của Mặt trận.

Việc chuyển đổi mô hình tổ chức đảng còn mới, nên ở một số cấp ủy còn lúng túng trong vận hành; Một số tổ chức đảng còn thiếu chủ động trong việc cụ thể hóa nghị quyết, triển khai chương trình công tác chưa kịp thời, chưa theo kịp định hướng chuyển đổi số.

Sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp ủy ở một số nơi còn hình thức, nội dung chưa sát với nhiệm vụ chính trị và đặc thù cơ quan, tổ chức. Công tác phát triển đảng viên còn khó khăn. Việc tự phê bình và phê bình trong đánh giá tổ chức đảng, đảng viên còn nể nang, tính chiến đấu chưa cao. Một số tổ chức đảng triển khai công tác kiểm tra, giám sát chưa toàn diện, thiếu trọng tâm, trọng điểm; công tác phòng ngừa, phát hiện vi phạm chưa kịp thời, một số tổ chức đảng vẫn còn tình trạng đơn, thư khiếu kiện kéo dài.

Công tác dân vận và lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở một số cơ quan, tổ chức vẫn còn hình thức. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành, sinh hoạt đảng còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số và hiện đại hóa trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng...

Nhiệm vụ của các đồng chí trong Đại hội là nghiên cứu, thảo luận, tranh luận thật sự dân chủ, khoa học, khách quan, dũng cảm để đi tới thống nhất. Phải thể hiện mạnh mẽ tinh thần đấu tranh phê và tự phê, phải thể hiện rõ quan điểm của đảng viên, của Chi bộ trong các đóng góp ý kiến vào các văn kiện để làm cho các văn kiện của Đại hội mang tính thực tiễn, tính khả thi, tính đặc thù, tính chiến đấu, tính nhân dân...

Tổng Bí thư Tô Lâm: Lấy Nhân dân làm trung tâm, chủ thể, mục tiêu và động lực của đổi mới
Quang cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương lần thứ I. Ảnh: PA

Tôi đề nghị chúng ta nhất quán Ba quan điểm chỉ đạo:

1- Lấy Nhân dân làm trung tâm, chủ thể, mục tiêu và động lực của đổi mới. Mọi nghị quyết, chương trình hành động phải trả lời: ích lợi thiết thực gì cho dân, cho từng nhóm yếu thế, cho từng cộng đồng cụ thể.

2- Kết hợp dân chủ-kỷ cương- pháp quyền. Mở rộng dân chủ ở cơ sở, thúc đẩy đối thoại xã hội, song hành với kỷ cương thực thi, thượng tôn pháp luật, tôn trọng khác biệt.

3- Chuyển từ phong trào hình thức sang kết quả thực chất, dựa trên dữ liệu, số liệu; ưu tiên các mô hình có khả năng nhân rộng nhanh, chi phí hợp lý, tác động lớn đến đời sống, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân.

Và Tôi đề nghị các đồng chí tập trung thực hiện 6 trọng tâm:

Một là, Kiện toàn tổ chức và cơ chế phối hợp : “một việc, một đầu mối, một thời hạn, một kết quả”. Hoàn thiện Quy chế phối hợp công tác giữa 25 tổ chức Đảng trực thuộc Đảng ủy mặt trận. Cần phân cấp, phân quyền rõ ràng; chống chồng chéo. Xóa bỏ hành chính hóa tổ chức Mặt trận; giữ đúng các nguyên tắc hoạt động của hệ thống chính trị đã được qui định trong các văn bản pháp quy, trong điều lệ Đảng và các qui định liên quan.

Hai là, Củng cố, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc “không ai bị bỏ lại phía sau”. Thiết kế mạng lưới đại diện và tham gia đa tầng, đa kênh cho công nhân, nông dân thế hệ mới, thanh niên trên nền tảng số, phụ nữ, người yếu thế, đồng bào tôn giáo, dân tộc; thúc đẩy đoàn kết tôn giáo; đoàn kết dân tộc; các dân tộc anh em đều là “con Rồng cháu Tiên”, anh em cùng một mẹ cha. Triển khai “Cổng Mặt trận số” tiếp nhận kiến nghị 24/7; Tổ chức “Tháng nghe dân nói” ở tất cả các cấp, các vùng miền; thiết lập bản đồ tương tác vấn đề dân sinh. Phát huy đặc trưng quý giá của Việt Nam là không có xung đột tôn giáo, dân tộc để phát triển các khối đại đoàn kết; củng cố văn hóa khoan dung, hòa hiếu đồng thuận, biến khác biệt thành đặc thù, thành nguồn lực phát triển đất nước.

Ba là, Chăm lo đời sống Nhân dân với 6 trọng điểm dân sinh và giao trách nhiệm chủ công cho từng tổ chức: (1) Việc làm-tiền lương-an toàn lao động (Công đoàn); (2) Sinh kế nông thôn xanh-nông nghiệp số -chuỗi giá trị (Hội Nông dân); (3) An sinh gia đình-bình đẳng giới- phòng chống bạo lực (Hội Phụ nữ); (4) Thanh niên khởi nghiệp-kỹ năng số-tình nguyện cộng đồng (Đoàn Thanh niên); (5) Đền ơn đáp nghĩa- trật tự, kỷ cương cộng đồng (Cựu Chiến binh, Cựu CAND). Thiết lập Quỹ trợ giúp khẩn cấp cộng đồng cấp tỉnh; thí điểm bảo hiểm rủi ro cộng đồng cho các nhóm dễ tổn thương; liên kết tôn giáo, doanh nghiệp, nhà hảo tâm vào chuỗi phúc lợi xã hội minh bạch, có kiểm toán xã hội (6) Các tổ chức chính trị, xã hội hoạt động theo đúng tiêu chí, mục đích, thể hiện rõ tính đại diện, tính quần chúng, xã hội- nhân văn, tự nguyện- dân chủ; vì mục tiêu cao cả của dân tộc, đất nước và nhân dân.

