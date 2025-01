Viettel báo lãi hơn 46.000 tỷ đồng, cao nhất trong vòng 10 năm

Trung tâm Kỹ thuật Viettel Hòa Lạc (Hà Nội). (Ảnh: Internet).

Trong năm 2023, Viettel đạt tổng doanh thu hợp nhất 172.520 tỷ đồng, tăng 5,4% so với năm 2022 và hoàn thành 102,2% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 46.331 tỷ đồng, tăng hơn 2,6% so với năm 2022, và lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 35.267 tỷ đồng, tăng gần 1% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là mức lợi nhuận trước thuế cao nhất của Viettel kể từ năm 2014 đến nay. Tập đoàn đã nộp ngân sách nhà nước 37.818 tỷ đồng, tương đương với năm 2022.

Tài sản và nợ phải trả

Tính đến ngày 31/12/2023, tổng tài sản của Viettel đạt 296.249 tỷ đồng, tăng 11.987 tỷ đồng so với hồi đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn chiếm 77,66% tổng tài sản, tương đương 230.067 tỷ đồng. Nợ phải trả của tập đoàn là 106.595 tỷ đồng, giảm hơn 600 tỷ đồng so với đầu năm, với nợ ngắn hạn chiếm 69% và nợ dài hạn chiếm 31%. Vốn chủ sở hữu của Viettel tại cuối năm 2023 đạt 189.654 tỷ đồng.

Thu nhập và các lĩnh vực hoạt động

Thu nhập bình quân của người lao động tại Viettel và các công ty con là 30,63 triệu đồng/người/tháng. Riêng tại công ty mẹ, thu nhập bình quân là 45,42 triệu đồng/người/tháng.

Năm 2023, Viettel đã đạt được thành tựu trong nhiều lĩnh vực:

Viễn thông trong nước và quốc tế : Thị phần viễn thông trong nước tăng 1,64%, duy trì vị thế dẫn đầu với 56,5%. Viettel cũng dẫn đầu trong các dịch vụ cố định băng rộng (FTTH) với 43% thị phần và truyền hình trên đa nền tảng với 31,2% thị phần. Doanh thu từ hoạt động quốc tế tăng 20,5%, giữ tốc độ tăng trưởng cao trong 7 năm liên tiếp, gấp 5 lần trung bình ngành trên thế giới.

Chuyển đổi số : Viettel cung cấp các sản phẩm và dịch vụ mới như Trợ lý ảo pháp luật, Trợ lý ảo cho cán bộ công chức, dịch vụ xác thực thẻ CCCD gắn chip cho Bộ Công An, và nền tảng phân tích dữ liệu ở 14 tỉnh.

Nghiên cứu sản xuất & logistic: Viettel Post đạt mức tăng trưởng cao nhất sau 5 năm, với lĩnh vực lõi chuyển phát tăng trưởng 31%, gấp gần 4 lần tăng trưởng chung của ngành. Hệ thống 5G dùng riêng đã có hợp đồng xuất khẩu sang Ấn Độ.

Mục tiêu năm 2024

Viettel đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất toàn tập đoàn tăng 7,2% trong năm 2024, tiếp tục duy trì đà phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động trên mọi lĩnh vực.

Với những kết quả ấn tượng và định hướng chiến lược rõ ràng, Viettel đang khẳng định vị thế của mình không chỉ trong nước mà còn trên thị trường quốc tế, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.