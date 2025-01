WiDS Hanoi 2023: Bình đẳng giới với ngành khoa học dữ liệu

Sự kiện do cộng đồng Woman in Data Science Hanoi (WiDS Hanoi) phối hợp cùng Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông – Quân đội (Viettel) tổ chức.

Đại diện Tập đoàn Viettel chúc mừng các diễn giả tại Hội thảo. Ảnh: Hùng Cường

Nội dung hội thảo WiDS Hanoi 2023 có các chủ đề: “Nghiên cứu khoa học trong ngành từ A đến Z”; “Ứng dụng của khoa học dữ liệu trong các lĩnh vực”; “Ứng dụng khoa học dữ liệu bảo vệ trái đất trong tương lai”; và “Tạo ra cơ hội chuyển dịch sang ngành khoa học dữ liệu”.

Theo Ban tổ chức, chuỗi sự kiện WiDS Hanoi 2023 được thực hiện với mục tiêu định hướng và truyền cảm hứng cho phụ nữ Việt Nam có niềm đam mêm với ngành Khoa học dữ liệu.

Tại WiDS Hanoi 2023, Viettel mong muốn tiếp tục theo đuổi những giá trị bền vững mà Liên Hợp Quốc kêu gọi các quốc gia trên thế giới tham gia. Bình đẳng giới đang trở thành một mục tiêu chiến lược của Viettel theo đuổi.

Theo ông Nguyễn Đình Chiến, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel, tại Viettel, phụ nữ tham gia công tác điều hành ở các lĩnh vực là một chủ trương của Tập đoàn, và đây cũng là chủ trương chung của Đảng, Nhà nước. Ông Chiến nhấn mạnh: "Viettel chúng tôi rất mong muốn, rất tạo điều kiện để chị em chúng ta, các bạn nữ chúng ta có thể được tham gia vào công tác điều hành nhiều nhất, miễn là các bạn mong muốn. Ở đây, vấn đề là các bạn phải tự tin, mong muốn điều đó”.

Ông Chiến cho biết thêm: "Chúng tôi rất hi vọng, phụ nữ khi vào những vị trí quan trọng sẽ tạo ra năng lượng mới, tích cực hơn đàn ông, tạo ra một tổ chức vừa tấn công vừa phòng thủ, cân bằng hơn, hài hoà hơn”.

Chia sẻ thành công về ngành khoa học dữ liệu tại Hội thảo, các diễn giả: PGS.TS Lương Chi Mai, TS. Lê Hoàng Quỳnh, Chị Nguyễn Trần Ngọc Linh… cùng các chuyên gia trong lĩnh vực Khoa học dữ liệu đến từ nhiều công ty lớn như Viettel, Linkedin, SuperCell… lần lượt chia sẻ quá trình và thành công trong lĩnh vực khoa học dữ liệu của mình.

PGS.TS Lương Chi Mai chia sẻ tại Hội thảo về xu hướng nghiên cứu mũi nhọn của ngành khoa học dữ liệu. Ảnh: Hùng Cường

Chị Nguyễn Trần Ngọc Linh đại sứ của Cộng đồng Women in Data Science tại Việt Nam - Giám đốc Trung tâm Phân tích dữ liệu, Tổng Công ty Viễn thông Viettel chia sẻ lý do tại sao lại mạng WiDS về Việt Nam. Chị cho biết, với gần 15 năm kinh nghiệm trong nghành, chị cảm thấy rất rõ về định kiến giới, tỷ lệ nữ giới và nam giới chênh lệch trong ngành công nghệ là rất lớn. Bản thân chị cũng rất khó khăn để được công nhận về năng lực, trong khi đó việc công nhận năng lực với các anh nam giới là rất dễ dàng. Tại Mỹ, tỷ lệ nữ giới tham gia ngành công nghệ sau khi họ tốt nghiệp chỉ bằng một nửa so với nam giới, trong 10-15 năm sau phụ nữ sẽ dần rời xa ngành công nghệ. Tỷ lệ nhà lãnh đạo nữ trong các công ty công nghệ lớn chiếm 21%.