Bốn là, Đổi mới phương thức hoạt động đoàn thể-chống “hình nón ngược” giữa Trung ương và cơ sở. Đoàn Thanh niên, Hội phụ nữ phải mở rộng đáy kim tự tháp: mỗi khu công nghiệp có những tổ chức Đoàn, tổ chức Hội mạnh; mỗi trường học là một dự án phục vụ cộng đồng có sản phẩm cụ thể; chuyển trọng tâm sang vì người học, vì tri thức; đào tạo lao động trẻ ngoài khu vực nhà nước, thanh niên số. Công đoàn trở về đúng chức năng: đối thoại định kỳ, thảo luận tập thể thực chất, bảo vệ quyền lợi người lao động, xây dựng thiết chế công đoàn ở nơi ở, nơi làm việc. Hội Nông dân gắn hợp tác xã, cụm liên kết, chế biến, thị trường; Hội Phụ nữ đi đầu chương trình an sinh, hạnh phúc gia đình, chăm sóc sức khỏe tinh thần; Hội Cựu Chiến binh, cựu CAND là điểm tựa về kỷ luật, trật tự, phòng chống tệ nạn ở cộng đồng. Tuyệt đối tránh phong trào hình thức, hội họp dày, báo cáo đẹp nhưng kết quả mỏng; Các tổ chức, đoàn thể chính trị xã hội là “ngôi nhà chung” của từng nhóm cộng đồngxã hội hoạt động theo chuyên môn, ngành nghề, lĩnh vực sao cho thật đoàn kết, đạm đã bản sắc, mang tính nghề nghiệp cao...

Năm là, Thể chế hóa thành quy trình bắt buộc đối với chủ trương: Dân biết-dân bàn-dân làm-dân kiểm tra-dân giám sát- dân thụ hưởng; Ban hành Bộ tiêu chí “3 công khai -3 giám sát”: công khai mục tiêu-nguồn lực- tiến độ; giám sát bởi Nhân dân- Mặt trận-báo chí. Mọi chương trình an sinh có mốc thời hạn, chuẩn đầu ra, chỉ số tác động; kết thúc mỗi quý phải đánh giá công khai, lấy ý kiến người thụ hưởng với sự tham gia của đại diện người lao động, doanh nghiệp, chính quyền, Mặt trận và đoàn thể.

Sáu là, Kỷ cương thực thi, thi đua thiết thực- kiểm tra đến cùng. Áp dụng công thức 3 Dễ - 3 Rõ - 3 Đo: Dễ hiểu-Dễ nhớ- Dễ làm; Rõ mục tiêu- Rõ trách nhiệm- Rõ thời hạn; Đo đầu vào- Đo đầu ra- Đo tác động. Mỗi tổ chức thành viên đăng ký “mỗi quý một kết quả lớn”, “mỗi năm hai đột phá”; công khai trên bảng theo dõi điện tử. Tăng cường kiểm tra, giám sát, khen thưởng-kỷ luật nghiêm minh; không bao biện làm thay, không né tránh va chạm, không chạy theo thành tích.

Tổng Bí thư Tô Lâm: Lấy Nhân dân làm trung tâm, chủ thể, mục tiêu và động lực của đổi mới
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Đại hội. Ảnh: Nhandan

Để 6 trọng tâm trên đi vào cuộc sống, vai trò Ban Thường vụ, cấp ủy các cấp và từng đảng viên là quyết định: Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc phải thật sự gương mẫu, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; chọn đúng đột phá, đúng người, đúng việc; thiết lập cơ chế phối hợp thông suốt từ Trung ương đến cơ sở; phấn đấu hoàn thành 6 trọng tâm trong 6 tháng đầu nhiệm kỳ. Cấp ủy các cấp lãnh đạo và tạo điều kiện để Mặt trận, các đoàn thể phát huy đúng chức năng, không hành chính hóa; ra đề bài rõ ràng, phân bổ nguồn lực minh bạch, gỡ rào cản cho cơ sở; định kỳ đối thoại với Nhân dân. Đảng viên công tác trong hệ thống Mặt trận và đoàn thể phải là hạt nhân nòng cốt, giữ “3 gần”: gần dân, gần cơ sở, gần không gian số; “5 phải”: phải lắng nghe, phải đối thoại, phải làm mẫu, phải chịu trách nhiệm, phải báo cáo kết quả; “4 không”: không hình thức, không né tránh, không đùn đẩy, không làm sai chức năng.

Tôi đề nghị Đại hội thảo luận kỹ và thật kỹ. Chỉ thông qua những chỉ tiêu mà chúng ta tin chắc có thể làm được và làm tốt. Mục tiêu ít nhưng rõ, đo được, lan tỏa được. Nghị quyết của Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương không phải bản sao của Dự thảo Nghị quyết Đại hội XIV; phải có bản sắc Mặt trận, mang tính đặc thù của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, dễ nhớ -dễ làm- dễ kiểm tra. Đừng để Nghị quyết “đẹp trên giấy”; mọi người đều biết làm gì ngay ngày mai, tuần tới, quý tới.

Tôi gợi mở một số mốc triển khai sớm để Đại hội cân nhắc quyết nghị: Trong 3 tháng sau Đại hội: hoàn thành kiện toàn tổ chức, ban hành Kế hoạch thực hiện 3 Nhất quán, khai trương “Cổng Mặt trận số”, chọn mỗi tỉnh/thành 1 mô hình điểm về đối thoại xã hội và 1 mô hình điểm về an sinh cộng đồng. Trong 6 tháng sau Đại hội: tổ chức “Tháng nghe dân nói” đồng loạt ở các cấp, các tổ chức, đoàn thể thuộc mặt trận; vận hành bản đồ số về vấn đề dân sinh; chấm dứt tình trạng “hình nón ngược” ở tổ chức Đoàn Thanh niên, Hội phụ nữ bằng đề án mở rộng cơ sở tại khu công nghiệp, khu nhà trọ, nông thôn mới. Trong 1 năm: đánh giá độc lập bộ chỉ số niềm tin xã hội cấp tỉnh; công bố kết quả an sinh cộng đồng; nhân rộng mô hình đối thoại xã hội nếu đạt tiêu chí.

Trong mọi thời kỳ, lòng dân yên thì xã tắc bền. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố niềm tin Nhân dân, giữ gìn bản sắc văn hóa, thúc đẩy sáng tạo và nhân ái- đó là những tuyến phòng thủ mềm nhưng vô cùng vững chắc của quốc gia. Mặt trận là nơi đan sợi dây kết nối giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân; là nơi biến chủ trương đúng thành hành động đúng, kết quả đúng.

Chúng ta có đầy đủ điều kiện và niềm tin để thành công: truyền thống đoàn kết, hệ giá trị văn hóa Việt Nam, sự đồng thuận xã hội, vị thế quốc gia ngày càng nâng cao, và nhất là tinh thần trách nhiệm của từng cán bộ Mặt trận, từng cán bộ đoàn thể, từng đảng viên. Điều tôi mong muốn nhất ở nhiệm kỳ này là thấy rõ sự đổi thay ở cơ sở: họp ít hơn; làm việc, hành động nhiều hơn; ít khẩu hiệu hơn, nhiều kết quả hơn; ít thủ tục hơn, nhiều nụ cười của Nhân dân hơn.

Với tinh thần ấy, tôi kêu gọi các đồng chí đoàn kết một lòng, hành động quyết liệt, kỷ cương, sáng tạo, biến Nghị quyết thành hiện thực cuộc sống, biến kỳ vọng thành thành quả, để khối đại đoàn kết toàn dân tộc thực sự là nguồn lực vô tận cho một Việt Nam phát triển phồn vinh, hạnh phúc, vững bước hướng tới hai mục tiêu 100 năm mà Đảng đã đề ra, Nhân dân mong đợi.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí và các vị đại biểu.

Tổng Bí thư Tô Lâm Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ nhất Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025–2030

Bài liên quan

Bộ Chính trị: Đến năm 2030, người dân được miễn viện phí ở mức cơ bản

Bộ Chính trị: Đến năm 2030, người dân được miễn viện phí ở mức cơ bản

Toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành Giáo dục và khai giảng năm học mới 2025-2026

Toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành Giáo dục và khai giảng năm học mới 2025-2026

Diễn văn của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam

Diễn văn của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam

Có thể bạn quan tâm

Cisco thúc đẩy phát triển hạ tầng 5G tại Việt Nam

Cisco thúc đẩy phát triển hạ tầng 5G tại Việt Nam

Viễn thông - Internet
Cơ sở hạ tầng hiện đại này sẽ giúp các doanh nghiệp và nhà mạng khám phá cách công nghệ và giải pháp mạng quang định tuyến (Routed Optical Networking Lab - RON) có thể tăng tốc quá trình số hóa trong các ngành then chốt như sản xuất và y tế.
Nhiều điểm mới tại Wellness Expo 2025

Nhiều điểm mới tại Wellness Expo 2025

Cuộc sống số
Triển lãm Quốc tế về Sản phẩm Chăm sóc Sức khỏe và Phong cách Sống 2025 (Wellness Expo 2025) sẽ chính thức diễn ra từ ngày 30/10 đến 1/11/2025 tại Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp (489 đường Hoàng Quốc Việt, Hà Nội).
Signify nâng tầm thương hiệu với dòng sản phẩm chiếu sáng mới

Signify nâng tầm thương hiệu với dòng sản phẩm chiếu sáng mới

Chuyển động số
Tập đoàn dẫn đầu toàn cầu trong lĩnh vực chiếu sáng, Signify vừa mở rộng danh mục sản phẩm bằng loạt thiết bị chiếu sáng chuyên dụng mang tên SunStay Pro gen2, SunStay Pro gen2 mini, GreenVision Xceed Pro và Actistar.
Công bố điều kiện, bài toán hậu kiểm

Công bố điều kiện, bài toán hậu kiểm

Kinh tế số
Việt Nam đang bước vào giai đoạn cải cách quan trọng trong quản trị kinh tế khi cơ chế tiền kiểm từng tạo độ trễ cho khởi nghiệp và đầu tư được thay thế bằng công bố điều kiện kết hợp hậu kiểm. Nghị quyết số 68-NQ/TW ban hành ngày 4/5/2025 cùng các văn bản triển khai mở ra bước ngoặt lớn nhằm rút ngắn thời gian đưa sản phẩm ra thị trường, giảm chi phí tuân thủ và mở rộng không gian cho đổi mới sáng tạo.
Ford Everest Team Vietnam+

Ford Everest Team Vietnam+ 'gieo mầm' hy vọng trên đỉnh núi Hua Nạ

Cuộc sống số
Ford Everest Team Vietnam+ (FE+) cùng các nhà hảo tâm đã khánh thành điểm trường bản Hua Nạ với trị giá gần 900 triệu đồng. Công trình được bàn giao cho Nhà trường và chính quyền xã Búng Lao, mang đến không gian học tập mới cho 100 học sinh vùng cao Điện Biên.
Xem thêm

Đọc nhiều

141 đội tranh tài công nghệ AIoT trong sân chơi thiết kế điện tử lớn nhất Việt Nam

141 đội tranh tài công nghệ AIoT trong sân chơi thiết kế điện tử lớn nhất Việt Nam

Đội tuyển Việt Nam lần đầu tranh tài tại Giải Vô địch DroneSoccer Quốc tế FIDA WorldCup 2025

Đội tuyển Việt Nam lần đầu tranh tài tại Giải Vô địch DroneSoccer Quốc tế FIDA WorldCup 2025

'Tử chiến trên không' liệu có gây bão phòng vé sau 'Mưa đỏ'?

VR City chính thức ra mắt vũ trụ thực tế ảo đầu tiên và lớn nhất tại Việt Nam

VR City chính thức ra mắt vũ trụ thực tế ảo đầu tiên và lớn nhất tại Việt Nam

Cơ hội để Việt Nam tiếp nhận kinh nghiệm quản trị bệnh viện tiên tiến từ thế giới

Cơ hội để Việt Nam tiếp nhận kinh nghiệm quản trị bệnh viện tiên tiến từ thế giới

Editor'sChoice

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Redmi Note 14 Pro+ 5G: Smartphone tầm trung xuất sắc

Redmi Note 14 Pro+ 5G: Smartphone tầm trung xuất sắc

Xiaomi TV A Pro Series 2026: TV tầm trung tốt nhất

Xiaomi TV A Pro Series 2026: TV tầm trung tốt nhất

Hà Nội
TP Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Khánh Hòa
Nghệ An
Phan Thiết
Quảng Bình
Thừa Thiên Huế
Hà Giang
Hải Phòng
Hà Nội