Tại Hội thảo, Ban tổ chức trao giải cho top 7 đội thi WiDS Datathon 2023 tại Việt Nam. Cả 7 đội thi này đều nằm trong Top 6% các đội thi có kết quả tốt nhất trên hơn 600 đội thi từ khắp nơi trên thế giới.

UET đạt giải Nhất – UET là đội thi đến từ trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội với 4 thành viên gồm: Trần Thuỳ Dương (2003), Trần Văn Đức (2002), Nguyễn Thái Bình (2000), Trần Thuỳ Dung (2023).

Liên quan đến lĩnh vực khoa học dữ liệu, về AI, Ông Nguyễn Đình Chiến, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel nhấn mạnh thêm: “AI là lĩnh vực chủ đạo, trọng tâm trong quá trình phát triển tiếp theo của Tập đoàn, và bản chất AI là lõi của cuộc cách mạng 4.0. Viettel xác định đi theo các thuật toán phát triển AI trên thế giới, và tích cực tham gia phát triển, phát minh về các thuật toán này để người Việt tiếp cận được công nghệ lõi đó và tạo ra các sản phẩm công nghệ dành cho người Việt. Năm 2023, Viettel đẩy mạnh hơn nữa để ra mắt Chatbot trả lời được những câu hỏi đúng, chính xác của người Việt với mục tiêu mỗi người dân sẽ có một Chatbot riêng”.

Thông tin cho bạn:

Về WiDS: Được thành lập từ năm 2015 bởi các giáo sư của đại học Stanford, Mỹ. Đến nay, WiDS đã trở thành một trong những tổ chức uy tín về Data Science trên thế giới. Trong suốt những năm qua WiDS đã tổ chức thành công hơn 200 sự kiện cùng 500 đại sứ tại hơn 60 quốc gia khác nhau. Tại Việt Nam, WiDS Hanoi bắt đầu đồng hành cùng WiDS Global từ năm 2021. WiDS đã truyền cảm hứng đến những người phụ nữ đang học tập, làm việc trong lĩnh vực Khoa học dữ liệu ở Việt Nam và cả trên toàn thế giới.

Về WiDS Hanoi 2023: là chuỗi sự kiện độc lập do WiDS Hanoi và Tập đoàn Viettel tổ chức trong khuôn khổ hội nghị WiDS Worldwide hàng năm tại Đại học Stanford và hơn 150 địa điểm trên toàn thế giới, nơi có sự góp mặt của những người phụ nữ tiên phong và cống hiến trong lĩnh vực khoa học dữ liệu. Tất cả mọi người, mọi lứa tuổi, giới tính đều được chào đón tại các sự kiện của WiDS.

Cả 3 đại sứ của Cộng đồng Women in Data Science tại Việt Nam đều là người Viettel gồm: Nguyễn Trần Ngọc Linh - Giám đốc Trung tâm Phân tích dữ liệu, Tổng Công ty Viễn thông Viettel; Ứng Kim Phượng – Quản trị dự án Phân tích dữ liệu – Tổng Công ty Giải pháp doanh nghiệp; Anthony Guiot - Principal Data Scientist - Tổng Công ty giải pháp doanh nghiệp Viettel.

Về WiDS Datathon 2023: WiDS Datathon là cuộc thi thường niên do cộng đồng WiDS tổ chức, nằm trong chuỗi hoạt động thúc đẩy các nghiên cứu ứng dụng về khoa học dữ liệu toàn cầu. WiDS Datathon 2023 diễn ra trên Kaggle vào tháng 1 vừa qua với chủ đề: “Thích ứng với biến đổi khí hậu bằng cách cải thiện dự báo thời tiết cực đoan”.