32°C

Cảm giác: 37°C
mây cụm
Thứ năm, 25/09/2025 00:00
25°C
Thứ năm, 25/09/2025 03:00
24°C
Thứ năm, 25/09/2025 06:00
23°C
Thứ năm, 25/09/2025 09:00
23°C
Thứ năm, 25/09/2025 12:00
23°C
Thứ năm, 25/09/2025 15:00
23°C
Thứ năm, 25/09/2025 18:00
23°C
Thứ năm, 25/09/2025 21:00
23°C
Thứ sáu, 26/09/2025 00:00
23°C
Thứ sáu, 26/09/2025 03:00
28°C
Thứ sáu, 26/09/2025 06:00
30°C
Thứ sáu, 26/09/2025 09:00
29°C
Thứ sáu, 26/09/2025 12:00
25°C
Thứ sáu, 26/09/2025 15:00
24°C
Thứ sáu, 26/09/2025 18:00
24°C
Thứ sáu, 26/09/2025 21:00
24°C
Thứ bảy, 27/09/2025 00:00
25°C
Thứ bảy, 27/09/2025 03:00
24°C
Thứ bảy, 27/09/2025 06:00
26°C
Thứ bảy, 27/09/2025 09:00
26°C
Thứ bảy, 27/09/2025 12:00
24°C
Thứ bảy, 27/09/2025 15:00
24°C
Thứ bảy, 27/09/2025 18:00
23°C
Thứ bảy, 27/09/2025 21:00
23°C
Chủ nhật, 28/09/2025 00:00
24°C
Chủ nhật, 28/09/2025 03:00
26°C
Chủ nhật, 28/09/2025 06:00
25°C
Chủ nhật, 28/09/2025 09:00
25°C
Chủ nhật, 28/09/2025 12:00
25°C
Chủ nhật, 28/09/2025 15:00
25°C
Chủ nhật, 28/09/2025 18:00
25°C
Chủ nhật, 28/09/2025 21:00
25°C
Thứ hai, 29/09/2025 00:00
25°C
Thứ hai, 29/09/2025 03:00
25°C
Thứ hai, 29/09/2025 06:00
26°C
Thứ hai, 29/09/2025 09:00
26°C
TP Hồ Chí Minh

30°C

Cảm giác: 37°C
mây đen u ám
Thứ năm, 25/09/2025 00:00
27°C
Thứ năm, 25/09/2025 03:00
28°C
Thứ năm, 25/09/2025 06:00
32°C
Thứ năm, 25/09/2025 09:00
29°C
Thứ năm, 25/09/2025 12:00
26°C
Thứ năm, 25/09/2025 15:00
25°C
Thứ năm, 25/09/2025 18:00
25°C
Thứ năm, 25/09/2025 21:00
24°C
Thứ sáu, 26/09/2025 00:00
25°C
Thứ sáu, 26/09/2025 03:00
25°C
Thứ sáu, 26/09/2025 06:00
29°C
Thứ sáu, 26/09/2025 09:00
29°C
Thứ sáu, 26/09/2025 12:00
27°C
Thứ sáu, 26/09/2025 15:00
25°C
Thứ sáu, 26/09/2025 18:00
24°C
Thứ sáu, 26/09/2025 21:00
23°C
Thứ bảy, 27/09/2025 00:00
24°C
Thứ bảy, 27/09/2025 03:00
24°C
Thứ bảy, 27/09/2025 06:00
24°C
Thứ bảy, 27/09/2025 09:00
24°C
Thứ bảy, 27/09/2025 12:00
24°C
Thứ bảy, 27/09/2025 15:00
24°C
Thứ bảy, 27/09/2025 18:00
24°C
Thứ bảy, 27/09/2025 21:00
24°C
Chủ nhật, 28/09/2025 00:00
24°C
Chủ nhật, 28/09/2025 03:00
24°C
Chủ nhật, 28/09/2025 06:00
25°C
Chủ nhật, 28/09/2025 09:00
24°C
Chủ nhật, 28/09/2025 12:00
24°C
Chủ nhật, 28/09/2025 15:00
24°C
Chủ nhật, 28/09/2025 18:00
23°C
Chủ nhật, 28/09/2025 21:00
23°C
Thứ hai, 29/09/2025 00:00
24°C
Thứ hai, 29/09/2025 03:00
28°C
Thứ hai, 29/09/2025 06:00
30°C
Thứ hai, 29/09/2025 09:00
28°C
Đà Nẵng

30°C

Cảm giác: 37°C
mây đen u ám
Thứ năm, 25/09/2025 00:00
26°C
Thứ năm, 25/09/2025 03:00
29°C
Thứ năm, 25/09/2025 06:00
30°C
Thứ năm, 25/09/2025 09:00
29°C
Thứ năm, 25/09/2025 12:00
28°C
Thứ năm, 25/09/2025 15:00
27°C
Thứ năm, 25/09/2025 18:00
26°C
Thứ năm, 25/09/2025 21:00
26°C
Thứ sáu, 26/09/2025 00:00
26°C
Thứ sáu, 26/09/2025 03:00
28°C
Thứ sáu, 26/09/2025 06:00
28°C
Thứ sáu, 26/09/2025 09:00
28°C
Thứ sáu, 26/09/2025 12:00
27°C
Thứ sáu, 26/09/2025 15:00
26°C
Thứ sáu, 26/09/2025 18:00
26°C
Thứ sáu, 26/09/2025 21:00
25°C
Thứ bảy, 27/09/2025 00:00
26°C
Thứ bảy, 27/09/2025 03:00
27°C
Thứ bảy, 27/09/2025 06:00
28°C
Thứ bảy, 27/09/2025 09:00
27°C
Thứ bảy, 27/09/2025 12:00
27°C
Thứ bảy, 27/09/2025 15:00
27°C
Thứ bảy, 27/09/2025 18:00
26°C
Thứ bảy, 27/09/2025 21:00
25°C
Chủ nhật, 28/09/2025 00:00
25°C
Chủ nhật, 28/09/2025 03:00
25°C
Chủ nhật, 28/09/2025 06:00
25°C
Chủ nhật, 28/09/2025 09:00
27°C
Chủ nhật, 28/09/2025 12:00
27°C
Chủ nhật, 28/09/2025 15:00
26°C
Chủ nhật, 28/09/2025 18:00
26°C
Chủ nhật, 28/09/2025 21:00
26°C
Thứ hai, 29/09/2025 00:00
26°C
Thứ hai, 29/09/2025 03:00
29°C
Thứ hai, 29/09/2025 06:00
31°C
Thứ hai, 29/09/2025 09:00
29°C
Khánh Hòa

29°C

Cảm giác: 33°C
mây đen u ám
Thứ năm, 25/09/2025 00:00
27°C
Thứ năm, 25/09/2025 03:00
27°C
Thứ năm, 25/09/2025 06:00
29°C
Thứ năm, 25/09/2025 09:00
28°C
Thứ năm, 25/09/2025 12:00
25°C
Thứ năm, 25/09/2025 15:00
25°C
Thứ năm, 25/09/2025 18:00
25°C
Thứ năm, 25/09/2025 21:00
24°C
Thứ sáu, 26/09/2025 00:00
26°C
Thứ sáu, 26/09/2025 03:00
33°C
Thứ sáu, 26/09/2025 06:00
33°C
Thứ sáu, 26/09/2025 09:00
25°C
Thứ sáu, 26/09/2025 12:00
24°C
Thứ sáu, 26/09/2025 15:00
24°C
Thứ sáu, 26/09/2025 18:00
24°C
Thứ sáu, 26/09/2025 21:00
24°C
Thứ bảy, 27/09/2025 00:00
24°C
Thứ bảy, 27/09/2025 03:00
27°C
Thứ bảy, 27/09/2025 06:00
32°C
Thứ bảy, 27/09/2025 09:00
28°C
Thứ bảy, 27/09/2025 12:00
25°C
Thứ bảy, 27/09/2025 15:00
24°C
Thứ bảy, 27/09/2025 18:00
24°C
Thứ bảy, 27/09/2025 21:00
24°C
Chủ nhật, 28/09/2025 00:00
24°C
Chủ nhật, 28/09/2025 03:00
26°C
Chủ nhật, 28/09/2025 06:00
29°C
Chủ nhật, 28/09/2025 09:00
27°C
Chủ nhật, 28/09/2025 12:00
25°C
Chủ nhật, 28/09/2025 15:00
24°C
Chủ nhật, 28/09/2025 18:00
24°C
Chủ nhật, 28/09/2025 21:00
24°C
Thứ hai, 29/09/2025 00:00
26°C
Thứ hai, 29/09/2025 03:00
32°C
Thứ hai, 29/09/2025 06:00
31°C
Thứ hai, 29/09/2025 09:00
29°C
Nghệ An

28°C

Cảm giác: 31°C
mây đen u ám
Thứ năm, 25/09/2025 00:00
23°C
Thứ năm, 25/09/2025 03:00
29°C
Thứ năm, 25/09/2025 06:00
31°C
Thứ năm, 25/09/2025 09:00
25°C
Thứ năm, 25/09/2025 12:00
23°C
Thứ năm, 25/09/2025 15:00
22°C
Thứ năm, 25/09/2025 18:00
22°C
Thứ năm, 25/09/2025 21:00
22°C
Thứ sáu, 26/09/2025 00:00
22°C
Thứ sáu, 26/09/2025 03:00
25°C
Thứ sáu, 26/09/2025 06:00
23°C
Thứ sáu, 26/09/2025 09:00
24°C
Thứ sáu, 26/09/2025 12:00
22°C
Thứ sáu, 26/09/2025 15:00
22°C
Thứ sáu, 26/09/2025 18:00
22°C
Thứ sáu, 26/09/2025 21:00
22°C
Thứ bảy, 27/09/2025 00:00
22°C
Thứ bảy, 27/09/2025 03:00
22°C
Thứ bảy, 27/09/2025 06:00
22°C
Thứ bảy, 27/09/2025 09:00
24°C
Thứ bảy, 27/09/2025 12:00
22°C
Thứ bảy, 27/09/2025 15:00
22°C
Thứ bảy, 27/09/2025 18:00
21°C
Thứ bảy, 27/09/2025 21:00
21°C
Chủ nhật, 28/09/2025 00:00
21°C
Chủ nhật, 28/09/2025 03:00
26°C
Chủ nhật, 28/09/2025 06:00
23°C
Chủ nhật, 28/09/2025 09:00
22°C
Chủ nhật, 28/09/2025 12:00
21°C
Chủ nhật, 28/09/2025 15:00
22°C
Chủ nhật, 28/09/2025 18:00
23°C
Chủ nhật, 28/09/2025 21:00
22°C
Thứ hai, 29/09/2025 00:00
22°C
Thứ hai, 29/09/2025 03:00
23°C
Thứ hai, 29/09/2025 06:00
23°C
Thứ hai, 29/09/2025 09:00
23°C
Phan Thiết

28°C

Cảm giác: 32°C
mây đen u ám
Thứ năm, 25/09/2025 00:00
26°C
Thứ năm, 25/09/2025 03:00
28°C
Thứ năm, 25/09/2025 06:00
28°C
Thứ năm, 25/09/2025 09:00
28°C
Thứ năm, 25/09/2025 12:00
26°C
Thứ năm, 25/09/2025 15:00
25°C
Thứ năm, 25/09/2025 18:00
25°C
Thứ năm, 25/09/2025 21:00
24°C
Thứ sáu, 26/09/2025 00:00
24°C
Thứ sáu, 26/09/2025 03:00
26°C
Thứ sáu, 26/09/2025 06:00
31°C
Thứ sáu, 26/09/2025 09:00
28°C
Thứ sáu, 26/09/2025 12:00
25°C
Thứ sáu, 26/09/2025 15:00
24°C
Thứ sáu, 26/09/2025 18:00
24°C
Thứ sáu, 26/09/2025 21:00
23°C
Thứ bảy, 27/09/2025 00:00
24°C
Thứ bảy, 27/09/2025 03:00
24°C
Thứ bảy, 27/09/2025 06:00
25°C
Thứ bảy, 27/09/2025 09:00
24°C
Thứ bảy, 27/09/2025 12:00
24°C
Thứ bảy, 27/09/2025 15:00
24°C
Thứ bảy, 27/09/2025 18:00
24°C
Thứ bảy, 27/09/2025 21:00
24°C
Chủ nhật, 28/09/2025 00:00
24°C
Chủ nhật, 28/09/2025 03:00
25°C
Chủ nhật, 28/09/2025 06:00
26°C
Chủ nhật, 28/09/2025 09:00
26°C
Chủ nhật, 28/09/2025 12:00
24°C
Chủ nhật, 28/09/2025 15:00
24°C
Chủ nhật, 28/09/2025 18:00
24°C
Chủ nhật, 28/09/2025 21:00
24°C
Thứ hai, 29/09/2025 00:00
25°C
Thứ hai, 29/09/2025 03:00
29°C
Thứ hai, 29/09/2025 06:00
29°C
Thứ hai, 29/09/2025 09:00
28°C
Quảng Bình

24°C

Cảm giác: 25°C
mây đen u ám
Thứ năm, 25/09/2025 00:00
22°C
Thứ năm, 25/09/2025 03:00
26°C
Thứ năm, 25/09/2025 06:00
29°C
Thứ năm, 25/09/2025 09:00
27°C
Thứ năm, 25/09/2025 12:00
22°C
Thứ năm, 25/09/2025 15:00
21°C
Thứ năm, 25/09/2025 18:00
21°C
Thứ năm, 25/09/2025 21:00
22°C
Thứ sáu, 26/09/2025 00:00
22°C
Thứ sáu, 26/09/2025 03:00
23°C
Thứ sáu, 26/09/2025 06:00
22°C
Thứ sáu, 26/09/2025 09:00
21°C
Thứ sáu, 26/09/2025 12:00
21°C
Thứ sáu, 26/09/2025 15:00
21°C
Thứ sáu, 26/09/2025 18:00
21°C
Thứ sáu, 26/09/2025 21:00
21°C
Thứ bảy, 27/09/2025 00:00
22°C
Thứ bảy, 27/09/2025 03:00
24°C
Thứ bảy, 27/09/2025 06:00
25°C
Thứ bảy, 27/09/2025 09:00
23°C
Thứ bảy, 27/09/2025 12:00
22°C
Thứ bảy, 27/09/2025 15:00
22°C
Thứ bảy, 27/09/2025 18:00
22°C
Thứ bảy, 27/09/2025 21:00
22°C
Chủ nhật, 28/09/2025 00:00
22°C
Chủ nhật, 28/09/2025 03:00
22°C
Chủ nhật, 28/09/2025 06:00
22°C
Chủ nhật, 28/09/2025 09:00
21°C
Chủ nhật, 28/09/2025 12:00
21°C
Chủ nhật, 28/09/2025 15:00
22°C
Chủ nhật, 28/09/2025 18:00
21°C
Chủ nhật, 28/09/2025 21:00
21°C
Thứ hai, 29/09/2025 00:00
21°C
Thứ hai, 29/09/2025 03:00
23°C
Thứ hai, 29/09/2025 06:00
24°C
Thứ hai, 29/09/2025 09:00
23°C
Thừa Thiên Huế

29°C

Cảm giác: 33°C
mây đen u ám
Thứ năm, 25/09/2025 00:00
25°C
Thứ năm, 25/09/2025 03:00
29°C
Thứ năm, 25/09/2025 06:00
30°C
Thứ năm, 25/09/2025 09:00
28°C
Thứ năm, 25/09/2025 12:00
24°C
Thứ năm, 25/09/2025 15:00
24°C
Thứ năm, 25/09/2025 18:00
23°C
Thứ năm, 25/09/2025 21:00
23°C
Thứ sáu, 26/09/2025 00:00
24°C
Thứ sáu, 26/09/2025 03:00
24°C
Thứ sáu, 26/09/2025 06:00
27°C
Thứ sáu, 26/09/2025 09:00
26°C
Thứ sáu, 26/09/2025 12:00
24°C
Thứ sáu, 26/09/2025 15:00
23°C
Thứ sáu, 26/09/2025 18:00
23°C
Thứ sáu, 26/09/2025 21:00
23°C
Thứ bảy, 27/09/2025 00:00
23°C
Thứ bảy, 27/09/2025 03:00
24°C
Thứ bảy, 27/09/2025 06:00
25°C
Thứ bảy, 27/09/2025 09:00
24°C
Thứ bảy, 27/09/2025 12:00
23°C
Thứ bảy, 27/09/2025 15:00
22°C
Thứ bảy, 27/09/2025 18:00
22°C
Thứ bảy, 27/09/2025 21:00
23°C
Chủ nhật, 28/09/2025 00:00
24°C
Chủ nhật, 28/09/2025 03:00
23°C
Chủ nhật, 28/09/2025 06:00
23°C
Chủ nhật, 28/09/2025 09:00
24°C
Chủ nhật, 28/09/2025 12:00
23°C
Chủ nhật, 28/09/2025 15:00
23°C
Chủ nhật, 28/09/2025 18:00
23°C
Chủ nhật, 28/09/2025 21:00
22°C
Thứ hai, 29/09/2025 00:00
23°C
Thứ hai, 29/09/2025 03:00
29°C
Thứ hai, 29/09/2025 06:00
32°C
Thứ hai, 29/09/2025 09:00
28°C
Hà Giang

30°C

Cảm giác: 33°C
mây cụm
Thứ năm, 25/09/2025 00:00
24°C
Thứ năm, 25/09/2025 03:00
23°C
Thứ năm, 25/09/2025 06:00
22°C
Thứ năm, 25/09/2025 09:00
22°C
Thứ năm, 25/09/2025 12:00
21°C
Thứ năm, 25/09/2025 15:00
21°C
Thứ năm, 25/09/2025 18:00
21°C
Thứ năm, 25/09/2025 21:00
21°C
Thứ sáu, 26/09/2025 00:00
21°C
Thứ sáu, 26/09/2025 03:00
22°C
Thứ sáu, 26/09/2025 06:00
25°C
Thứ sáu, 26/09/2025 09:00
26°C
Thứ sáu, 26/09/2025 12:00
24°C
Thứ sáu, 26/09/2025 15:00
23°C
Thứ sáu, 26/09/2025 18:00
23°C
Thứ sáu, 26/09/2025 21:00
23°C
Thứ bảy, 27/09/2025 00:00
23°C
Thứ bảy, 27/09/2025 03:00
25°C
Thứ bảy, 27/09/2025 06:00
31°C
Thứ bảy, 27/09/2025 09:00
27°C
Thứ bảy, 27/09/2025 12:00
23°C
Thứ bảy, 27/09/2025 15:00
22°C
Thứ bảy, 27/09/2025 18:00
22°C
Thứ bảy, 27/09/2025 21:00
22°C
Chủ nhật, 28/09/2025 00:00
23°C
Chủ nhật, 28/09/2025 03:00
31°C
Chủ nhật, 28/09/2025 06:00
34°C
Chủ nhật, 28/09/2025 09:00
26°C
Chủ nhật, 28/09/2025 12:00
24°C
Chủ nhật, 28/09/2025 15:00
24°C
Chủ nhật, 28/09/2025 18:00
23°C
Chủ nhật, 28/09/2025 21:00
24°C
Thứ hai, 29/09/2025 00:00
24°C
Thứ hai, 29/09/2025 03:00
24°C
Thứ hai, 29/09/2025 06:00
24°C
Thứ hai, 29/09/2025 09:00
23°C
Hải Phòng

28°C

Cảm giác: 30°C
mây cụm
Thứ năm, 25/09/2025 00:00
24°C
Thứ năm, 25/09/2025 03:00
23°C
Thứ năm, 25/09/2025 06:00
23°C
Thứ năm, 25/09/2025 09:00
23°C
Thứ năm, 25/09/2025 12:00
23°C
Thứ năm, 25/09/2025 15:00
23°C
Thứ năm, 25/09/2025 18:00
23°C
Thứ năm, 25/09/2025 21:00
23°C
Thứ sáu, 26/09/2025 00:00
24°C
Thứ sáu, 26/09/2025 03:00
29°C
Thứ sáu, 26/09/2025 06:00
29°C
Thứ sáu, 26/09/2025 09:00
27°C
Thứ sáu, 26/09/2025 12:00
25°C
Thứ sáu, 26/09/2025 15:00
25°C
Thứ sáu, 26/09/2025 18:00
25°C
Thứ sáu, 26/09/2025 21:00
24°C
Thứ bảy, 27/09/2025 00:00
25°C
Thứ bảy, 27/09/2025 03:00
27°C
Thứ bảy, 27/09/2025 06:00
29°C
Thứ bảy, 27/09/2025 09:00
27°C
Thứ bảy, 27/09/2025 12:00
25°C
Thứ bảy, 27/09/2025 15:00
24°C
Thứ bảy, 27/09/2025 18:00
24°C
Thứ bảy, 27/09/2025 21:00
24°C
Chủ nhật, 28/09/2025 00:00
25°C
Chủ nhật, 28/09/2025 03:00
27°C
Chủ nhật, 28/09/2025 06:00
24°C
Chủ nhật, 28/09/2025 09:00
24°C
Chủ nhật, 28/09/2025 12:00
26°C
Chủ nhật, 28/09/2025 15:00
27°C
Chủ nhật, 28/09/2025 18:00
27°C
Chủ nhật, 28/09/2025 21:00
27°C
Thứ hai, 29/09/2025 00:00
26°C
Thứ hai, 29/09/2025 03:00
27°C
Thứ hai, 29/09/2025 06:00
27°C
Thứ hai, 29/09/2025 09:00
27°C

Tỷ giáGiá vàng

Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 16933 17203 17783
CAD 18514 18791 19405
CHF 32612 32996 33643
CNY 0 3470 3830
EUR 30457 30732 31756
GBP 34801 35194 36119
HKD 0 3266 3468
JPY 171 175 181
KRW 0 17 19
NZD 0 15127 15709
SGD 19999 20282 20797
THB 740 804 857
USD (1,2) 26152 0 0
USD (5,10,20) 26194 0 0
USD (50,100) 26222 26257 26445
Cập nhật: 24/09/2025 18:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,235 26,235 26,445
USD(1-2-5) 25,186 - -
USD(10-20) 25,186 - -
EUR 30,816 30,841 31,900
JPY 176.01 176.33 182.73
GBP 35,342 35,438 36,129
AUD 17,173 17,235 17,621
CAD 18,813 18,873 19,301
CHF 33,047 33,150 33,786
SGD 20,239 20,302 20,860
CNY - 3,675 3,754
HKD 3,347 3,357 3,439
KRW 17.55 18.3 19.64
THB 791.37 801.14 852.4
NZD 15,166 15,307 15,659
SEK - 2,787 2,866
DKK - 4,118 4,236
NOK - 2,632 2,707
LAK - 0.93 1.29
MYR 5,896.88 - 6,613.08
TWD 789.61 - 949.71
SAR - 6,944.87 7,266.89
KWD - 84,626 89,452
Cập nhật: 24/09/2025 18:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 26,270 26,275 26,445
EUR 30,599 30,722 31,788
GBP 35,092 35,233 36,148
HKD 3,335 3,348 3,448
CHF 32,786 32,918 33,785
JPY 174.95 175.65 182.65
AUD 17,085 17,154 17,660
SGD 20,236 20,317 20,820
THB 806 809 844
CAD 18,761 18,836 19,314
NZD 15,220 15,690
KRW 18.19 19.90
Cập nhật: 24/09/2025 18:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26315 26315 26445
AUD 17124 17224 17786
CAD 18695 18795 19346
CHF 32864 32894 33781
CNY 0 3673.8 0
CZK 0 1230 0
DKK 0 4170 0
EUR 30740 30840 31613
GBP 35099 35149 36263
HKD 0 3390 0
JPY 174.67 175.67 182.23
KHR 0 6.497 0
KRW 0 18.9 0
LAK 0 1.164 0
MYR 0 6470 0
NOK 0 2670 0
NZD 0 15232 0
PHP 0 435 0
SEK 0 2830 0
SGD 20157 20287 21009
THB 0 770.2 0
TWD 0 870 0
XAU 13200000 13200000 13510000
XBJ 11000000 11000000 13510000
Cập nhật: 24/09/2025 18:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,245 26,295 26,445
USD20 26,245 26,295 26,445
USD1 26,245 26,295 26,445
AUD 17,158 17,258 18,371
EUR 30,777 30,777 32,089
CAD 18,642 18,742 20,049
SGD 20,229 20,379 20,843
JPY 175.07 176.57 181.14
GBP 35,184 35,334 36,105
XAU 13,278,000 0 13,482,000
CNY 0 3,559 0
THB 0 805 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 24/09/2025 18:00
DOJI Giá mua Giá bán
AVPL/SJC - BÁN LẺ 13,310 ▼119690K 13,510 ▼121490K
NHẪN TRÒN 9999 (HƯNG THỊNH VƯỢNG - BÁN LẺ) 12,880 ▼120120K 13,180 ▼121820K
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 12,590 ▼120410K 12,990 ▼122010K
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 12,540 ▲390K 12,940 ▲590K
Nguyên liệu 99.99 12,030 ▼70K 12,230 ▼70K
Nguyên liệu 99.9 11,980 ▲11980K 12,180 ▲12180K
Cập nhật: 24/09/2025 18:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 128,800 131,800
Hà Nội - PNJ 128,800 131,800
Đà Nẵng - PNJ 128,800 131,800
Miền Tây - PNJ 128,800 131,800
Tây Nguyên - PNJ 128,800 131,800
Đông Nam Bộ - PNJ 128,800 131,800
Cập nhật: 24/09/2025 18:00
AJC Giá mua Giá bán
Trang sức 99.99 12,520 13,120
Trang sức 99.9 12,510 13,110
NL 99.99 12,000 ▼35K
Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình 12,000 ▼35K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 12,880 13,180
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 12,880 13,180
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 12,880 13,180
Miếng SJC Thái Bình 13,310 ▲10K 13,510 ▲10K
Miếng SJC Nghệ An 13,310 ▲10K 13,510 ▲10K
Miếng SJC Hà Nội 13,310 ▲10K 13,510 ▲10K
Cập nhật: 24/09/2025 18:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,331 ▲1198K 1,351 ▲1216K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,331 ▲1198K 13,512 ▲10K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,331 ▲1198K 13,513 ▲10K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,288 1,315
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,288 1,316
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 126 129
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 122,723 127,723
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 8,941 9,691
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 80,379 87,879
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 71,348 78,848
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 67,865 75,365
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 46,448 53,948
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,328 ▲1195K 1,348 ▲1213K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,331 ▲1198K 1,351 ▲1216K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,331 ▲1198K 1,351 ▲1216K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,331 ▲1198K 1,351 ▲1216K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,331 ▲1198K 1,351 ▲1216K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,331 ▲1198K 1,351 ▲1216K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,331 ▲1198K 1,351 ▲1216K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,331 ▲1198K 1,351 ▲1216K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,331 ▲1198K 1,351 ▲1216K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,331 ▲1198K 1,351 ▲1216K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,331 ▲1198K 1,351 ▲1216K
Cập nhật: 24/09/2025 18:00

Điện tử tiêu dùng

Mobile Computing Gia dụng Văn phòng Nghe - Nhìn E-Fashion
PITAKA không chỉ là sự khác biệt

PITAKA không chỉ là sự khác biệt

AI PC và những tính năng thực tế dành cho người dùng

AI PC và những tính năng thực tế dành cho người dùng

Cận cảnh iPhone 17 Pro Max “MONARCH” mạ vàng đầu tiên trên thế giới

Cận cảnh iPhone 17 Pro Max “MONARCH” mạ vàng đầu tiên trên thế giới

ECOVACS ra mắt bộ đôi robot hút bụi cao cấp DEEBOT X11 OmniCyclone và DEEBOT X11 Pro Omni

ECOVACS ra mắt bộ đôi robot hút bụi cao cấp DEEBOT X11 OmniCyclone và DEEBOT X11 Pro Omni

Công nghệ số

AI Blockchain Fintech Bảo mật Viễn thông - Internet Xu hướng Phần mềm - Ứng dụng
Mở ra kỷ nguyên thiết kế ứng dụng AI mới với dữ liệu thông minh

Mở ra kỷ nguyên thiết kế ứng dụng AI mới với dữ liệu thông minh

Facebook cập nhật trợ lý AI cho tính năng hẹn hò Facebook Dating

Facebook cập nhật trợ lý AI cho tính năng hẹn hò Facebook Dating

Nghịch lý bảo mật 2025: Chi phí tăng vọt, dữ liệu vẫn

Nghịch lý bảo mật 2025: Chi phí tăng vọt, dữ liệu vẫn 'chảy máu'

Keysight giới thiệu hai bộ mở rộng dải tần và công cụ hiệu chuẩn đo chính xác tới tần số 250 GHz

Keysight giới thiệu hai bộ mở rộng dải tần và công cụ hiệu chuẩn đo chính xác tới tần số 250 GHz

Khoa học

Phát minh khoa học Công trình khoa học Vũ trụ - Thiên văn
Khẩu trang thời Covid là

Khẩu trang thời Covid là 'bom hẹn giờ' vi nhựa

Trung Quốc lập kỷ lục thế giới với mỏ uranium sâu 1.820 mét

Trung Quốc lập kỷ lục thế giới với mỏ uranium sâu 1.820 mét

Siêu máy tính AI Nexus của Mỹ sẽ tính toán nhanh hơn 8 tỷ người cộng lại

Siêu máy tính AI Nexus của Mỹ sẽ tính toán nhanh hơn 8 tỷ người cộng lại

Đất hiếm -

Đất hiếm - 'Vàng xám' của thời đại công nghệ số

Chuyển đổi số

Công nghiệp 4.0 Năng lượng Y tế số Giáo dục số
Vietnam Elevator Expo 2025: Điểm hẹn công nghệ thang máy tiên phong tại TP.Hồ Chí Minh

Vietnam Elevator Expo 2025: Điểm hẹn công nghệ thang máy tiên phong tại TP.Hồ Chí Minh

Đội tuyển Việt Nam lần đầu tranh tài tại Giải Vô địch DroneSoccer Quốc tế FIDA WorldCup 2025

Đội tuyển Việt Nam lần đầu tranh tài tại Giải Vô địch DroneSoccer Quốc tế FIDA WorldCup 2025

Khai trương Tổng đài điện thoại quốc gia về phòng, chống mua bán người 111

Khai trương Tổng đài điện thoại quốc gia về phòng, chống mua bán người 111

Microchip ra mắt chuyển mạch LAN9645x hỗ trợ giao thức TSN

Microchip ra mắt chuyển mạch LAN9645x hỗ trợ giao thức TSN

Kinh tế số

Thị trường Giao dịch số Thương mại điện tử
Cổ phiếu Nhật Bản tiếp tục phá kỷ lục

Cổ phiếu Nhật Bản tiếp tục phá kỷ lục

Khi bạn tốt với Nvidia, Nvidia sẽ tốt với bạn

Khi bạn tốt với Nvidia, Nvidia sẽ tốt với bạn

Ấn Độ chi 18 tỷ USD xây dựng cường quốc chip

Ấn Độ chi 18 tỷ USD xây dựng cường quốc chip

Cổ phiếu Luxshare tăng 10% nhờ thỏa thuận phần cứng với OpenAI

Cổ phiếu Luxshare tăng 10% nhờ thỏa thuận phần cứng với OpenAI

Doanh nghiệp số

Kết nối sáng tạo Khởi nghiệp Nhân lực số
SABECO tổ chức chuỗi “Hành trình di sản”

SABECO tổ chức chuỗi “Hành trình di sản”

LG Electronics Việt Nam ghi dấu chặng đường 30 năm nâng tầm cuộc sống người Việt

LG Electronics Việt Nam ghi dấu chặng đường 30 năm nâng tầm cuộc sống người Việt

6 ngân hàng đoạt giải Ngân hàng bán lẻ tiêu biểu

6 ngân hàng đoạt giải Ngân hàng bán lẻ tiêu biểu

Cuộc thi Hackathon DENSO Factory Hacks mùa 3 chính thức khởi tranh

Cuộc thi Hackathon DENSO Factory Hacks mùa 3 chính thức khởi tranh

Xe và phương tiện

Xe 365 Phương tiện bay Đánh giá - Trải nghiệm
YANGWANG U9 XTREME lập kỷ lục thế giới khi đạt vận tốc 496,22 km/h

YANGWANG U9 XTREME lập kỷ lục thế giới khi đạt vận tốc 496,22 km/h

BYD Việt Nam hé lộ mẫu sedan PHEV hoàn toàn mới tại thị trường Việt Nam

BYD Việt Nam hé lộ mẫu sedan PHEV hoàn toàn mới tại thị trường Việt Nam

Toyota bZ7 - sedan điện cao cấp mà người Việt chỉ được ngắm

Toyota bZ7 - sedan điện cao cấp mà người Việt chỉ được ngắm

BYD Việt Nam đón nhận Top 10 thương hiệu hàng đầu Việt Nam và Top 10 dịch vụ hoàn hảo 2025

BYD Việt Nam đón nhận Top 10 thương hiệu hàng đầu Việt Nam và Top 10 dịch vụ hoàn hảo 2025